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Помните прекрасную детскую сказку о невидимом платье для короля, который за кругленькую сумму «сшил» предприимчивый портной? Вот только в этот раз продали не платье, а скульптуру. Да, оказывается, так можно было.
Итальянский художник, скульптор, музыкант, гравёр и вообще крайне разносторонняя личность Сальваторе Гарау решил, что он вполне созрел для нематериального творчества. И как начал ваять невидимое! В феврале прошлого года на площади Пьяцца делла Скала в Милане он выставил свою нематериальную инсталляцию «Будда в созерцании».
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Дабы непросвещённый народ по скульптуре пешком не ходил, место, где она «находилась» на всякий случай обвели полосками. Вы все правильно поняли, скульптура как бы есть, но её в то же время нет. Ведь, как утверждает скульптор: «Пустота - это не что иное, как пространство, полное энергии, и даже если мы опустошим его, и ничего не останется. Согласно принципу неопределённости Гейзенберга, ничто имеет вес».
Убедившись, что к его «скульптуре» отнеслись с должным уважением, Гарау принял решение монетизировать своё невидимое творчество. И надо сказать ему это удалось. Так, на днях итальянский аукционный дом Art-Rite, специализирующийся на современном искусстве, продал невидимую скульптуру «Я есмь» за 15 000 евро. Никаких материальных доказательств существования нет, кроме сертификата. При этом сам скульптор утверждает, что «Я есмь» должна быть размещена в частном доме на свободном от препятствий пространстве размером примерно 150 х 150 сантиметров.
Изначально Гарау решил скромно попросить за свою пустоту 6 000 евро, но ценители современного искусства так впечатлились, что выложили за неё 15 000. Ведь такая скульптура не только уникальна, она ещё и «не оказывают никакого воздействия на окружающую среду». Если кому интересно как же итальянец создаёт подобные скульптуры, то секрет прост. В одном из интервью Гарау сообщил, что когда он решает «выставить» нематериальную скульптуру в пространстве, это пространство будет наполнено концентрированной плотной мыслью. А вот так выглядят видимые шедевры этого же автора.
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да это же галимый пиар. никто не покупал в реале пустоты.
так хоть про него узнали. ибо таких "хюдожников", как этот любитель вытирать кисть о полотно - как грязи нынче.