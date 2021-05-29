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Скульптура-невидимка «Я есмь» продана за 15 тысяч евро (1 334 000 рублей)

Скульптура-невидимка «Я есмь» продана за 15 тысяч евро (1 334 000 рублей)

Автор:
29 мая 2021 11:27
Сообщество : Искусство
Метки: Сальваторе Гарау   видео   италия   невидимость   скульптура   
1810
8
Помните прекрасную детскую сказку о невидимом платье для короля, который за кругленькую сумму «сшил» предприимчивый портной?  Вот только в этот раз продали не платье, а скульптуру. Да, оказывается, так можно было.
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Метки: Сальваторе Гарау   видео   италия   невидимость   скульптура   
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25  комментариев
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11k
Евгений 3 часа назад
У нас, когда покупаешь воздух, называют это уклонением от налогов и сажают в тюрьму.
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970
Павел Астахов 3 минуты назад
Если это правда, то это клиника
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10k
Denissg 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
SpoiltNail Полчаса назад
а была ли сделка?
да это же галимый пиар. никто не покупал в реале пустоты.
так хоть про него узнали. ибо таких "хюдожников", как этот любитель вытирать кисть о полотно - как грязи нынче.
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2k
Ertin 48 минут назад
Хорошая идея! Газпрём решил второй небоскрёб вот строить. Пойти что ли построить её мощью своего воображения и загнать по-дешёвке?.. И мне приятно, и они время сэкономят.
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23k
Андрей 2 часа назад
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1k
sedoisever 2 часа назад
У меня дома таких скульптур штук десять. Отдам по тысяче.
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Плагиат ваша скульптура....

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2
Имя Фамилия 2 часа назад
какой хитрожопый лицемер.что же он не продал свое"творение"за пространство полное не бабла,а энергии.
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Бендер аплодирует стоя.
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3k
Roman 2 часа назад
Малевич нервно курит...
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845
azuver 2 часа назад
Продать воздух за 15000 евро.Это сильно.Хочется посмотреть на дегенерата который купил эту статую.
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41
Su Ar azuver 2 часа назад
Сказал умник, у которого отродясь не было и половины этой суммы.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Лох не мамонт-не вымрет
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−36
ЦСКА 2 часа назад
Хаха. Так же в ссср выглядела достойная жизнь.
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5k
hhwost 2 часа назад
ИМХО, скорее #дегенерация, чем #исскуство
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2k
leto2016 3 часа назад
Ска денег девать некуда? Кто знает где форум таких буратин? Поклянчить там бабла безвозмездно
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8k
costa 3 часа назад
Говно художника, продано за 275тыс Евро за банку.
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6k
gena 3 часа назад
"Итальянец" с Дерибасовской
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41k
Максим Т. 3 часа назад
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13k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Навеяло:

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