Дабы непросвещённый народ по скульптуре пешком не ходил, место, где она «находилась» на всякий случай обвели полосками. Вы все правильно поняли, скульптура как бы есть, но её в то же время нет. Ведь, как утверждает скульптор: «Пустота - это не что иное, как пространство, полное энергии, и даже если мы опустошим его, и ничего не останется. Согласно принципу неопределённости Гейзенберга, ничто имеет вес».