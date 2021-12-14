Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 62

В Оклахоме афроамериканец ущипнул белую девушку за ж...

Барышня выписала чумазому пощёчину, после которой он стал орать, что она расистка и заставлял ее поцеловать его ноги в знак искупления за века рабства, но тут подоспел ее парень... pic.twitter.com/PBK1F7tCuE