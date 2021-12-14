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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 62

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 62 (35 фото + 6 видео)

Автор:
14 декабря 2021 19:42
Метки: Разное   Юмор   картинки   сарказм   сатира   чернуха   
2625
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Подборка юмора, сатиры и другое от закрытого сообщества КАЛЕЙДОСКОП.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сарказм   сатира   чернуха   
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7  комментариев
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383k
Parizhanka 6 часов назад
Я может чего-то не понимаю, но написано "Картинки в чёрно-белых тонах", а в посте все цветные
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12k
Великий Кормчий Час назад
Классное видео, где человек черную обезьяну фигачит!

Побольше таких видосов!
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3k
Mowgley 6 часов назад
Судя по отпечаткам, в них не одно поколение ходило

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27k
Мойша 6 часов назад
Комментарий к фото
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27k
Мойша 6 часов назад
Комментарий к фото
Хирурги. они такие - им бы только отрезать.
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3k
3BE3DA4ET 6 часов назад
"Не брат ты мне, ... ...." - фраза из кинофильма "Брат".
Хорошо, что чёрных никто не боится.
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