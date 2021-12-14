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30 раз, когда люди плевали на технику безопасности

30 раз, когда люди плевали на технику безопасности (31 фото)

Автор:
14 декабря 2021 18:23
Сообщество : Юмор
Метки: Охрана труда   Юмор   и так сойдет   рабочие   смешно и страшно   техника безопасности   
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Сообщество на Reddit с ироничным названием «Управление по охране труда» и 762 тысячами подписчиков посвящено рисковым ребятам, которые явно считают себя (и окружающих) бессмертными — иначе как объяснить столь вопиющее пренебрежение правилами безопасности?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Охрана труда   Юмор   и так сойдет   рабочие   смешно и страшно   техника безопасности   
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38k
Андрей Час назад
Полгода назад проходили обучение работе на высоте и старый альпинист рассказал такую историю. Одна тётя начальница отправила пацана залезть на высоту и что-то там прикрутить (работа на высоте - это от 1.8 метра и выше). В итоге пацан упал и разбился. Тётю таскали все и обезжирили по полной до последней нитки. Дед у неё спросил - почему ты нас альпинистов не вызвала? Дорого - говорит. Что, дороже чем ты на всём этом потеряла? Сесть она не села, но сильно обеднела и привет карьере.
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Александр Полчаса назад
практически все фото импортного производства .
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967
thor2006 47 минут назад
Комментарий к фото
это, кстати, даже лучше штатной стремянки сходной высоты, т.к. есть доп. опора в верхней точке.
конечно, не спасет от падения при потере равновесия "менятелем лампочек"
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8k
Тудаблин 55 минут назад
Техника безопасности... в юности на стройке работал, чем-то мне помешал поддон над люком, убрал, в итоге чуть в этот люк не улетел, в последний момент локти растопырил и завис. С тех пор ТБ никогда не нарушал.
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