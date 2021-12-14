30 раз, когда люди плевали на технику безопасности

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Сообщество на Reddit с ироничным названием «Управление по охране труда» и 762 тысячами подписчиков посвящено рисковым ребятам, которые явно считают себя (и окружающих) бессмертными — иначе как объяснить столь вопиющее пренебрежение правилами безопасности?
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6. Злобный погрузчик следит за техникой безопасности: "Внимание! Движение пешеходов запрещено"
10. "Мы отказывались подниматься туда без корзины, и начальник заставил заняться этим своего сына"
12. "Начальство говорит, что шины слишком дорогие, а все наши грузовые фургоны в прекрасном состоянии"
14. Заранее позвонить, чтобы узнать, где находятся подземные линии электропередачи? Да зачем...
24. Да, почему бы и не налить ацетон в бутылку из-под джина, не отлепив этикетку... А что такого?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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конечно, не спасет от падения при потере равновесия "менятелем лампочек"