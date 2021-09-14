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22 наглядные причины почему мужчины живут меньше женщин

22 наглядные причины почему мужчины живут меньше женщин (22 фото)

Автор:
14 сентября 2021 15:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   мужчины   несоблюдение   опасность   стройка   техника безопасности   
1271
22

Техника безопасности пишется кровью, но многим на это совершенно плевать и поэтому мы получаем такие вот посты, где можно смотреть, удивляться, сочувствовать или просто смеяться над дуростью некоторых представителей человечества

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По оценкам МОТ около 2,3 млн. мужчин и женщин ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или связанных с работой заболеваний – в среднем 6 000 человек ежедневно

Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 340 млн. несчастных случаев на производстве

Основные причины и показатели травматизма по данным здравоохранения 2021 г. остаются практически такими же, как в предыдущие несколько лет. Чаще всего работники получают травмы вследствие воздействия следующих факторов:

  • падение с высоты;
  • воздействие механизмов и предметов;
  • падение предмета на человека;
  • дорожно-транспортное происшествие.

Официальный статистический показатель травматизма показывает, что в 2019 году на предприятиях России было зарегистрировано 23,3 тысячи несчастных случаев. Из них 16,3 тысячи произошли с мужчинами и 7 тысяч – с женщинами

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Метки: Юмор   мужчины   несоблюдение   опасность   стройка   техника безопасности   
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Hunde Beißer2 44 минуты назад
На последней,вполне себе рабочая конструкция!
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Шурман 22 минуты назад
Здесь что не так ? нормальное явление в порту , а как еще ему быстро заварить ? вы еще фотку поставьте как на лебедке прокрашивают имена .
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16k
Serg2001 Полчаса назад
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