Техника безопасности пишется кровью, но многим на это совершенно плевать и поэтому мы получаем такие вот посты, где можно смотреть, удивляться, сочувствовать или просто смеяться над дуростью некоторых представителей человечества
По оценкам МОТ около 2,3 млн. мужчин и женщин ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или связанных с работой заболеваний – в среднем 6 000 человек ежедневно
Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 340 млн. несчастных случаев на производстве
Основные причины и показатели травматизма по данным здравоохранения 2021 г. остаются практически такими же, как в предыдущие несколько лет. Чаще всего работники получают травмы вследствие воздействия следующих факторов:
- падение с высоты;
- воздействие механизмов и предметов;
- падение предмета на человека;
- дорожно-транспортное происшествие.
Официальный статистический показатель травматизма показывает, что в 2019 году на предприятиях России было зарегистрировано 23,3 тысячи несчастных случаев. Из них 16,3 тысячи произошли с мужчинами и 7 тысяч – с женщинами
Источник:
- Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг
- Мужчины - это большие дети
- 15 провальных решений в архитектуре
- 13 ужасных причесок от горе-парикмахеров
- Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины
Понравилось38