FISHKINET
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 105 постов • 85 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 
Построили из говна: необычные здания со всего света

Построили из говна: необычные здания со всего света (17 фото)

Автор:
13 декабря 2021 10:56
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: в дом   интересно   как дома   необычно   постройка   
806
17

Здания из бутылок, пробок, лего и даже мусора.

Существует множество различных домов: какие-то из них архитектурные шедевры, другие же самые простые постройки. При строительстве используется камень, кирпич, брус и другие материалы, но что, если мы скажем, что это далеко не полный список того, из чего можно возвести здание?

×
×

Как оказалось, некоторые индивидуумы используют при строительстве лед, бутылки и даже пробки от алкогольных напитков.

Например, архитектор из Китая Ли Ронгджун за 4 месяца построил двухэтажный дом из бутылок.

Однако не все так просто, первый этаж сооружен построен из глины и кирпича, а вот уже второй сделан из 40 слоев стеклотары (8500 шт пивных бутылок).

Также мужчина планирует сделать пристройку-офис.

А в Швеции есть целый отель, сделанный из кусков льда под названием Icehotel. Да, он сезонный, и работает с ноября по март, но строится каждую зиму начиная с 1990 года.

Несмотря на ледяное исполнение, находиться в его номерах тепло, накрывшись шкурами оленя. Тут даже есть бар и часовня.

Как отмечают туристы, спать действительно комфортно, но стоит захватить с собой термобелье. Его можно купить на месте. Правда, ценник будет выше обычного, в переводе на российскую валюту порядка 4 тысяч рублей.

Днем в отеле проводятся экскурсии по помещениям, ночью же все посторонние уходят и остаются только экстремалы рискнувшие переночевать. Если все же человек замерзает, рядом есть стандартное теплое здание.

Один из ведущих знаменитой передачи Top Gear Джеймсом Мэем вообще исполнил детскую мечту и отгрохал в 2009 году целый дом из деталей конструктора Lego.

Каркас здания был сделан из дерева, остальное же, включая стены, было изготовлено из деталей конструктора. В этом доме было все: работающая ванна, душ, мебель и даже кошка, на все конструкции ушло более 3,3 миллиона деталей.

Кстати, кошку из деталей в конце концов украли.

Долго дом не простоял, хозяину поместья Denbies Wine Estate, где располагалось здание, понадобилось расширить территорию для виноградников.

Поскольку желающих приобрести конструкцию было мало, постройка была снесена.

Каменщик из Чешской Республики Мирослав Свобода вообще не парился и украсил фасад своего дома винными пробками.

Всего в отделке было использовано 180 000 штук, разделенных на две части. Причем использовал и те, что собрал сам, а когда их не хватало, на подмогу пришли местные виноделы.

Причем фасад не просто обшит, а еще и украшен круглым и треугольным орнаментом, который находится на трех сторонах дома. Кстати, в данный момент дом Свободы привлекает толпы туристов.

Завершим список парочкой из Пенсильвании, а именно художниками Ником Олсоном и Лилой Хорвиц, которые собрали свое жилище в буквальном смысле на свалке.

Их дом состоит из мусора, старых оконных и дверных рам, отходов от досок.

Как можно заметить, дом можно построить при желании из любых предметов, используя любые материалы. Устойчивость и долговечность таких построек под вопросом, однако их хозяев эти вопросы явно не мучают.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: в дом   интересно   как дома   необычно   постройка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
\_(ツ)_/ Дерьмовое название, однако.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Nikita 51 минуту назад
"... Один из ведущих знаменитой передачи Top Gear Джеймсом Мэем..." А зачем так имя человека коверкать надо было? Не легче написать: "... Один из ведущих знаменитой передачи Top Gear Джеймс Мэй..."?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Nikita 53 минуты назад
"... дом можно построить при желании из любых предметов,...." Это при условии, что руки растут из ПРАВИЛЬНОГО места...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ловите наркомана! 54 минуты назад
8500 пивных бутылок не такая сложная задача для увлеченного человека. Дешевле и приятнее чем ипотека. Можно схемы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Франц Лефорт Час назад
На дачных участках и не такое можно увидеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) Смешные, удобные и просто гениальные дизайнерские идеи Смешные, удобные и просто гениальные дизайнерские идеи 30 фактов, которые сделают мир интереснее 30 фактов, которые сделают мир интереснее Странные находки от природы Странные находки от природы Кладбище кораблей на губе Пала Кладбище кораблей на губе Пала Пахнешь слабостью: устройства для кино и игр, передающие запахи Пахнешь слабостью: устройства для кино и игр, передающие запахи
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2108



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядит ядерное топливо для субмарины
6
77
Как выглядит ядерное топливо для субмарины
Интересные фотографии 1990 -х
0
105
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Таинственное исчезновение Брэндона Суонсона
2
20
Таинственное исчезновение Брэндона Суонсона
9 декабря в России отмечают День героев Отечества
0
34
9 декабря в России отмечают День героев Отечества
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео)
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
1
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#смешные#животные#приколы#комментарии#прикольные#Москва#возможно в россии#задержание
#интересно#факты#подборка#люди#сарказм#кино#Ynews#полиция#девушки#истории
#фото#картинки#добрые видео#СССР#прикол#позитив#Разное#вещи#детство#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться