Построили из говна: необычные здания со всего света

Здания из бутылок, пробок, лего и даже мусора.
Существует множество различных домов: какие-то из них архитектурные шедевры, другие же самые простые постройки. При строительстве используется камень, кирпич, брус и другие материалы, но что, если мы скажем, что это далеко не полный список того, из чего можно возвести здание?
Как оказалось, некоторые индивидуумы используют при строительстве лед, бутылки и даже пробки от алкогольных напитков.
Например, архитектор из Китая Ли Ронгджун за 4 месяца построил двухэтажный дом из бутылок.
Однако не все так просто, первый этаж сооружен построен из глины и кирпича, а вот уже второй сделан из 40 слоев стеклотары (8500 шт пивных бутылок).
Также мужчина планирует сделать пристройку-офис.
А в Швеции есть целый отель, сделанный из кусков льда под названием Icehotel. Да, он сезонный, и работает с ноября по март, но строится каждую зиму начиная с 1990 года.
Несмотря на ледяное исполнение, находиться в его номерах тепло, накрывшись шкурами оленя. Тут даже есть бар и часовня.
Как отмечают туристы, спать действительно комфортно, но стоит захватить с собой термобелье. Его можно купить на месте. Правда, ценник будет выше обычного, в переводе на российскую валюту порядка 4 тысяч рублей.
Днем в отеле проводятся экскурсии по помещениям, ночью же все посторонние уходят и остаются только экстремалы рискнувшие переночевать. Если все же человек замерзает, рядом есть стандартное теплое здание.
Один из ведущих знаменитой передачи Top Gear Джеймсом Мэем вообще исполнил детскую мечту и отгрохал в 2009 году целый дом из деталей конструктора Lego.
Каркас здания был сделан из дерева, остальное же, включая стены, было изготовлено из деталей конструктора. В этом доме было все: работающая ванна, душ, мебель и даже кошка, на все конструкции ушло более 3,3 миллиона деталей.
Кстати, кошку из деталей в конце концов украли.
Долго дом не простоял, хозяину поместья Denbies Wine Estate, где располагалось здание, понадобилось расширить территорию для виноградников.
Поскольку желающих приобрести конструкцию было мало, постройка была снесена.
Каменщик из Чешской Республики Мирослав Свобода вообще не парился и украсил фасад своего дома винными пробками.
Всего в отделке было использовано 180 000 штук, разделенных на две части. Причем использовал и те, что собрал сам, а когда их не хватало, на подмогу пришли местные виноделы.
Причем фасад не просто обшит, а еще и украшен круглым и треугольным орнаментом, который находится на трех сторонах дома. Кстати, в данный момент дом Свободы привлекает толпы туристов.
Завершим список парочкой из Пенсильвании, а именно художниками Ником Олсоном и Лилой Хорвиц, которые собрали свое жилище в буквальном смысле на свалке.
Их дом состоит из мусора, старых оконных и дверных рам, отходов от досок.
Как можно заметить, дом можно построить при желании из любых предметов, используя любые материалы. Устойчивость и долговечность таких построек под вопросом, однако их хозяев эти вопросы явно не мучают.
Источник:
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- Человеческое тело как предмет искусства
- Странные находки от природы
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