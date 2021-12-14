Ученые изучили следы тероподов - и выяснили скорость их бега

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Ученые изучили следы динозавров в Испании - и выяснили, что они бегали быстрее Усэйна Болта. До сих пор скорость передвижения тероподов не была точно установлена, но сейчас группа исследователей приблизилась к более точной цифре.
Тероподы - разновидность динозавров, живших более 100 миллионов лет назад. Они бегали на двух ногах с острыми когтями, и были быстрее других видов динозавров. Их скорость передвижения не могли определить точно - она оценивалась от 5 м/с до 20 м/с. Недавно исследователи изучили окаменелые следы, оставленные в грязи в Ла-Риохе, Испания - они помогли точнее определить скорость, с которой двигались тероподы.
Ученые пришли к выводу, что тероподы могут развивать скорость до 45 километров в час (до 12 м/с). При этом удалось проанализировать следы двух разных тероподов. Первый, La Torre 6A-14, мог развивать скорость от 23,4 до 37,1 километра в час, а второй, La Torre 6B-1, был поменьше и побыстрее - он бегал со скоростью от 31,7 до 44,6 километров в час.
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Чтобы рассчитать скорость, с которой бегали испанские тероподы, исследователи рассчитали высоту бедер динозавров на основе длины следа, и провели несколько измерений по выведенной ранее формуле. Они также сравнили их скорость со скоростью Усэйна Болта - рекордсмена по бегу. В 2011 году Усэйн Болт пробежал рекордные 43,9 километра в час во время забега на 100 метров. Динозавры бегали чуть быстрее него.
Почему же эти животные бегали так быстро? Пабло Наварро-Лорбес, докторант кафедры палеонтологии Университета Ла-Риоха в Испании, рассказал, что эти динозавры в те времена были “не самыми крупными" хищниками. Им нужно было быть быстрыми, чтобы преследовать добычу и убегать от более крупных животных.
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