FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11113 постов • 1278 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Ученые изучили следы тероподов - и выяснили скорость их бега

Ученые изучили следы тероподов - и выяснили скорость их бега (6 фото)

Автор:
14 декабря 2021 18:15
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   динозавр   динозавры   древние животные   животные   новости   природа   фото   
323
6
Ученые изучили следы динозавров в Испании - и выяснили, что они бегали быстрее Усэйна Болта. До сих пор скорость передвижения тероподов не была точно установлена, но сейчас группа исследователей приблизилась к более точной цифре.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикие животные   динозавр   динозавры   древние животные   животные   новости   природа   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Юрьевич 42 минуты назад
Курица тоже может быстро бегать, но на короткие дистанции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения Ученые определили, что тираннозавр передвигался медленнее человека Ученые определили, что тираннозавр передвигался медленнее человека Отдаленный архипелаг превратят в крупнейший заповедник Отдаленный архипелаг превратят в крупнейший заповедник Как COVID-19 помогает исчезающим черепахам размножаться Как COVID-19 помогает исчезающим черепахам размножаться В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15042



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
1
187
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
2
185
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
Набирающие популярность в сообществах
Россия в кривых зеркалах
0
23
Россия в кривых зеркалах
Загадочное исчезновение Рикки Маккормика
0
10
Загадочное исчезновение Рикки Маккормика
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ватермарк#картинки#люди#подборка#дтп#интересное#новости#Москва#сарказм
#фото#прикол#история#СССР#приколы#позитив#аварии#автомир#в мире#авто аварии
#интересно#животные#факты#Разное#автомобили#смешные#кино#Ynews#полиция#кот

На что жалуетесь?

Вернуться