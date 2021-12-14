Ученые изучили следы тероподов - и выяснили скорость их бега

Ученые пришли к выводу, что тероподы могут развивать скорость до 45 километров в час (до 12 м/с). При этом удалось проанализировать следы двух разных тероподов. Первый, La Torre 6A-14, мог развивать скорость от 23,4 до 37,1 километра в час, а второй, La Torre 6B-1, был поменьше и побыстрее - он бегал со скоростью от 31,7 до 44,6 километров в час.