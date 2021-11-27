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Фотографии еды, от которой у каждого потекут слюнки

Фотографии еды, от которой у каждого потекут слюнки (33 фото)

Автор:
27 ноября 2021 12:22
Сообщество : Еда
Метки: аппетитно   готовка   еда   красиво   красота   кулинарный дизайн   повара   подача   
540
33
Мало приготовить вкусную еду - ее надо еще красиво подать! У поваров, шедевры которых представлены на этих фотографиях, это получилось в полной мере.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аппетитно   готовка   еда   красиво   красота   кулинарный дизайн   повара   подача   
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4k
a_komolow 2 часа назад
Последняя универсальная!
Подходит под любой алкоголь!
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2k
Domax3000 Час назад
Красивое!
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348
алдмит Час назад
Как многому можно научиться и успеть сделать если не стесняться врать
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33k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
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