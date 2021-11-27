Фотографии еды, от которой у каждого потекут слюнки

Автор:
27 ноября 2021 12:22
Мало приготовить вкусную еду - ее надо еще красиво подать! У поваров, шедевры которых представлены на этих фотографиях, это получилось в полной мере.
"Моя мама сделала ананасное дерево для фруктового стола"
"Я испекла радужные капкейки"
"Я сделала шоколадно-клубничные батончики в помадке с рисунками северного сияния"
"Я впервые сделала пахлаву под руководством бабушки"
"Вот такой круассан я испек сегодня утром"
"Моя подружка напекла печенья для нашей рождественской поездки в парк ледников"
"Мне 15 лет. Сегодня я впервые сам сделал картошку фри. Очень вкусно!"
"Моя булочка с шоколадом"
"Мы с мамой сделали закусочную тарелку на тему "Осень"
"Раз в неделю я делаю суши. На этой неделе я купил поезд"
"Мой эксперимент с пирожными удался"
"Я ухаживаю за пожилым отцом, стараюсь делать ему что-нибудь вкусненькое. Сегодня - пастуший пирог, клубника и сливки"
"Этот торт я приготовила свекру на его 70-летний юбилей"
"Мой яблочный пирог к сезону яблок"
"Вот такие конфеты меня научили делать в школе кондитеров!"
"Мы с мамой испекли пирог с нутеллой"
"В нашей кофейне делают очень симпатичный кофе"
"Это мой пирог с клубникой и вишней. Что думаете?"
"У меня получились идеальные французские пирожные с ванильным кремом"
"Мой самый красивый круассан"
"Идеальный рататуй перед запеканием"
"Я сделала шоколадные конфеты цвета звездного неба"
"Ланч в нашей корейской школе: крабовый суп, рис, картошка с курицей и закуски"
"Мой друг - шеф-повар. Сегодня он пригласил меня на ужин с суши"
"Поезали на природу, собрали чернику и сделали блинчики"
"Домашние фахитас со стейком"
"Моя мачеха продает вот такие тортики. Мне кажется, они великолепны!"
"Моя подруга сделала шоколадно-кофейный торт"
"В день рождения жены я приготовил ей завтрак. Это французские тосты с клубничным чизкейком"
"Вот такой хлеб мне принесли сегодня в ресторане"
"У меня получились идеальные говяжьи ребрышки
"Я собрала супераппетитную тарелку закусок"
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— переведено специально для fishki.net
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