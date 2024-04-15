Загадочная гибель Зигмунда Адамски

В течение следующих 20 лет супруги вели тихую жизнь. Они были дружелюбны и непритязательны и хорошо ладили с большей частью окружающих. Этот факт делает события 6 июня 1980 года ещё более загадочными.

В 15:30 Зигмунд Адамски отправился на короткую прогулку в местные магазины, чтобы купить продукты. Это был обычный день. Адамски сердечно поприветствовал одного из своих соседей, прежде чем направиться вниз по улице. Это был последний раз, когда мужчину видели живым. Для такого ответственного человека пропасть без предупреждения на несколько дней было совершенно несвойственно. Ведь на следующий день должна была состояться свадьба его крестницы.