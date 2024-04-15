Загадочная гибель Зигмунда Адамски

Только тело на угольной куче и никаких нормальных улик.
Зигмунд Адамски родился в середине августа 1923 года и провёл большую часть своей жизни в Польше. В 1957 году он женился на девушке Леокадии (Лотти). Три года спустя пара переехала в Тингли – небольшой городок недалеко от Уэйкфилда в британском Йоркшире.
В течение следующих 20 лет супруги вели тихую жизнь. Они были дружелюбны и непритязательны и хорошо ладили с большей частью окружающих. Этот факт делает события 6 июня 1980 года ещё более загадочными.
В 15:30 Зигмунд Адамски отправился на короткую прогулку в местные магазины, чтобы купить продукты. Это был обычный день. Адамски сердечно поприветствовал одного из своих соседей, прежде чем направиться вниз по улице. Это был последний раз, когда мужчину видели живым. Для такого ответственного человека пропасть без предупреждения на несколько дней было совершенно несвойственно. Ведь на следующий день должна была состояться свадьба его крестницы.
Через пять дней после его исчезновения худшие опасения семьи и друзей Адамски оправдались. В 32 километрах от города Тодморден его тело обнаружил Тревор Паркер – сын владельца местного угольного двора.
Тело Зигмунда Адамски было найдено в 15:45 11 июня. Паркер находился на месте с 8 до 11 утра и не заметил ничего странного.
Уже после 16:00 на место происшествия прибыл первый наряд полиции. Констебль Алан Годфри после беглого осмотра тела предположил, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Однако оставались вопросы, требующие ответа. Если это был обычный сердечный приступ, то почему труп лежал лицом вниз на куче угля высотой больше трёх метров?
Было высказано предположение, что тело Адамски поместили туда сверху. Поскольку не было никаких следов или других признаков того, что кто-то поднимался на кучу или спускался с неё.
Когда труп нашли, не было никаких признаков того, что Адамски провёл последние дни на улице. Плюс ко всему, мужчина был здоров. За это время он не похудел, соответственно, хорошо питался. На месте происшествия не было обнаружено следов борьбы.
На Адамски не было рубашки. Отсутствовали часы и бумажник. Создавалось впечатление, что остальную одежду Адамски пытался надеть на него другой человек, и у него это не очень хорошо получилось. Брюки, пальто и ботинки были застегнуты грубо, как будто это сделал ребёнок.
Несмотря на пятидневное отсутствие, щетина выглядела максимум однодневной. Самым необычным были странные следы от ожогов на шее и плечах. Все эти ожоги были покрыты гелеобразным веществом, которое не удалось идентифицировать.
Результаты вскрытия
Доктор Алан Эдвардс – патологоанатом провёл вскрытие в Хебден-Бридже сразу после девяти вечера того дня. Было установлено время смерти – между 11 и 13 часами дня, когда был найден Адамски. Ожоги же оказались двухдневной давности. Причиной смерти был признан сердечный приступ.
Ещё одно похищение?
Через несколько месяцев констеблю Годфри пришлось расследовать ещё одно необычное дело. Поступило сообщение о странном появлении и исчезновении коров на территории местной фермы. Прибыв на место, Годфри увидел на дороге перевернувшийся автобус. Подъехав ближе, он понял, что это вовсе не автобус. Странный объект парил в полутора метрах от земли.
Констебль Годфри предпринял множество попыток связаться со своим участком. Но все они оказались безуспешными. Полицейский не стал выходить из машины, а решил нарисовать то, чему он стал свидетелем.
Он изобразил ромбовидный объект, который перекрывал всю дорогу. Спустя полчаса констебль Годфри очнулся, словно после потери сознания, сидя в своей патрульной машине на той же дороге. Его ботинки треснули вдоль подошвы, что давало основания полагать, что его тащили по дороге против его воли. Когда он поехал обратно, никаких следов объекта уже не было.
Позже стадо коров было обнаружено в загоне за закрытыми воротами. Отсутствие отпечатков копыт на грязном поле указывало на то, что коровы не выходили через ворота. Через неделю после происшествия с констеблем Годфри пресса каким-то образом узнала об этом. Газетчики упросили полицейского пройти сеанс гипноза, в ходе которого тот твердил что-то о маленьких человечках – роботах, которые бесцеремонно его ощупывали. Публикация результатов чуть не сломала карьеру в правоохранительных органах. И Алан отказывался до конца жизни публично обсуждать и комментировать увиденное.
В 2005 году специалисты по расследованию НЛО опросили членов семьи, и те представили версию о похищении человека. Они узнали, что Зигмунд Адамски находился в центре разборок с родственником. Жена того мужчины получила судебный запрет на приближение к ней и переехала к Зигмунду и его жене Леокадии.
Родные полагали, что Адамски мог быть похищен этим человеком и удерживался в каком-то сарае. В это время у Адамски и случился сердечный приступ.
Неужели похититель отвез Адамски в точку, о котором рассказывали как о территории высадки НЛО, и создал место преступления, похожее на похищение инопланетянами? Странные факты этого дела – неправильно застёгнутая одежда, тело, брошенное на угольную кучу, ожоги двухдневной давности с неопознанным гелеобразным веществом, однодневная щетина, а потом и ещё одна странная встреча с НЛО полицейского позволяют предположит, что для обычной мести обычного человека это было бы слишком сложно. И действие пришельцев, которые, возможно, пытались вылечить раны похищенного человека, тоже исключать нельзя.
Как считаете, кто на самом деле был причастен к смерти Адамски?
Источник:
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