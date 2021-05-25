Застрял в динозавре: самая нелепая смерть

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Труп 39-летнего мужчины был обнаружен внутри статуи динозавра из папье-маше, украшавшей одну из улиц пригорода Барселоны. Предположительно заинтересовавшийся динозавром мужчина уронил внутрь статуи свой телефон и попытался извлечь его, но в результате не смог выбраться наружу.
Полиция расследует смерть 39-летнего мужчины, тело которого было найдено внутри статуи динозавра в пригороде Барселоны. Как сообщила полиция, мужчина, по-видимому, упал в статую, пытаясь достать мобильный телефон, упавший внутри фигуры из папье-маше.
В субботу утром один из местных жителей, гуляя с сыном в этом районе, заметил странный запах, исходящий от статуи, которая стоит в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет.
Заглянув внутрь через трещину в ноге стегозавра, мужчина с сыном заметили тело и тотчас известили полицию, которая незамедлительно прибыла на место происшествия.
О том, что 39-летний мужчина, погибший внутри статуи, пропал, полиции ранее сообщила его семья. Как утверждают полицейские, в его смерти отсутствует криминальная подоплека.
После обнаружения тела на место были вызваны три бригады пожарных, которые вскрыли ногу динозавра и задействовали подъемный кран, чтобы забрать труп. Местные СМИ сообщили, что мужчина, имя которого не называется, оказался в ловушке вверх ногами после того, как упал в полую статую при попытке добраться до телефона, который он уронил внутрь.
Полиция ожидает результатов вскрытия и пока не сообщила точную причину смерти мужчины и то, как он оказался внутри статуи. Сама статуя, которая была установлена для рекламы местного кинотеатра, была убрана с улицы.
Полиция ожидает результатов вскрытия и пока не сообщила точную причину смерти мужчины и то, как он оказался внутри статуи. Сама статуя, которая была установлена для рекламы местного кинотеатра, была убрана с улицы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Всегда знала, что учёные утверждающие, что динозавры были не опасны для людей так как они жили в другие исторические эпохи, нагло врут. И по сей день они продолжают убирать человеков.