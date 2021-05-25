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Застрял в динозавре: самая нелепая смерть

Застрял в динозавре: самая нелепая смерть (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 12:47
Сообщество : Криминал
Метки: барселона   динозавр   криминал   нелепая смерть   расследование   статуя   труп   удивительное рядом   
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Труп 39-летнего мужчины был обнаружен внутри статуи динозавра из папье-маше, украшавшей одну из улиц пригорода Барселоны. Предположительно заинтересовавшийся динозавром мужчина уронил внутрь статуи свой телефон и попытался извлечь его, но в результате не смог выбраться наружу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: барселона   динозавр   криминал   нелепая смерть   расследование   статуя   труп   удивительное рядом   
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13  комментариев
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17k
Марина 51 минуту назад
Вот и сюжет для нового блокбастера "Динозавры убийцы".
Всегда знала, что учёные утверждающие, что динозавры были не опасны для людей так как они жили в другие исторические эпохи, нагло врут. И по сей день они продолжают убирать человеков.
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437
Glassy 10 минут назад
А вот пока не было сотовых - все были живы ))))
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183
wr2x2 45 минут назад
никто не помог - настолько безлюдный район? или всем было пофиг?
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10k
Джон Уик 51 минуту назад
Интересно а как у мужчины туда упал телефон?
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3k
rutt Час назад
Не выбрался из папье-маше? Ладно, может там плотность офигенная. Но телефон-то он достал.
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3k
Борис Карабанов Час назад
И всё? Типа, сам виноват? Ну, я думаю, что у нас было бы немедленно заведены уголовные дела, как минимум, на владельца кинотеатра, на непосредственных изготовителей статуи, на хозяина земельного участка, на котором установлена статуя и т.д..
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