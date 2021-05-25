Застрял в динозавре: самая нелепая смерть

После обнаружения тела на место были вызваны три бригады пожарных, которые вскрыли ногу динозавра и задействовали подъемный кран, чтобы забрать труп. Местные СМИ сообщили, что мужчина, имя которого не называется, оказался в ловушке вверх ногами после того, как упал в полую статую при попытке добраться до телефона, который он уронил внутрь.

Полиция ожидает результатов вскрытия и пока не сообщила точную причину смерти мужчины и то, как он оказался внутри статуи. Сама статуя, которая была установлена для рекламы местного кинотеатра, была убрана с улицы.