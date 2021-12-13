17 симпатяг, которые делятся кадрами своей стадии "гадкого утёнка"

Большинство людей переживают сложное время в подростковом возрасте. В этот переходный момент мы беззащитны перед стремительным ростом и различными физическими изменениями, и плюс ко всему прочему, мы не сразу находим свой собственный стиль. Люди в этом посте испытали все эти прелести на своей шкуре, и решили поделиться фотографиями, где они изменились до неузнаваемости. Взгляните...

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Мои фото начиная с начальной школы, и до 30 лет. Я была настоящим "гадким утёнком" 0 Источник:

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Слева мне 16 лет - неуклюжая и очень неуверенная в себе, справа 25 лет - счастливая и красивая 0 Источник:

Сделала стрижку, научилась делать макияж, и через 5 лет вижу разницу 0 Источник:

15 и 21, я чувствую себя уверенно 0 Источник:

17 лет и 28 лет, я всегда смотрю на своё старое фото, если чувствую себя неуверенно 0 Источник:

17 лет, и сейчас мне 21 год 0 Источник:

Возраст 11 и 21, и похоже я значительно похорошела 0 Источник:

18 и 23 года, и я только начинаю 0 Источник:

25 лет против 13 лет, думаю с возрастом мы становимся лучше 0 Источник:

16 лет и 23 года, и долгие часы работы 0 Источник:

11 лет и 18 лет. Мне говорят, что я похорошел 0 Источник:

17 лет и 25 лет! 0 Источник:

5 лет любви к себе действительно окупились! 0 Источник:

Возраст 12 и 29 лет. Мне сейчас сложно поверить, что я была такой 0 Источник:

16 и 20 лет, я горжусь своим прогрессом 0 Источник:

15 лет и 25 лет. Теперь у меня есть линия подбородка 0 Источник: