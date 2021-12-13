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17 симпатяг, которые делятся кадрами своей стадии "гадкого утёнка"

17 симпатяг, которые делятся кадрами своей стадии "гадкого утёнка" (18 фото)

Автор:
13 декабря 2021 23:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Гадкий утёнок   Подростковый   Сложное   симпатяги   стадия   
1499
18
Большинство людей переживают сложное время в подростковом возрасте. В этот переходный момент мы беззащитны перед стремительным ростом и различными физическими изменениями, и плюс ко всему прочему, мы не сразу находим свой собственный стиль. Люди в этом посте испытали все эти прелести на своей шкуре, и решили поделиться фотографиями, где они изменились до неузнаваемости. Взгляните...
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Метки: Время   Гадкий утёнок   Подростковый   Сложное   симпатяги   стадия   
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41k
dima423 2 часа назад
хз я всегда красавчик был) и в пять лет и щас в сорокет)
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6k
Ruk Час назад
странно, в юности все толстые, а чуть постарше, как основное достижение , немного вес сбросили. такие американцы! я и в детстве толстым не был, чуть в армии растолстел, а потом опять... за зиму немного набираю, а за лето всё уходит(. ни как не набрать для солидности. толстым больше доверяют, кстати. а ещё толстый сохнет, тощий дохнет.
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22k
weiter 2 часа назад
Да, годы берут своё.
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