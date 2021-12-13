17 симпатяг, которые делятся кадрами своей стадии "гадкого утёнка"

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Большинство людей переживают сложное время в подростковом возрасте. В этот переходный момент мы беззащитны перед стремительным ростом и различными физическими изменениями, и плюс ко всему прочему, мы не сразу находим свой собственный стиль. Люди в этом посте испытали все эти прелести на своей шкуре, и решили поделиться фотографиями, где они изменились до неузнаваемости. Взгляните...
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Слева мне 16 лет - неуклюжая и очень неуверенная в себе, справа 25 лет - счастливая и красивая
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