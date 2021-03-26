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Истории подростков, считающих себя жертвами домашнего насилия

Истории подростков, считающих себя жертвами домашнего насилия (13 фото)

Автор:
26 марта 2021 10:27
Метки: абьюзер   из жизни   истории   истории из твиттера   соцсети   строгие родители   твиттер   
1116
13
Сегодня модно использовать слово "абьюзер". Это человек, игнорирующий желания партнера (жертвы) и принуждающий к поступкам, которые выгодны только ему. Однако все чаще абьюзерами называют родителей. За что? За запреты, отчитывание из-за плохой успеваемости и другое поведение, за которое в наше время и ремня получить можно было. Но воспитательные методы у всех разные!
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Метки: абьюзер   из жизни   истории   истории из твиттера   соцсети   строгие родители   твиттер   
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602
Шурман Полчаса назад
У друзей вот такая вот деточка в 14-15 лет такое устраивала , в школе ей вдолбили что бы стучать на родителей в полицию и она успешно с этим справилась , отца хотели посадить мать лишить родительских прав , а случилось это потому что у доченьки зачесалось между ног и давала она всем кто попросит начиная от арабов кончая чеченцами , могла среди ночи спрыгнуть с балкона что бы поехать тусить в одной компании с 5тью взрослыми лбами . В один прекрасный момент родители забрали у нее телефон и отключили весь интернет в доме , девочка пошла в школу а вернулась с полицией , отца в наручники и на допрос на 2е суток . Она там такого наговорила что ее избивали каждый день и не выпускали к друзьям и тд . Правда в этой ситуации ее же друзья встали в защиту ее отца и все наладилось , доченьку определи на обязательное посещение психолога и тд . Самое страшное что у них еще младшая растет , к конце всего она родила в 17 лет от какого то румына :)
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8k
KAUSTIC 15 минут назад
Кому страну оставляем ? Обиженным тинейджерам (школоте) , которым не разрешили бухать ??? [мат] ...
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4k
tamin 16 минут назад
Хороший ремень решает многие вопросы. Унижать ребенка нельзя. А вот ремнем))))Шучу. Когда детям будет по 30 лет узнаем)))
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32k
Лесли 🥰 Полчаса назад
В нынешнее время очень много дозволено детям. Очень.
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32k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Как же они задолбали со своим ЛОЛ, АБЬЮЗЕР! Родной язык не знают! Почему когда мы росли, то мы уважали своих родителей?? Трагедии из этого не делали. Если запрещали, значит так надо и все! Мои родители не перегибали палку. И я считаю, что нас с братом воспитали правильно и хорошо и если нам прилетали лещи, то было за что!)))
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