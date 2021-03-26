Истории подростков, считающих себя жертвами домашнего насилия

Сегодня модно использовать слово "абьюзер". Это человек, игнорирующий желания партнера (жертвы) и принуждающий к поступкам, которые выгодны только ему. Однако все чаще абьюзерами называют родителей. За что? За запреты, отчитывание из-за плохой успеваемости и другое поведение, за которое в наше время и ремня получить можно было. Но воспитательные методы у всех разные!

0 Психологи давно установили, что большинство проблем у взрослых идут из детства и связаны с поведением родителей. На этой волне современные подростки утверждают, что родители ущемляют их права и ведут себя неадекватно. На эту тему недавно разгорелась целая дискуссия в соцсетях. Хотите узнать мнение молодежи?

1. Диалог между пользователями в Твиттере начался после того, как Алина из города Маркс с ником "AAVELENET" опубликовала запись 0 Источник: Девушке надоело, что дети и ее ровесники повсеместно жалуются на родителей, называя их абьюзерами.

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2. В итоге подростки начали делиться историями взаимоотношений с родителями 0 Источник:

3. Они рассказали о запретах, с которыми сталкиваются ежедневно 0 Источник:

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6. Они считают, что их слишком ограничивают 0 Источник:

7. Надо с кем-то быть построже все-таки или нет? 0 Источник:

8. Замкнутый круг 0 Источник:

9. Но было и много историй от уже повзрослевших детей 0 Источник:

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11. 0 Источник:

12. Вам же тоже что-то запрещали в детстве, с какой они планеты? 0 Источник: