Истории подростков, считающих себя жертвами домашнего насилия

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Сегодня модно использовать слово "абьюзер". Это человек, игнорирующий желания партнера (жертвы) и принуждающий к поступкам, которые выгодны только ему. Однако все чаще абьюзерами называют родителей. За что? За запреты, отчитывание из-за плохой успеваемости и другое поведение, за которое в наше время и ремня получить можно было. Но воспитательные методы у всех разные!
Психологи давно установили, что большинство проблем у взрослых идут из детства и связаны с поведением родителей. На этой волне современные подростки утверждают, что родители ущемляют их права и ведут себя неадекватно. На эту тему недавно разгорелась целая дискуссия в соцсетях. Хотите узнать мнение молодежи?
1. Диалог между пользователями в Твиттере начался после того, как Алина из города Маркс с ником "AAVELENET" опубликовала запись
Девушке надоело, что дети и ее ровесники повсеместно жалуются на родителей, называя их абьюзерами.
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А какие воспитательные методы ваших родителей запомнились вам больше всего?
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