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Лифтовой «Мортал комбат»: «синие бойцы» всё никак не могут победить отражение

Лифтовой «Мортал комбат»: «синие бойцы» всё никак не могут победить отражение (3 фото + 10 видео)

Автор:
12 декабря 2021 22:55
Сообщество : Жить в России
Метки: #бойцы   видео   возможно в россии   камеры в лифтах   лифты   пьяные поступки   
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Во многих городах России всегда находится «боец», готовый победить свое отражение в лифте, круша зеркала, камеры и двери.

Именно им и посвящена подборка видеороликов.


Вообще, всегда было интересно, откуда у людей возникает желание разгромить лифт? Понятно, что подобные кадры были и раньше, просто из-за отсутствия камер они не становились «звездами» соцсетей.


Сейчас же можно встретить целый парад синеботов, устраивающих лифтовой боевик. Всё это, конечно, смешно, если не перерастает в терроризирование жильцов дома.


Но бывает в лифтах встречаются и вот такие кадры, как эти двое жителей Увы, принявшие лифт за туалет. Правда, эти господа, похожие на южан, собрали весь комплект приключений.


Мало того, что они навалили в лифте, попутно сторожа друг друга, так ещё и после этого при выезде со двора умудрились собрать целую кучу машин.


Правда, гадить в лифтах всё же уже не модно. А вот махаться со своим отражением – тренд. Можно ли как-то остановить это? Видимо, стоит убрать зеркала, чтобы тестостерон «бойцов» не слишком зашкаливал.


А то будут и дальше себя вести как в одном старом эксперименте в джунглях. Там гориллы кидались на поставленное зеркало, видимо, считая, что в отражении не они сами.


Но лучше пусть всей ватагой дружно топают в спортзал и там кидаются на зеркала, представляя себя величайшими бойцами.

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Метки: #бойцы   видео   возможно в россии   камеры в лифтах   лифты   пьяные поступки   
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Sergius SPb 21 минуту назад
Зеркала надо убрать это + 100 к здоровью лифта.
У нас один кретин разбил зеркало чокаясь бутылкой с отражением.
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Barachek_Obachek 19 минут назад
Разбивай не разбивай камеру, запись уже сделана и сохранена
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