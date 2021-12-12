Лифтовой «Мортал комбат»: «синие бойцы» всё никак не могут победить отражение

Во многих городах России всегда находится «боец», готовый победить свое отражение в лифте, круша зеркала, камеры и двери.
Именно им и посвящена подборка видеороликов.
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Вообще, всегда было интересно, откуда у людей возникает желание разгромить лифт? Понятно, что подобные кадры были и раньше, просто из-за отсутствия камер они не становились «звездами» соцсетей.
Сейчас же можно встретить целый парад синеботов, устраивающих лифтовой боевик. Всё это, конечно, смешно, если не перерастает в терроризирование жильцов дома.
Но бывает в лифтах встречаются и вот такие кадры, как эти двое жителей Увы, принявшие лифт за туалет. Правда, эти господа, похожие на южан, собрали весь комплект приключений.
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Мало того, что они навалили в лифте, попутно сторожа друг друга, так ещё и после этого при выезде со двора умудрились собрать целую кучу машин.
Правда, гадить в лифтах всё же уже не модно. А вот махаться со своим отражением – тренд. Можно ли как-то остановить это? Видимо, стоит убрать зеркала, чтобы тестостерон «бойцов» не слишком зашкаливал.
А то будут и дальше себя вести как в одном старом эксперименте в джунглях. Там гориллы кидались на поставленное зеркало, видимо, считая, что в отражении не они сами.
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Но лучше пусть всей ватагой дружно топают в спортзал и там кидаются на зеркала, представляя себя величайшими бойцами.
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У нас один кретин разбил зеркало чокаясь бутылкой с отражением.