Лифтовой «Мортал комбат»: «синие бойцы» всё никак не могут победить отражение

Мало того, что они навалили в лифте, попутно сторожа друг друга, так ещё и после этого при выезде со двора умудрились собрать целую кучу машин.

Правда, гадить в лифтах всё же уже не модно. А вот махаться со своим отражением – тренд. Можно ли как-то остановить это? Видимо, стоит убрать зеркала, чтобы тестостерон «бойцов» не слишком зашкаливал.

А то будут и дальше себя вести как в одном старом эксперименте в джунглях. Там гориллы кидались на поставленное зеркало, видимо, считая, что в отражении не они сами.