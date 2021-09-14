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15 снимков из прошлого, от которых современные родители пришли бы в ужас

15 снимков из прошлого, от которых современные родители пришли бы в ужас (16 фото)

Автор:
14 сентября 2021 17:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: воспитание   вот это да!   детское воспитание   и такое бывает   ну и ну   родители и дети   факты из прошлого   
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Современных родителей часто критикуют за то, как они воспитывают своих детей - ведь при желании повод покритиковать всегда найдется. Но если бы эти критики оказались в не таком уж далеком прошлом и увидели, какие воспитательные приемы считались приемлемыми в то время, они бы мгновенно переменили точку зрения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воспитание   вот это да!   детское воспитание   и такое бывает   ну и ну   родители и дети   факты из прошлого   
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