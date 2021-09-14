15 снимков из прошлого, от которых современные родители пришли бы в ужас

Эта фотография может быть результатом плохого воспитания, а может и не быть. На ней изображена 13-летняя принцесса Ивонна Сайн-Витгенштейн-Сайн из Германии, пьющая из горла херес Dry Sack, и ее 12-летний брат принц Александр, который сидит рядом с зажженной сигаретой. Однако мать детей, принцесса Марианна Сайн-Витгенштейн-Сайн, которая сделала это фото, была опытным фотографом. Скорее всего, это была постановочная фотография, сделанная в шутку.