15 снимков из прошлого, от которых современные родители пришли бы в ужас

349
16
Современных родителей часто критикуют за то, как они воспитывают своих детей - ведь при желании повод покритиковать всегда найдется. Но если бы эти критики оказались в не таком уж далеком прошлом и увидели, какие воспитательные приемы считались приемлемыми в то время, они бы мгновенно переменили точку зрения.
1. "Безопасное" автокресло для младенца, 1958 год
Мало того, что это автокресло ни к чему не пристегнуто, оно еще и на переднем сиденье машины. Фактически, безопасность этих кресел 1950-х годов зависела от скорости реакции матери, сидящей за рулем. Если успеет придержать - значит, реакция есть.
×
2. Юный исполнитель велосипедных трюков, 80-е годы
Все, конечно, хорошо, но в качестве рампы почему-то используется мама. Наверное, она решила таким образом номинироваться на звание "матери года". Вседозволенность - не лучшая идея и не лучший пример для подражания.
3. Семейный выезд на каток, 1930-е годы
Интересно, а что это за конструкция из трусов, в которой бултыхается младенец? Здорово, что семья хочет побыть вместе и заняться спортом, но пикник был бы немного безопаснее для ребенка в этом возрасте.
4. Лев - лучший друг человека? 1959 год
Этот мальчик и его мать-ветеринар ухаживали за львенком, изображенным на снимке, более двух лет. Мы не знаем, что случилось с этим львом дальше, но надеемся, что эта семья перестала заводить таких необычных и экзотических домашних животных.
5. Королевская прогулка. Принцесса Ивонна и принц Александр в Германии, 1955 г.
Эта фотография может быть результатом плохого воспитания, а может и не быть. На ней изображена 13-летняя принцесса Ивонна Сайн-Витгенштейн-Сайн из Германии, пьющая из горла херес Dry Sack, и ее 12-летний брат принц Александр, который сидит рядом с зажженной сигаретой. Однако мать детей, принцесса Марианна Сайн-Витгенштейн-Сайн, которая сделала это фото, была опытным фотографом. Скорее всего, это была постановочная фотография, сделанная в шутку.
6. Ребенок пьет пиво и держит в одной руке крокодиленка. Австралия, около 1991 г.
Надо признать, что этот австралийский малыш выглядит круче, чем некоторые взрослые. Хотя фотография оставляет много вопросов к его родителям.
7. Держись крепче! Семейное восхождение на гору, 1990-е годы
Сегодня альпинисты одеты в защитное снаряжение, что снижает риск травм. Ясно, что так было не всегда. Здесь мы видим девочку, ремни безопасности у которой - это всего лишь пара веревок, и она цепляется за спину своего отца изо всех сил.
8. Безопасность прежде всего, 1950-е годы
Автокресло на этой фотографии чуть более безопасно, чем предыдущее автокресло из нашего списка. Однако ребенок по-прежнему ни к чему не пристегнут и может легко вылететь из этой конструкции. Кроме того, здесь нет никакой подушки.
9. Летние уроки плавания, 1960-е годы, Детройт
Сегодня уроки плавания обычно проходят в бассейне на заднем дворе или в общественном бассейне. Однако уроки плавания в центре Детройта в 1960-х годах были немного другими. Этот бассейн назывался "Swimmobile", и он позволял детям обучаться плаванию в их собственных кварталах. Честно говоря, нам это действительно кажется инновационным способом дать детям возможность научиться плавать, но кому-то может показаться иначе.
10. Потрясающая многозадачность. Мать с бензопилой в руках и ребенком на спине, начало 1980-х годов
Какая преданность материнству и одновременно домашним делам! Зато ребенок всегда на свежем воздухе.
11. "Дома буду поздно"
У большинства детей сегодня есть сотовые телефоны. Но до изобретения современных смартфонов дети использовали таксофоны, чтобы сообщить родителям, что вернутся домой поздно. Мы рады, что этот ребенок так весело проводил время со своими друзьями, но очень надеемся, что чудеса эквилибристики не закончились падением, ссадинами и синяками.
12. Это не похоже на детскую смесь. Снимок 1970-х годов
Это точно не похоже на детское питание. Здесь мы видим, как ребенок делает глоток пива Budweiser. Ну хорошо хоть обошлось без сигарет... пока что.
13. Быстрее, пока папа не видит
Ребенок делает большой глоток алкоголя из бутылки, в то время как взрослые увлечены игрой в карты. Может быть, кто-то из них и заметил, но не придал этому ровно никакого значения.
14. Меры безопасности на подъемниках, 1960-е годы
В 60-е годы на подъемниках и канатных дорогах, безусловно, были приняты меры предосторожности! Здесь мы видим мать, которая удерживает свою дочь от падения, просто используя руку в качестве ремня безопасности. Мы очень рады, что у них счастливые улыбки на лицах и надеемся, что никто не пострадал.
15. Игра с огнем
Отец показывает своему ребенку бенгальский огонь, снимок 1980-х годов. Мы понимаем, что младенцев легко отвлечь такими вещами, но это действительно игра с огнем. Лучше подождать, пока ребенок станет постарше и сможет сам держать искрящуюся палочку в руках, а не тыкать ею ему в лицо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 съедобных сюрпризов, оказавшихся большой неожиданностью
- 30 страшно неаппетитных блюд, которые кто-то осмелился подать
- 40 преступлений против хорошего вкуса, которые поражают своим уродливым совершенством
- Дизайнеры Lego построили Toyota GR Supra в натуральную величину, и на ней даже можно ездить
- 40 безумных фотографий, не имеющих художественной ценности, но притягивающих взгляд
Метки: воспитание вот это да! детское воспитание и такое бывает ну и ну родители и дети факты из прошлого
16
Понравилось16
Новости партнёров