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Лучшие переводчики эпохи видеокассет

Лучшие переводчики эпохи видеокассет (11 фото + 7 видео)

Автор:
12 декабря 2021 12:32
Метки: видео   одноголосый перевод   переводчики   переводы 90х   
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Всем привет друзья. В предыдущем видео я затронул тему перевода мультфильмов в 80х и 90х годах. Так как моё детство проходило именно в начале 90х я хочу Вам рассказать о людях, чьи голоса мы помним по определенным фильмам или мультикам. Видео сверху, а пост внутри :)

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Метки: видео   одноголосый перевод   переводчики   переводы 90х   
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
А есть тут те,кто ради того,чтоб смотреть фильм на языке оригинала и не слушать мужика с "прищепкой на носу" и играть в не локализованные игры - всё таки выучил язык ?
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17k
Александр Сучков 8 минут назад
Я всегда был за дословный или юморной (изменяющий смысл) переводы, отсебятина не перла меня, а именно она присутствовала в официальных версиях для экрана тогда из-за цензуры. Так что Садальский и Гоблин- моё)))
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19k
Will2006 Полчаса назад
Эталоны перевода - Кто подставил Кролика Роджера и Ведьмы Иствика в переводе Михалева.
Володарский мне не нравится именно потому, что неподготовленный перевод может исказить смысл, что было неоднократно за ним замечено.
Михалев такого не допускал, профессионально относившись к работе, вплоть до рифмованного перевода стихов и песенок
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13k
Вася Час назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
ЦСКА 2 часа назад
Где можно взять фильмы с этими переводчиками и в современных форматах??
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52k
alertol 2 часа назад
Цитирую: - Чтоб переводить фильмы, недостаточно знать язык с которого переводишь, возможно более важно знать язык на который переводишь.
Ссылка www.youtube.com
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571
Mixan 2 часа назад
Лучшие переводчики вот ,все вместе собрались !!! Чувствуете голоса ?


Ссылка youtu.be
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