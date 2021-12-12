Лучшие переводчики эпохи видеокассет

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Всем привет друзья. В предыдущем видео я затронул тему перевода мультфильмов в 80х и 90х годах. Так как моё детство проходило именно в начале 90х я хочу Вам рассказать о людях, чьи голоса мы помним по определенным фильмам или мультикам. Видео сверху, а пост внутри :)
И так, одним из первых кого я хорошо помню, так это Юрий Живов, его голос был слегка затянутым и порой немного запоздалым, но это ничуть не портило восприятие.
В конце 80х Юрий решил заниматься авторскими переводами фильмов. Свою карьеру он начал где-то в начале 90х с фильма «Любовник леди Чаттерлей». Позже появились переводы таких фильмов, как «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Маска», «Ворон», «Изгой» и множество других картин.
Лично мне он больше запомнился с мультфильмов, а именно с начальной заставки «Тома и Джерри», «Леди и Бродяга» и конечно же «Король Лев», а после и «Король Лев 2» который я смотрел, как говорится «до дыр».
С его голосом выросло целое поколение киноманов. Юрий перевел и озвучил более 1300 художественных фильмов. Его уникальный тембр голоса, харизма и актерское мастерство — благодаря этим качествам он мог проговорить слова любого героя иностранного кино, чтобы зритель проникнулся сюжетом фильма. Хорошее знание иностранных языков и чувство юмора позволило ему объяснить российскому зрителю тонкости чужой культуры. Как жаль, что в 2019 году переводчика не стало из-за болезни почек.
Вартан Карлович Дохалов переводил фильмы с английского и французского языков, но уже в середине 90х закончил карьеру переводчика.
Несмотря на это, его голос навсегда запомнился мне в озвучке фильмов «Один Дома» и «Один дома 2». Хоть его карьера и не была продолжительной, он всё равно успел озвучить кучу известных лент, таких как «Терминатор 2», «Охотники за приведениями», «Кошмар на улице вязов» и многие другие.
Василий родился в семье известного советского разведчика, писателя и сценариста Овидия Горчакова. По словам Василия, до 6 лет он лучше говорил по-английски, чем по-русски. Горчаков дебютировал в кино как актёр в 13-летнем возрасте, сыграв главную роль в фильме «Большие и маленькие» (1963).
В связи с плохим поведением в школе родители запретили ему сниматься в кино. Несмотря на то, что в школе по английскому языку получал тройки, после школы поступил в Военный институт иностранных языков.
Переводить фильмы начал в 1973 году по просьбе самого Леонида Володарского, который попросил подменить его на показе фильма «Тройное эхо». Так же работал личным переводчиком на Московском международном кинофестивале для Роберта Де Ниро, Роберта Редфорда, Джека Николсона, Стивена Сигала и других.
Переводить фильмы начал в 1973 году по просьбе самого Леонида Володарского, который попросил подменить его на показе фильма «Тройное эхо». Так же работал личным переводчиком на Московском международном кинофестивале для Роберта Де Ниро, Роберта Редфорда, Джека Николсона, Стивена Сигала и других.
В общей сложности Горчаков перевел множество фильмов, и если верить Википедии он перевел более 6 тысяч фильмов. Наверное, проще составить список, что он НЕ перевел. Если Вам больше 20 лет, его голос узнать будет очень легко. Лично мне он запомнился в таких фильмах как: «Оно» 1990 года, «Терминатор», «Интервью с Вампиром» и «Белоснежка и 7 гномов».
Алексей Михайлович Михалёв умер ещё в 1994 году в возрасте 49 лет не дожив до своего 50тилетия 18 дней, но несмотря на это память о его голосе живет до сих пор.
Михалев - переводчик, прошедший путь от работы в советском МИДе до переводов для "пиратских" видеокассет. После окончания Института стран Азии и Африки при МГУ Михалев, специализировавшийся на языке фарси, работал в советских посольствах, и даже выступал в качестве переводчика на личных встречах Брежнева с лидерами Афганистана и Ирана.
Алексей Михалев впервые столкнулся с переводом фильмов на международных фестивалях, где работал с персидскими и английскими лентами, а с 80-х начал регулярно переводить фильмы для распространения на видеокассетах. Набралось их в итоге более трех сотен.
Алексей Михалев впервые столкнулся с переводом фильмов на международных фестивалях, где работал с персидскими и английскими лентами, а с 80-х начал регулярно переводить фильмы для распространения на видеокассетах. Набралось их в итоге более трех сотен.
Одной из первых работ стала кинолента «Пролетая над гнездом кукушки», а затем «Крестный отец», «Дюна» «Мизери» и множество других картин. Лично мне запомнились: «Полицейская академия»», «Алладин», «Русалочка», «Красотка» и «Дядюшка Бак». В начале нулевых я увидел фильм «Самолетом, поездом, машиной» с этой «легендарно-мемской» озвучкой от Михалева. В этой сцене он поставил абсолютный рекорд по количеству произнесённого слова «бля».
Андрей Гаврилов известен как советский и российский музыкальный журналист, музыкальный издатель, диктор, ну и конечно синхронный переводчик фильмов с английского и французского языков.
С середины восьмидесятых годов является одним из самых известных и продуктивных переводчиков. Родился в Ленинграде в семье газетного журналиста Юрия Гаврилова. Как и Михалёв получил блестящее образование в СССР, он закончил МГИМО (московский государственный институт международных отношений) при советском МИДе, после чего какое-то время работал международным журналистом.
В 1980-х годах писал статьи о западной рок-музыке как для газет, так и для журналов.
В 1980-х годах писал статьи о западной рок-музыке как для газет, так и для журналов.
На его счету более 2000 переведенных кинолент, но большую популярность в интернете он получил благодаря сцене из фильма ««Кровь и бетон: История любви». 30-секундный монолог в озвучке переводчика стал узнаваемым, на него и по сей день выходит множество пародий. Гаврилов до сих занимается авторскими переводами, но я конечно же знаю его старые наработки, такие как: «Крепкий орешек», «Зелёная миля», «Смертельное оружие», «Рокки», «Храбрый рыцарь» и многие другие. Если обобщить, то в то время его голос мне нравился больше остальных.
И, пожалуй, самый узнаваемый голос у Леонида Вениаминовича Володарского, за время активной деятельности он сделал немало хороших дел. Например, одним из первых в нашей стране занялся переводом произведений Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера. Как и его вышеперечисленные коллеги, Леонид работал переводчиком на кинофестивалях.
В конце 70-х с появлением в СССР видеокассет к нему стали обращаться видеопираты. Из-за подобной практики часто вызывался в качестве свидетеля в КГБ, милицию и прокуратуру. По его словам, он всегда переводил фильмы синхронно и с первого раза, но никогда не смотрит фильмы с собственным переводом. За 30 лет непрерывной работы Володарский перевел более 5000 картин. Это стало одним из ключевых факторов его популярности, но не менее значимой деталью стал его своеобразный голос. Причиной того стал дважды сломанный нос в молодости. Но есть ещё одна версия, по которой Володарский сам изменял голос дабы его не вычислили в КГБ. Кто знает, версия вполне правдоподобна. Его голос мне больше всего запомнился в прологе «Терминатора».
Спасибо за внимание :)
Авторский пост
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Володарский мне не нравится именно потому, что неподготовленный перевод может исказить смысл, что было неоднократно за ним замечено.
Михалев такого не допускал, профессионально относившись к работе, вплоть до рифмованного перевода стихов и песенок
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