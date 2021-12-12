Лучшие переводчики эпохи видеокассет

В конце 70-х с появлением в СССР видеокассет к нему стали обращаться видеопираты. Из-за подобной практики часто вызывался в качестве свидетеля в КГБ, милицию и прокуратуру. По его словам, он всегда переводил фильмы синхронно и с первого раза, но никогда не смотрит фильмы с собственным переводом. За 30 лет непрерывной работы Володарский перевел более 5000 картин. Это стало одним из ключевых факторов его популярности, но не менее значимой деталью стал его своеобразный голос. Причиной того стал дважды сломанный нос в молодости. Но есть ещё одна версия, по которой Володарский сам изменял голос дабы его не вычислили в КГБ. Кто знает, версия вполне правдоподобна. Его голос мне больше всего запомнился в прологе «Терминатора».