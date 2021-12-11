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Как выглядит ядерное топливо для субмарины

Как выглядит ядерное топливо для субмарины (11 фото)

Автор:
11 декабря 2021 15:27
Сообщество : Военное
Метки: Подводная лодка   атомная энергия   интересно   субмарина   факты   
1203
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В 50-х годах XX века в кораблестроении началась новая эпоха - для движения подводных лодок стали использовать атомную энергию. Благодаря источникам этого топлива субмарины могли подолгу находиться под водой, не теряя при этом скорость. Атомная энергия позволила снять ограничения по использованию энергоемких систем кондиционирования, а кроме того, расширила перспективы освоения арктических водных просторов.
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Метки: Подводная лодка   атомная энергия   интересно   субмарина   факты   
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7  комментариев
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7k
Колорад 2 часа назад
"Как выглядит ядерное топливо для субмарины"
Ну, судя по фото, выглядят так же, как и для любого другого реактора.
Таблетки в сборки, сборки в ТВЭЛы.
:D
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8k
Юрий 10 минут назад
Таблетки похожи на ролики с роликового подшипника.
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918
Веселый Пук 59 минут назад
Всего делов то. Пойду собирать
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7k
Sterling Malory Archer Час назад
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586
Mixan 2 часа назад
Вот она зеленая энергетика СССР !

А где то лежит на грунте "Посейдон " может ждать десятки лет Приказа на боевой выход на цель . А если не получит ,то "Мертвая рука " сигнал подаст и тогда ..

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198
Шурман 2 часа назад
Сразу вспомнилось голос из за парты а если [мат] ? так кто сказал ?:)
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