Не буди лихо, лихач: думцы надеются рассмотреть законопроект против злостных нарушителей в январе

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Ужесточить наказания для автолихачей! Инициатива не нова, но закон до сих пор не принят. В очередной раз депутаты предлагают вариант решения проблемы.
Депутат Государственной думы РФ Адальби Шхагошев рассказал журналистам РИА Новости о подготовке и предварительном обсуждении законопроекта, ужесточающего меры обуздания лихачей за рулем. Он отметил, что до голосования на пленарных заседаниях предстоит тщательная отработка положений будущего закона с привлечением экспертов по праву, представителей ГИБДД и общественности.
По предварительным предложениям депутатов, предусматриваются такие меры как арест автомобиля, если владелец накопил штрафов более чем на 150 тысяч рублей в месяц. Будут и другие варианты воздействия, они сейчас прорабатываются. «Высшей мерой» может стать, в случае принятия проекта, конфискация транспортного средства.
Ранее народные избранники собирались рассмотреть законопроект уже в декабре. Но Шхагошев считает, что попросту не успеют подготовить его во всех деталях. Скорее всего, говорит депутат, сроки передвинутся на январь 2022 года.
По предварительным предложениям депутатов, предусматриваются такие меры как арест автомобиля, если владелец накопил штрафов более чем на 150 тысяч рублей в месяц. Будут и другие варианты воздействия, они сейчас прорабатываются. «Высшей мерой» может стать, в случае принятия проекта, конфискация транспортного средства.
Ранее народные избранники собирались рассмотреть законопроект уже в декабре. Но Шхагошев считает, что попросту не успеют подготовить его во всех деталях. Скорее всего, говорит депутат, сроки передвинутся на январь 2022 года.
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Звучит как песня
Нарушение - поднимается страховка. Авария по вине водителя - поднимается страховка. Много аварий не по твоей вине, значит ты рискованный водитель - поднимается страховка.
Вы там .охуели что ль??? Я столько даже в GTA с читкодами не наберу!
5000 суммарно неоплаченных штрафов в месяц - все!
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Это как надо ездить чтобы штрафов накатывать на 150 в месяц?
А если 149 в месяц?
А их предлдагают оплатить по сниженному тарифу, значит надо больше 100 штрафов за 30 дней?
А если он превысит это число и оплатит превышение их по половинчатому тарифу, то на следующий месяц индульгенция?
А скорее всего этот закон опять на простых работяг отразится ..Ведь богатым пофиг ,если машину отберут (другую купят) ..А начнут бомбить ,простых водил и взятки вымогать ,иначе конфискация ..
P.S. Вспомнил времена СССР ,был у нас ГАИшник ,даже своего родного брата штрафовал ,не любили его "водилы" ,но уважали Порядок был на дорогах !!!!
Ну вот из фильма Советского отрывок ,как все объясняет жуть нынешнего времени на дорогах Кому можно ,кому нет ..
Кому нужно, так и Минус 100 баллов можно набрать.
Индульгенция... Скоро введут..
Да у нас 100500+1 штраф поимеешь, и 100500+2 штрафом подотрёшься, ( кое для кого ). Все равны, но некоторые равнее..