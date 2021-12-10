Не буди лихо, лихач: думцы надеются рассмотреть законопроект против злостных нарушителей в январе

Депутат Государственной думы РФ Адальби Шхагошев рассказал журналистам РИА Новости о подготовке и предварительном обсуждении законопроекта, ужесточающего меры обуздания лихачей за рулем. Он отметил, что до голосования на пленарных заседаниях предстоит тщательная отработка положений будущего закона с привлечением экспертов по праву, представителей ГИБДД и общественности.



По предварительным предложениям депутатов, предусматриваются такие меры как арест автомобиля, если владелец накопил штрафов более чем на 150 тысяч рублей в месяц. Будут и другие варианты воздействия, они сейчас прорабатываются. «Высшей мерой» может стать, в случае принятия проекта, конфискация транспортного средства.



Ранее народные избранники собирались рассмотреть законопроект уже в декабре. Но Шхагошев считает, что попросту не успеют подготовить его во всех деталях. Скорее всего, говорит депутат, сроки передвинутся на январь 2022 года.