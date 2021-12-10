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Не буди лихо, лихач: думцы надеются рассмотреть законопроект против злостных нарушителей в январе

Не буди лихо, лихач: думцы надеются рассмотреть законопроект против злостных нарушителей в январе (1 фото)

Автор:
10 декабря 2021 20:55
Сообщество : Жить в России
Метки: арест   госдума   депутаты   закон   конфискация   лихачи   обсуждение   проект   
767
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Ужесточить наказания для автолихачей! Инициатива не нова, но закон до сих пор не принят. В очередной раз депутаты предлагают вариант решения проблемы.
Депутат Государственной думы РФ Адальби Шхагошев рассказал журналистам РИА Новости о подготовке и предварительном обсуждении законопроекта, ужесточающего меры обуздания лихачей за рулем. Он отметил, что до голосования на пленарных заседаниях предстоит тщательная отработка положений будущего закона с привлечением экспертов по праву, представителей ГИБДД и общественности.

По предварительным предложениям депутатов, предусматриваются такие меры как арест автомобиля, если владелец накопил штрафов более чем на 150 тысяч рублей в месяц. Будут и другие варианты воздействия, они сейчас прорабатываются. «Высшей мерой» может стать, в случае принятия проекта, конфискация транспортного средства.

Ранее народные избранники собирались рассмотреть законопроект уже в декабре. Но Шхагошев считает, что попросту не успеют подготовить его во всех деталях. Скорее всего, говорит депутат, сроки передвинутся на январь 2022 года.

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Метки: арест   госдума   депутаты   закон   конфискация   лихачи   обсуждение   проект   
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10k
myymoo 4 часа назад
Я вот не пойму нах*я это всё обсуждать, если человек штрафы накопил то через суд ему и так должны имущество арестовать пока не выплатит, может для начала сделать так что бы существующие законы нормально работали, а не новые один за другим лепить?
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13k
Владислав Грецов Час назад
не деньгами нужно мерять а количеством серьезных нарушений..в год 3 серьезных нарушения - ходи пешком..
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342
Киса Кацман Час назад
"Депутат Государственной думы РФ Адальби Шхагошев" (с)
Звучит как песня
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373
Павел Киса Кацман Час назад
На его месте мог быть ты. Но тебя не дождались. ...
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29k
a.fey 2 часа назад
Кое где на западе бабло побеждает зло.
Нарушение - поднимается страховка. Авария по вине водителя - поднимается страховка. Много аварий не по твоей вине, значит ты рискованный водитель - поднимается страховка.
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1k
Walther 2 часа назад
Собираются, запланировали запланировать, в декабре, прошлый созыв... И т.д. и т.п. Эти клоуны только при наборе льгот и ништяков себе и своим пристебаям активность проявляют!
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4k
a_komolow 2 часа назад
Вот ТАК НАДО!
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19
zapisduny 2 часа назад
"накопил штрафов более чем на 150 тысяч рублей в месяц."
Вы там .охуели что ль??? Я столько даже в GTA с читкодами не наберу!
5000 суммарно неоплаченных штрафов в месяц - все!
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2k
Sergius SPb 3 часа назад
По предварительным предложениям депутатов, предусматриваются такие меры как арест автомобиля, если владелец накопил штрафов более чем на 150 тысяч рублей в месяц.
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Это как надо ездить чтобы штрафов накатывать на 150 в месяц?
А если 149 в месяц?
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26k
Григорий 3 часа назад
Что за гавно? "если владелец накопил штрафов более чем на 150 тысяч рублей в месяц". Т.е. 49 штрафов за превышение скорости В МЕСЯЦ! не будут являться достаточным основанием?
А их предлдагают оплатить по сниженному тарифу, значит надо больше 100 штрафов за 30 дней?
А если он превысит это число и оплатит превышение их по половинчатому тарифу, то на следующий месяц индульгенция?
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112k
БрОдЯгА 3 часа назад
Против злостных нарушителей в январе? А в остальные месяцы что? Можно нарушать?
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610
Mixan 3 часа назад
Закон хороший ,но у многих "депутатов" ,детки носятся на дорогих машинах ..Вот в чем проблема стоит ! Самих себя наказывать будут хе хе
А скорее всего этот закон опять на простых работяг отразится ..Ведь богатым пофиг ,если машину отберут (другую купят) ..А начнут бомбить ,простых водил и взятки вымогать ,иначе конфискация ..
P.S. Вспомнил времена СССР ,был у нас ГАИшник ,даже своего родного брата штрафовал ,не любили его "водилы" ,но уважали Порядок был на дорогах !!!!
Ну вот из фильма Советского отрывок ,как все объясняет жуть нынешнего времени на дорогах Кому можно ,кому нет ..

Ссылка youtu.be
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5k
Дмитрий 3 часа назад
что они там думают? всё это было в СССР!! нормы жилья человеческие, ГОСТЫ, и да, дырки в талонах- доездился до трёх дырок, дальше пешком в ГАИ.
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11k
Александр 3 часа назад
Сделать накопительную систему, набрал к примеру 10 нарушений в год, лишили прав на год и пересдачу. Потом на два года и так далее.
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184
Шурман 4 часа назад
Хех , весело в России , Бельгия езда без прав или с лишенными правами 11000 евро штраф и пол года условно и опять же лишение уже лишенных прав на год , штраф не оплатил это не беда , остановят сами тебе предложат пройти в банк и оплатить , на этом может не закончится , пеня идет так красиво что не успеваешь офигевать , был штраф за парковку в Брюгге я думал я оплатил эти 25 а оказалось что нет , приходят через год уже описывать имущество и уже не 25 евро а 150 евро + за услуги судебных исполнителей , при них оплатил и распечатал платежку после этого они остановили дело . Таких примеров могу кучи рассказать , я не злостный нарушитель , допустим за превышение скорости за 22 года в стране у меня был только один раз и то там был ремонт дороги и зона 30 я проехал 54 км .
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477
Сигизмунд Лазаревич 4 часа назад
против своих же чурок он эту инициативу выдвигает?
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