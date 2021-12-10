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Изгоняя вирусы: в Дагестане мошенница обворовала школьниц, прикинувшись медсестрой

Изгоняя вирусы: в Дагестане мошенница обворовала школьниц, прикинувшись медсестрой (1 фото)

Автор:
10 декабря 2021 17:13
Сообщество : Криминал
Метки: воровство   дагестан   дети   золото   медсестра   мошенница   третьеклассницы   
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Женщина вошла в доверие к третьеклассницам, пообещав избавить их от бактерий и прочих микробов. А избавила… от золотых украшений.
Страх перед вирусами все чаще используют мошенники всех мастей. В Дагестане женщина артистично вошла в роль медсестры и пообещала нескольким девочкам-третьеклассницам очистить их от бактерий и прочих микроорганизмов.

Обряд «медицинского экзорцизма» прошел успешно. Домой девчонки вернулись без золотых украшений. «Медсестра» объяснила, что очищение пройдет по плану, если их снять. А потом «забыла» вернуть.

По информации Телеграм-канала Mash Gor, само событие произошло еще 24 ноября. А сейчас появились сообщения о том, что правоохранители задержали мошенницу после того, как к ним обратились родители потерпевших.

Женщина пояснила свой поступок тяжелым материальным положением. Мол, нет средств, чтоб заплатить за квартиру. Дело в отношении «артистки» возбуждено по статье 159 УК («Мошенничество»).

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Метки: воровство   дагестан   дети   золото   медсестра   мошенница   третьеклассницы   
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28  комментариев
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36k
kalinser Час назад
Накуя золотые украшения в третьем классе???!!!
Если родители такие богатые,то почему скулят о утраченном,а не купят новые?
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881
Тарас Карпенко Полчаса назад
Третьеклассници с золотыми украшениями, циганщина-дагестанщина какая-то...
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1k
сеньор Леонсио 55 минут назад
Территории тоже теперь наверно лучше не обозначать,просто в 3-9-том царстве говорить,или далеко в горах.
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9k
кот базилий 57 минут назад
Ну вот и в Москву ехать не надо -воруйте дома у себя.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
55k
8k
Кенвуд Час назад
За...бал этот дагестан. Ни видеть ни слышать ни знать о нем не хочу. Пусть там все разом сдохнут на новый нод!
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676
Олег Шишкин Час назад
Почему не грабёж? Или не кража?
Интересно, как её нашли. А то обычно никого не находят.
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MC Час назад
Хабиб сказал, что Дагестан кормит всю Россию и потому дагестанцы бедствуют.
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