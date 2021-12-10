Изгоняя вирусы: в Дагестане мошенница обворовала школьниц, прикинувшись медсестрой

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Женщина вошла в доверие к третьеклассницам, пообещав избавить их от бактерий и прочих микробов. А избавила… от золотых украшений.
Страх перед вирусами все чаще используют мошенники всех мастей. В Дагестане женщина артистично вошла в роль медсестры и пообещала нескольким девочкам-третьеклассницам очистить их от бактерий и прочих микроорганизмов.
Обряд «медицинского экзорцизма» прошел успешно. Домой девчонки вернулись без золотых украшений. «Медсестра» объяснила, что очищение пройдет по плану, если их снять. А потом «забыла» вернуть.
По информации Телеграм-канала Mash Gor, само событие произошло еще 24 ноября. А сейчас появились сообщения о том, что правоохранители задержали мошенницу после того, как к ним обратились родители потерпевших.
Женщина пояснила свой поступок тяжелым материальным положением. Мол, нет средств, чтоб заплатить за квартиру. Дело в отношении «артистки» возбуждено по статье 159 УК («Мошенничество»).
Обряд «медицинского экзорцизма» прошел успешно. Домой девчонки вернулись без золотых украшений. «Медсестра» объяснила, что очищение пройдет по плану, если их снять. А потом «забыла» вернуть.
По информации Телеграм-канала Mash Gor, само событие произошло еще 24 ноября. А сейчас появились сообщения о том, что правоохранители задержали мошенницу после того, как к ним обратились родители потерпевших.
Женщина пояснила свой поступок тяжелым материальным положением. Мол, нет средств, чтоб заплатить за квартиру. Дело в отношении «артистки» возбуждено по статье 159 УК («Мошенничество»).
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Если родители такие богатые,то почему скулят о утраченном,а не купят новые?
Интересно, как её нашли. А то обычно никого не находят.