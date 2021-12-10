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Надо подкачаться: подборка неудач любителей домашнего фитнеса

Надо подкачаться: подборка неудач любителей домашнего фитнеса (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 12:41
Сообщество : Спорт
Метки: Юмор   видео   неудача   падение   спорт   фейл   
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Подборка всевозможных неудач, колоритных падений и других провалов, связанных с любителями тренировок дома. Кто-то из них решился на эксперименты из-за отсутствия нужного спортивного инвентаря и места для тренировок, а кто-то готов покалечить себя по собственной глупости.
Фитнеса много не бывает.

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Метки: Юмор   видео   неудача   падение   спорт   фейл   
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7  комментариев
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18k
Serg2001 36 минут назад
Не, ну не зафиксировать блины на грифе это лютый дол@ое@изм... )) Такое и в зале бывает...
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5k
SuperTroll 7 минут назад
Если в башне [мат]....
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5k
Кирилл 7 минут назад
Мораль басни - Всегда ставь замки на гриф!:)
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946
Хансон Абадир 16 минут назад
ооооууууфффф где резинка шлепает аж боль почувствовал)))
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168
Шурман Полчаса назад
Я даже боль прочувствовал :)
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