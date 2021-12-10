Надо подкачаться: подборка неудач любителей домашнего фитнеса

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Подборка всевозможных неудач, колоритных падений и других провалов, связанных с любителями тренировок дома. Кто-то из них решился на эксперименты из-за отсутствия нужного спортивного инвентаря и места для тренировок, а кто-то готов покалечить себя по собственной глупости.
Фитнеса много не бывает.
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