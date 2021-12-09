Трансгендеры и женский бокс: каковы шансы «слабого пола»?

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Трехкратная чемпионка России по боксу Мария Рейнгардт — о пришествии мужчин в женском обличье на ринг.
МОК считает возможным допускать трансгендеров к женским спортивным баталиям. Подобные решения уже приняты в ряде стран их спортивными комитетами. «Перекрасившийся» в женщину представитель сильной половины человечества там вовсе не должен ничего доказывать. Сказал, что чувствует он себя так, написал соответствующее заявление — и все, ему верят. Пока что это правило работает лишь на внутренних спортивных баталиях.
Но на международных соревнованиях требуется подтвердить свою «идентичность» соответствующим уровнем тестостерона. Вот только это обратимый гормон. Его можно искусственно регулировать накануне соревнований.
А в России могут ли женщины на равных бороться за победу с «перекованными» мужчинами? Эти и ряд других вопросов сегодня обсуждались в студии медиацентра «Патриот» в ходе брифинга с Марией Рейнгардт. Она трижды выигрывала Чемпионаты России, дважды становилась призером чемпионата мира по боксу. Сейчас преподает в ЛГУ им. Пушкина.
Но на международных соревнованиях требуется подтвердить свою «идентичность» соответствующим уровнем тестостерона. Вот только это обратимый гормон. Его можно искусственно регулировать накануне соревнований.
А в России могут ли женщины на равных бороться за победу с «перекованными» мужчинами? Эти и ряд других вопросов сегодня обсуждались в студии медиацентра «Патриот» в ходе брифинга с Марией Рейнгардт. Она трижды выигрывала Чемпионаты России, дважды становилась призером чемпионата мира по боксу. Сейчас преподает в ЛГУ им. Пушкина.
«Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире» — так звучала тема брифинга. О его деталях рассказывает ФАН и ряд других изданий. Главный вопрос, интересовавший журналистов: каковы шансы женщины победить трансгендера, если у них одинаковая подготовка.
«Ну как ты победишь мужчину, вообще мужчина сильнее», — ответила Мария. Это, если примерно равны весовые показатели и уровень мастерства. Тогда в силу вступает чисто физиологический, природный перевес мужчины в силе. Но если уровень опыта разный и вес тоже, то шансы у «натуралок» есть. Вот только есть ли смысл в таких поединках?
Рейнгардт надеется, что в нашей стране «трансгендерных» законов в спорте не будет принято. По крайней мере, для бокса.
«Ну как ты победишь мужчину, вообще мужчина сильнее», — ответила Мария. Это, если примерно равны весовые показатели и уровень мастерства. Тогда в силу вступает чисто физиологический, природный перевес мужчины в силе. Но если уровень опыта разный и вес тоже, то шансы у «натуралок» есть. Вот только есть ли смысл в таких поединках?
Рейнгардт надеется, что в нашей стране «трансгендерных» законов в спорте не будет принято. По крайней мере, для бокса.
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Метки: Победа бокс брифинг вопросы равноправие ринг трансгендеры
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Пусть мужчины и женщины абсолютно равноправно соревнуются друг с другом! Да, и остальные 36 полов тоже пусть присоединяются.
Тогда феминистки, наконец-то, смогут самовыразиться в боксе в спаррингах с мужчинами.
Тот факт, что анализы исследования ДНК и др. (например упомянутых здесь репродуктивных функций), явно указывает на мужской тип особи, в расчет не берутся?
На *уй идет не только логика и социальная составляющая, но и точные науки?
Осталось только отпи*дить этого трансгендера и сказать: " Я счтаю себя жертвой. Считать меня преступником - это узкозть мышления и косность. Вы не вправе мешать моему самоопределению"
хотя во всяких политических дебатах это и звучит.
Именно в этом "лазейка".
Будь это отдельной категорией, путь в категорию был бы закрыт, т.к. мужские соревнования - это именно мужские, а к женским допускаются только женщины.
С первой сложнее - о "равенстве" кричали одни, не лучшие представительницы пола, а проблемы хавают совсем другие.