FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2542 поста • 411 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Трансгендеры и женский бокс: каковы шансы «слабого пола»?

Трансгендеры и женский бокс: каковы шансы «слабого пола»? (2 фото)

Автор:
09 декабря 2021 21:29
Сообщество : Спорт
Метки: Победа   бокс   брифинг   вопросы   равноправие   ринг   трансгендеры   
1009
2
Трехкратная чемпионка России по боксу Мария Рейнгардт — о пришествии мужчин в женском обличье на ринг.
МОК считает возможным допускать трансгендеров к женским спортивным баталиям. Подобные решения уже приняты в ряде стран их спортивными комитетами. «Перекрасившийся» в женщину представитель сильной половины человечества там вовсе не должен ничего доказывать. Сказал, что чувствует он себя так, написал соответствующее заявление — и все, ему верят. Пока что это правило работает лишь на внутренних спортивных баталиях.

Но на международных соревнованиях требуется подтвердить свою «идентичность» соответствующим уровнем тестостерона. Вот только это обратимый гормон. Его можно искусственно регулировать накануне соревнований.

А в России могут ли женщины на равных бороться за победу с «перекованными» мужчинами? Эти и ряд других вопросов сегодня обсуждались в студии медиацентра «Патриот» в ходе брифинга с Марией Рейнгардт. Она трижды выигрывала Чемпионаты России, дважды становилась призером чемпионата мира по боксу. Сейчас преподает в ЛГУ им. Пушкина.
«Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире» — так звучала тема брифинга. О его деталях рассказывает ФАН и ряд других изданий. Главный вопрос, интересовавший журналистов: каковы шансы женщины победить трансгендера, если у них одинаковая подготовка.

«Ну как ты победишь мужчину, вообще мужчина сильнее», — ответила Мария. Это, если примерно равны весовые показатели и уровень мастерства. Тогда в силу вступает чисто физиологический, природный перевес мужчины в силе. Но если уровень опыта разный и вес тоже, то шансы у «натуралок» есть. Вот только есть ли смысл в таких поединках?

Рейнгардт надеется, что в нашей стране «трансгендерных» законов в спорте не будет принято. По крайней мере, для бокса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Победа   бокс   брифинг   вопросы   равноправие   ринг   трансгендеры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
net Час назад
Это вообще маразм какой-то. Пол определяется по рождению. Отрезал ты себе что-то или пришил, хреначишь гармональные препараты или нет это вообще не смена пола. Полноценная смена пола это приобретение репродуктивной функции противоположного пола, а это невозможно. Всех кто продвигает такое в спорт нужно уволить, гнать ссаными тряпками со своих должностей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Denis 10 минут назад
А я сам порой идентифицирую себя котом и целый день валяюсь на диване
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
688
Дед Мазай 12 минут назад
Мотоциклист, ощущающий себя велосипедистом, выиграл гонку Тур де Франс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
688
Дед Мазай 14 минут назад
А что тут решать-то? Всё очень просто. Есть "женские" виды спорта, есть "мужские". Вводите ещё один вид "трансгендерный" - пусть там и соревнуются. Нет достаточного количества претендентов?- ждите, когда наберётся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tano 14 минут назад
Для полного равноправия нужно просто отменить эту жуткую дискриминацию женщин в спорте - когда женщин заставляют соревноваться только друг с другом!
Пусть мужчины и женщины абсолютно равноправно соревнуются друг с другом! Да, и остальные 36 полов тоже пусть присоединяются.
Тогда феминистки, наконец-то, смогут самовыразиться в боксе в спаррингах с мужчинами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася 19 минут назад
есть хромосомный набор. всё. хоть обожрись гормонами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow 20 минут назад
А у нас таких и нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей 37 минут назад
Вообще фееричная тема - "женщиной" признают просто по желанию и "самоопределению".
Тот факт, что анализы исследования ДНК и др. (например упомянутых здесь репродуктивных функций), явно указывает на мужской тип особи, в расчет не берутся?
На *уй идет не только логика и социальная составляющая, но и точные науки?
Осталось только отпи*дить этого трансгендера и сказать: " Я счтаю себя жертвой. Считать меня преступником - это узкозть мышления и косность. Вы не вправе мешать моему самоопределению
"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
noName 51 минуту назад
Ну норм тема, предлагаю в случае победы трансПендора, присуждать победу автоматом сопернице(от природы женщине). Т к она в душе чувствует что она выиграла, просто это не то тело, это только тело проиграло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
Akabushkin Petr 54 минуты назад
Не вижу никаких проблем: для женщин зачёт женский, для всех остальных абсолютный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан Час назад
Хе-Хе) Пожинайте плоды толерастии и феминизма. Когда прессовали нормальных, адекватных белых мужиков, то феминистки были в первых рядах! Ну вот и получайте ответку. Очень интересна реакция фемок, ведь женщин обижают
Думали за вами не придут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
718
Снежный Барс Час назад
Это конечно какая-то неправильная, дикая херня, но женщины ведь ратуют за равноправие, а тут два в одном: полуравноправие и шанс гомосеков отху.ярить. Интересно будет посмотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Никита Сергеевич Час назад
Скоро олимпийские игры превратятся в трансгендерийские игры и нормальным людям там будет делать нефиг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру На Украине школьница попыталась избить "ботаника", но наткнулась на гендерное равенство На Украине школьница попыталась избить "ботаника", но наткнулась на гендерное равенство Когда «мсье» был страшен как смерть! Брутальная подноготная французов Когда «мсье» был страшен как смерть! Брутальная подноготная французов "Что дальше? Драки инвалидов?": зрители не оценили межгендерные бои ММА, которые провели в Польше "Что дальше? Драки инвалидов?": зрители не оценили межгендерные бои ММА, которые провели в Польше 25 вопросов из «Что? Где? Когда?», на которые не смогли ответить знатоки 25 вопросов из «Что? Где? Когда?», на которые не смогли ответить знатоки "Это же как с краповым беретом!": зрители турнира в Грозном удивились странному нокауту "Это же как с краповым беретом!": зрители турнира в Грозном удивились странному нокауту
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9331



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойные стереотипы и мемы о современных немцах
1
127
Убойные стереотипы и мемы о современных немцах
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
0
156
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
Набирающие популярность в сообществах
Прощание или глумление? Гимн СССР 1991 года с рок-музыкантами, Угольниковым, Пенкиным, Лолитой и другими
0
37
Прощание или глумление? Гимн СССР 1991 года с рок-музыкантами, Угольниковым, Пенкиным,...
Обращение жены генерального директора ИЦ «Электролуч» Терзийского Н.В
0
15
Обращение жены генерального директора ИЦ «Электролуч» Терзийского Н.В
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Золотые слова
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#история#подборка#дтп#полиция#сша#позитив#Разное
#фото#животные#автомобили#интересное#Россия#люди#картинки#аварии#фильмы#Москва
#интересно#ватермарк#автомир#кино#новости#приколы#СССР#еда#Ynews#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться