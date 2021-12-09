Трансгендеры и женский бокс: каковы шансы «слабого пола»?

«Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире» — так звучала тема брифинга. О его деталях рассказывает ФАН и ряд других изданий. Главный вопрос, интересовавший журналистов: каковы шансы женщины победить трансгендера, если у них одинаковая подготовка.



«Ну как ты победишь мужчину, вообще мужчина сильнее», — ответила Мария. Это, если примерно равны весовые показатели и уровень мастерства. Тогда в силу вступает чисто физиологический, природный перевес мужчины в силе. Но если уровень опыта разный и вес тоже, то шансы у «натуралок» есть. Вот только есть ли смысл в таких поединках?



Рейнгардт надеется, что в нашей стране «трансгендерных» законов в спорте не будет принято. По крайней мере, для бокса.