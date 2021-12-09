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Ты не ты когда хочешь помыться: депутат из Санкт-Петербурга разделся на совещании

Ты не ты когда хочешь помыться: депутат из Санкт-Петербурга разделся на совещании (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 21:28
Сообщество : Жизнь
Метки: депутат   конфуз   онлайн-совещание   партия яблоко   санкт-петербург   
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Видеоконференция под руководством руководителя фракции партии "Яблоко" в Заксобрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского сегодня прошла интереснее, чем обычно.

Во время он-лайн совещания в ZOOM один из участников - член бюро партии «Яблоко» Максим Петлин забыл выключить камеру и разделся. Об этом сообщает Telegram-канал "Readovka".

На кадрах видно, как депутат встает с места и начинает расстегивать штаны. Затем он выходит из кадра, возвращается и быстро проходит мимо камеры уже без одежды, вероятно, прямиком в душ.

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Видимо, повестка совещания была не очень интересна и оставляла возможность сделать что--то более полезное, чем просиживание драгоценного времени в кадре.

Надо отдать должное Борису Лазаревичу Вишневскому - он продолжил совещание как ни в чем ни бывало. Коллеги, всего девять человек, кажется, конфуза тоже не заметили. Эх, тяжела ты жизнь, на удаленке!

В апреле канадский депутат Уильям Амос явился без одежды на онлайн-заседание палаты общин. После случившегося Амос принес извинения своим коллегам, заявив, что это была «досадная ошибка».

Похожий инцидент произошел и с эстонским депутатом Тармо Круузимя. Во время онлайн-заседания парламента он предстал на экране раздетым в постели с электронной сигаретой. Парламентарий собирался задать вопрос по проблемам климата, однако слово ему предоставили раньше, чем он успел подготовиться.

Прославился похожим образом и депутат Генерального конгресса Мексики Федерико Деринг. Он забыл, что он находится на прямой связи с коллегами во время сессии Конгресса по регулированию, исследованиям, парламентской практике и правосудию и отправился в уборную, забыв выключить камеру на телефоне. Естественно, весь процесс попал на видео, а видео попало в интернет и стало лидером по числу просмотров в Мексике.

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Метки: депутат   конфуз   онлайн-совещание   партия яблоко   санкт-петербург   
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16k
SpoiltNail 2 часа назад
Человек следит за гигиеной. Это хорошо
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Слава Андреев Час назад
Скучно стало. Решил внести изюминку в совещание )))))))
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26k
Григорий Час назад
Есть человек, что следит за конференцией. Админ. Он отключает видео и аудио у случайных людей. Где он был?
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3k
Sunny11 2 часа назад
- Смотрите! Да он же дрочит!!!
- КТО ЗДЕСЬ?!
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20k
Ego sum qui sum 2 часа назад
а зачем им совещания? чтобы лучше играть спектакль "мы настоящая оппозиция"?
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14k
Алексей 2 часа назад
Ну зачем же вы "быки", возмущаетесь поведением "Юпитера"?
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