Ты не ты когда хочешь помыться: депутат из Санкт-Петербурга разделся на совещании

Видеоконференция под руководством руководителя фракции партии "Яблоко" в Заксобрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского сегодня прошла интереснее, чем обычно.
Во время он-лайн совещания в ZOOM один из участников - член бюро партии «Яблоко» Максим Петлин забыл выключить камеру и разделся. Об этом сообщает Telegram-канал "Readovka".
На кадрах видно, как депутат встает с места и начинает расстегивать штаны. Затем он выходит из кадра, возвращается и быстро проходит мимо камеры уже без одежды, вероятно, прямиком в душ.
Видимо, повестка совещания была не очень интересна и оставляла возможность сделать что--то более полезное, чем просиживание драгоценного времени в кадре.
Надо отдать должное Борису Лазаревичу Вишневскому - он продолжил совещание как ни в чем ни бывало. Коллеги, всего девять человек, кажется, конфуза тоже не заметили. Эх, тяжела ты жизнь, на удаленке!
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В апреле канадский депутат Уильям Амос явился без одежды на онлайн-заседание палаты общин. После случившегося Амос принес извинения своим коллегам, заявив, что это была «досадная ошибка».
Похожий инцидент произошел и с эстонским депутатом Тармо Круузимя. Во время онлайн-заседания парламента он предстал на экране раздетым в постели с электронной сигаретой. Парламентарий собирался задать вопрос по проблемам климата, однако слово ему предоставили раньше, чем он успел подготовиться.
Прославился похожим образом и депутат Генерального конгресса Мексики Федерико Деринг. Он забыл, что он находится на прямой связи с коллегами во время сессии Конгресса по регулированию, исследованиям, парламентской практике и правосудию и отправился в уборную, забыв выключить камеру на телефоне. Естественно, весь процесс попал на видео, а видео попало в интернет и стало лидером по числу просмотров в Мексике.
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