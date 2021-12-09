Ты не ты когда хочешь помыться: депутат из Санкт-Петербурга разделся на совещании

Во время он-лайн совещания в ZOOM один из участников - член бюро партии «Яблоко» Максим Петлин забыл выключить камеру и разделся. Об этом сообщает Telegram-канал "Readovka".

На кадрах видно, как депутат встает с места и начинает расстегивать штаны. Затем он выходит из кадра, возвращается и быстро проходит мимо камеры уже без одежды, вероятно, прямиком в душ.

×

×

Видимо, повестка совещания была не очень интересна и оставляла возможность сделать что--то более полезное, чем просиживание драгоценного времени в кадре.

Надо отдать должное Борису Лазаревичу Вишневскому - он продолжил совещание как ни в чем ни бывало. Коллеги, всего девять человек, кажется, конфуза тоже не заметили. Эх, тяжела ты жизнь, на удаленке!