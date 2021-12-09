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В Ростове полиция проводит обыски у очередного любителя золотых унитазов

В Ростове полиция проводит обыски у очередного любителя золотых унитазов (11 фото)

Автор:
09 декабря 2021 15:37
Сообщество : Криминал
Метки: Ростовская область   коррупция   фото   фсб   цыганское барокко   экс-депутат   
1854
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По версии силовиков, бывший "народный" избранник Виталий Латышев причастен к краже денег, предназначенных для детей из малообеспеченных семей.

В Ростовской области сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в детские лагеря, которыми владеет бывший депутат Неклиновского района Виталий Латышев.


Следствие подозревает, что Латышев на протяжении 5 лет обворовывал детей. С 2015 года местные власти выделили на оздоровление ребят из малообеспеченных семей миллиард рублей, и по самым скромным подсчётам, в карманах экс-депутата осело 30% от этих денег (то есть более 300 миллионов рублей).

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Разумеется, сотрудники ФСБ удостоили визитом и дом уважаемого бизнесмена. Денег в коробках там, к сожалению, не нашли, но увидели и запечатлели характерный для каждого уважающего себя российского коррупционера интерьер.

В доме Виталия Латышева есть все элементы истинного аристократизма изысканной цыганщины. Это и вездесущая позолота, от которой рябит в глазах, и нелепая резная мебель с крылатыми львами и прочими символами власти, и огромные люстры, как в бальных залах.

Расследование дело о хищении денег продолжается. Следствие, к сожалению, пока не выдвинуло обвинений Виталию Латышеву. Несмотря на то, что информацию, "чтобы было что предъявить", на него собирали долго.

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Метки: Ростовская область   коррупция   фото   фсб   цыганское барокко   экс-депутат   
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23  комментария
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18k
Serg2001 47 минут назад
Министерства труда и социального развития Ростовской области выделяло огромные суммы организациям, принадлежащим Латышеву. С этим кренделем все понятно. А кто конкретно в министерстве выделял ему эти средства? Ведь ясно же, что не за красивые глаза. Чья подпись стоит на документах? Думаю, стоит и в его "скромное" жилище наведаться. Как говорятся, у любого преступления есть фамилия имя и отчество... )
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2k
Fara Zolkin 6 минут назад
Самое гнилое, это обворовать детей...
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617
Олег Шишкин 11 минут назад
И почему я не радуюсь... Да потому, что таких воров - тысяча на каждой ступени вертикали власти. Стабильность...
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282
Cаня 16 минут назад
КАЗНИТЬ МРАЗЬ!
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1k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Очередной цыган. Как можно тратить на такое говно. Он денег украл, а его [мат] с интерьером.
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344
АлоКин Полчаса назад
Цыган ненавидят, а цыганщину в интерьере прям обожают, что за д..бы
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17k
Эрик Полчаса назад
Золотые ершики и унитазы стали национальной идеей России.
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5k
ишты 38 минут назад
Бассейн в форме гроба - это даже цыгане не смогли придумать!
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8k
Тёплый Ламповый 39 минут назад
Никогда такого не было и вот опять...
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9k
Андрей А 39 минут назад
Вот ведь реально большие деньги мозг отбивают! Наворовать извилин хватило, а распорядиться-уже нет. Портреты, золотые унитазы, канделябры и все на показуху))))
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512
Карл Такойто 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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13k
Сергей 41 минуту назад
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445
SHAGREEN 51 минуту назад
Он как Д, Артаньян - "человек другой эпохи". Надо не портить ему имидж и назначить гильотину.
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1k
Алксандр Шевченко 54 минуты назад
Неподелился с другими тварями.
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1k
Андрей Манахов 56 минут назад
Дорого-богато. Эх, не в той эпохе люди живут.
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262
Олег Квирулянт 58 минут назад
Ну, неплохой детский лагерь выстроил... на эти нужды и передать.
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