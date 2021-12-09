В Ростове полиция проводит обыски у очередного любителя золотых унитазов

По версии силовиков, бывший "народный" избранник Виталий Латышев причастен к краже денег, предназначенных для детей из малообеспеченных семей.
В Ростовской области сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в детские лагеря, которыми владеет бывший депутат Неклиновского района Виталий Латышев.
Следствие подозревает, что Латышев на протяжении 5 лет обворовывал детей. С 2015 года местные власти выделили на оздоровление ребят из малообеспеченных семей миллиард рублей, и по самым скромным подсчётам, в карманах экс-депутата осело 30% от этих денег (то есть более 300 миллионов рублей).
Разумеется, сотрудники ФСБ удостоили визитом и дом уважаемого бизнесмена. Денег в коробках там, к сожалению, не нашли, но увидели и запечатлели характерный для каждого уважающего себя российского коррупционера интерьер.
Хочется верить, что когда-нибудь такое убранство станет косвенным доказательством вины в коррупционных преступлениях
В доме Виталия Латышева есть все элементы
истинного аристократизма изысканной цыганщины. Это и вездесущая позолота, от которой рябит в глазах, и нелепая резная мебель с крылатыми львами и прочими символами власти, и огромные люстры, как в бальных залах.
Ну, и куда же без картин с хозяином дома. К счастью, обошлось без маршальских эполетов. Скромный человек, сразу видно
Расследование дело о хищении денег продолжается. Следствие, к сожалению, пока не выдвинуло обвинений Виталию Латышеву. Несмотря на то, что информацию, "чтобы было что предъявить", на него собирали долго.
Источник:
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Золотой унитаз, бррр...