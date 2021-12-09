В Ростове полиция проводит обыски у очередного любителя золотых унитазов

В Ростовской области сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в детские лагеря, которыми владеет бывший депутат Неклиновского района Виталий Латышев.





Следствие подозревает, что Латышев на протяжении 5 лет обворовывал детей. С 2015 года местные власти выделили на оздоровление ребят из малообеспеченных семей миллиард рублей, и по самым скромным подсчётам, в карманах экс-депутата осело 30% от этих денег (то есть более 300 миллионов рублей).