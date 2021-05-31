Учеников португальских школ охватила эпидемия несуществующего заболевания, которому позже медики дадут название: "вирус «Клубники в сахаре»".

В 2006 году сотни португальских школьников обнаружили у себя симптомы той же болезни, что и у героев популярной в те годы популярной мыльной оперы.

За несколько дней более 300 школьников из 14 школ (школы были расположены в разных частях страны) стали жаловаться на головную боль, сыпь, головокружение и затруднённое дыхание.

Учитывая, что симптомы появились сразу у большого числа учеников, в стране даже временно объявили карантин, а школы закрыли.

Карантин не продлился долго, но врачи быстро установили истинную причину.

Врачи выяснили, что такие симптомы у детей появились после выхода очередной серии шоу "Клубника в сахаре" (The Morangos com Açúcar).