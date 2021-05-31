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О "клубничносахарном" вирусе, который поразил португальских школьников в 2006 году

О "клубничносахарном" вирусе, который поразил португальских школьников в 2006 году (2 фото)

Автор:
31 мая 2021 09:19
Сообщество : Факты
Метки: Клубника с сахаром   истерия   португалия   психоз   школа   школьники   
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Недавно вышла статья о странной массовой истерии в Индии. Тогда люди стали пить воду в морском заливе в Мумбаи. А на другой стороне континента в том же году произошёл другой массовый психоз.

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Метки: Клубника с сахаром   истерия   португалия   психоз   школа   школьники   
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Бакар 59 минут назад
Не скажите, не скажите, во времена моей юности была одна локальная болячка, которая в основном поражала обитателей студенческих общежитий - триппер.
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