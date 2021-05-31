Недавно вышла статья о странной массовой истерии в Индии. Тогда люди стали пить воду в морском заливе в Мумбаи. А на другой стороне континента в том же году произошёл другой массовый психоз.
Учеников португальских школ охватила эпидемия несуществующего заболевания, которому позже медики дадут название: "вирус «Клубники в сахаре»".
В 2006 году сотни португальских школьников обнаружили у себя симптомы той же болезни, что и у героев популярной в те годы популярной мыльной оперы.
За несколько дней более 300 школьников из 14 школ (школы были расположены в разных частях страны) стали жаловаться на головную боль, сыпь, головокружение и затруднённое дыхание.
Учитывая, что симптомы появились сразу у большого числа учеников, в стране даже временно объявили карантин, а школы закрыли.
Карантин не продлился долго, но врачи быстро установили истинную причину.
Врачи выяснили, что такие симптомы у детей появились после выхода очередной серии шоу "Клубника в сахаре" (The Morangos com Açúcar).
Примечательно, что эпидемия несуществующей болезни совпала со сдачей годовых экзаменов. Сыпь и прочие симптомы появились только у детей, у которых ранее диагностировали ту или иную аллергию.
Один из врачей дал интересный комментарий по поводу этой болезни:
"Я не знаю ни одного заболевания, которое было бы настолько избирательным, что поражало только школьников" (Марио Альмейди)
Источник:
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