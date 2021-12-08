FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5794 поста • 1138 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Кинематографические мазохизм: фильмы на мобильный телефон от профессиональных режиссеров

Кинематографические мазохизм: фильмы на мобильный телефон от профессиональных режиссеров (16 фото)

Автор:
08 декабря 2021 20:00
Сообщество : Кино
Метки: интнресное   кино   необычно   о съемках фильма   телефоны   
1368
16

Полнометражные и короткометражные фильмы снятые различными режиссерами на телефон.

С развитием технологий все больше кинематографистов стали интересоваться вопросом, а что будет, если попробовать снять фильм на мобильный телефон?

×
×

Изначально камеры телефонов не могли дать четкой картинки или хорошего звука, поэтому приходилось докупать дополнительное оборудование: микрофон, линзы, штатив, или вообще взламывать программное обеспечение мобильного, для того чтобы гибко настроить камеру.

Далеко не все режиссеры рассматривают телефоны как инструмент для работы, но несколько десятков человек наберется точно.

У более 80% людей на Земле имеется гаджет, который подталкивает к свободному творчеству. Естественно, среди обычных пользователей тоже всплывают короткометражки, которые порой не хуже, а то и лучше работ киноделов, однако сказывается отсутствие серьезного бюджета.


Например, фильм Olive 2011 года был полностью снят на камеру Nokia N8, к которой с помощью говна и палок прилепили линзы для фотоаппарата.

Как рассказывал режиссер картины Хоман Халили, известный по одной из ролей в фильме «Монстро», съемочный процесс был настоящим адом.

Недостатки программной прошивки мешали объективу нормально фокусироваться на нужных вещах и мужчине пришлось взламывать телефон, чтобы отключить автоматическую фокусировку.

В 2013 году снять короткометражку на телефон попробовал режиссер Конрад Месс.

Небольшой фильм The Other Side вышел драматичным и визуально интересным. Сама картинка была черно-белая, но с периодическими вкраплениями красного.

Сюжет посвящен вампирам и снят в стиле ужасов середины 20 века.

К 2017 - 2018 годам начали подтягиваться и более знаменитые киноделы, например, Стивен Содерберг, работавший над «11 друзьями Оушена» или Зак Снайдер, имя которого на слуху благодаря его работам.

Содерберг снял на телефон психологический триллер «Не в себе», что помогло задать нужную атмосферу и вызвать эффект присутствия у зрителя.

Также избавление от громоздкой аппаратуры позволило брать при съемке более интересные планы.

Снайдер же снял короткий метр в 4 минуты, но зато какой! Snow Steam Iron повествует о девушке, которая вступила в схватку с полицией в снежном Нью-Йорке.

Серые фильтры, драма, напряженная атмосфера и нагнетающий саундтрек – тут есть все, а сама постановка ни в чем не уступает большим работам режиссера.

При этом сам Снайдер утверждает, что фильм был снят за одни выходные.


Также в 2018 году приобщиться к телефонным съемкам решил и российский режиссер Борис Гуц, сняв комедию Фагот, повествующий об истории парня, который решил расстаться с девушкой. Картина снята от первого лица.

Постепенно подобный вид съемки все чаще всплывает в кинематографе, например, некоторые эпизоды включающие съемки пейзажей. Все еще продолжаются различные эксперименты, но до массового использования телефонов пока далеко. Однако интересно будет наблюдать, как разовьется данное направление в будущем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: интнресное   кино   необычно   о съемках фильма   телефоны   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Бровеносец в потёмках 3 часа назад
Сцука, и всё равно вертикально, б...ть, снимает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vasilykopkov Час назад
Где здесь "мастера большого кино"?
Где здесь шедевры? Может редкостное гуано "Монстро" - это шедевр? Или "не в себе"?
Два раза в одну воду не войдешь, и успех "Ведьмы из Блэр" (тоже не шедевр) вряд ли повторить, Стилизация под "любительскую съёмку" приелась, для этого есть всякие тиктоки и прочее г**но.
Понятно, что если снять фильм за 10 тыс баксов, вложить в раскрутку 100 тыс, можно заработать несколько миллионов (если есть соответствующая поддержка).
Однако шедевр не создашь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183
Ник Лу Час назад
Извините за длинный текст...
Хрен их знает, что их там ведет на эти подвиги с телефонами... Обьясню что имею ввиду:
- тяжеловесные проекты все равно поддаются жесткому цветокору и адскому монтажу... я сравнивал сьемку на телефон и на никон 5200 фото, в джипеге у фотика реально шире динамический диапазон, тупо видно то, что на телефоне не видно. Для сравнения, на телефоне гугл камера с сеплингом в десяток фоток только может вытягивать так детали из теней, что при видео в принципе не каждый телефон осилит. То есть если вы все равно будете делать цветокор, то вам по большому счету нужно качество изначального материала, откуда вы вытащите все что вам нужно. И тот же Саnon 5D mark 3 не настолько громоздкий, чтобы на него нельзя было там что то снять из-за габаритов. А на посте с картинкой можно будет чудеса творить.
- в повседневной жизни телефон реально легче меньше и всегда с собой... но здесь они прицепили к телефону такую кучу барахла, что там уже все равно... зеркалка, камкодер в 3кг или алекса (алекса это большая камера), так в чем тогда преимущество легкого маленького телефона?

Исходя из вышеперечисленного я делаю вывод что просто режисерам или кому то там еще занесли бабла, чтобы продвинуть в массы будто на телефон можно снимать кино... Оно то можно, есть и фильмик про, и еще пара приложух, есть стабы и спец оптика, но (!) чем больше мы пытаемся выдавить хоть какое то качество и разнообразие с мобильной видеографии тем дальше мы от МОБИЛЬНОЙ видеографии и по габаритам и по стоимости, а когда у вас айфон и доп техника к нему стоят 2000 баксов, то есть как бы устройства, которые за эту цену справляются в разы лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Если бы в блокбастерах играли собаки и кошки Если бы в блокбастерах играли собаки и кошки Инженер из Нью-Йорка создала анти-смартфон Инженер из Нью-Йорка создала анти-смартфон Художница показывает кино в ящиках Художница показывает кино в ящиках Пахнешь слабостью: устройства для кино и игр, передающие запахи Пахнешь слабостью: устройства для кино и игр, передающие запахи Поразительные фильмы, которые были сняты на мобильный телефон Поразительные фильмы, которые были сняты на мобильный телефон
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1818



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье
5
34
Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
0
106
Глава СПЧ потребовал убрать из метро Москвы знаки на узбекском и таджикском
Набирающие популярность в сообществах
Вкус детства: почему коровье молоко такое вкусное?
0
14
Вкус детства: почему коровье молоко такое вкусное?
В Воронеже пешеход чудом увернулся от автобуса
0
7
В Воронеже пешеход чудом увернулся от автобуса
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#Россия#приколы#Москва#кино#история#аварии#сарказм
#прикол#интересно#подборка#люди#СССР#интересное#новости#коты#комментарии#фильмы
#фото#ватермарк#картинки#автомобили#автомир#дтп#Разное#в мире#позитив#Ynews

На что жалуетесь?

Вернуться