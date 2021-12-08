Кинематографические мазохизм: фильмы на мобильный телефон от профессиональных режиссеров

Полнометражные и короткометражные фильмы снятые различными режиссерами на телефон.
С развитием технологий все больше кинематографистов стали интересоваться вопросом, а что будет, если попробовать снять фильм на мобильный телефон?
Изначально камеры телефонов не могли дать четкой картинки или хорошего звука, поэтому приходилось докупать дополнительное оборудование: микрофон, линзы, штатив, или вообще взламывать программное обеспечение мобильного, для того чтобы гибко настроить камеру.
Далеко не все режиссеры рассматривают телефоны как инструмент для работы, но несколько десятков человек наберется точно.
У более 80% людей на Земле имеется гаджет, который подталкивает к свободному творчеству. Естественно, среди обычных пользователей тоже всплывают короткометражки, которые порой не хуже, а то и лучше работ киноделов, однако сказывается отсутствие серьезного бюджета.
Например, фильм Olive 2011 года был полностью снят на камеру Nokia N8, к которой с помощью говна и палок прилепили линзы для фотоаппарата.
Как рассказывал режиссер картины Хоман Халили, известный по одной из ролей в фильме «Монстро», съемочный процесс был настоящим адом.
Недостатки программной прошивки мешали объективу нормально фокусироваться на нужных вещах и мужчине пришлось взламывать телефон, чтобы отключить автоматическую фокусировку.
В 2013 году снять короткометражку на телефон попробовал режиссер Конрад Месс.
Небольшой фильм The Other Side вышел драматичным и визуально интересным. Сама картинка была черно-белая, но с периодическими вкраплениями красного.
Сюжет посвящен вампирам и снят в стиле ужасов середины 20 века.
К 2017 - 2018 годам начали подтягиваться и более знаменитые киноделы, например, Стивен Содерберг, работавший над «11 друзьями Оушена» или Зак Снайдер, имя которого на слуху благодаря его работам.
Содерберг снял на телефон психологический триллер «Не в себе», что помогло задать нужную атмосферу и вызвать эффект присутствия у зрителя.
Также избавление от громоздкой аппаратуры позволило брать при съемке более интересные планы.
Снайдер же снял короткий метр в 4 минуты, но зато какой! Snow Steam Iron повествует о девушке, которая вступила в схватку с полицией в снежном Нью-Йорке.
Серые фильтры, драма, напряженная атмосфера и нагнетающий саундтрек – тут есть все, а сама постановка ни в чем не уступает большим работам режиссера.
При этом сам Снайдер утверждает, что фильм был снят за одни выходные.
Также в 2018 году приобщиться к телефонным съемкам решил и российский режиссер Борис Гуц, сняв комедию Фагот, повествующий об истории парня, который решил расстаться с девушкой. Картина снята от первого лица.
Постепенно подобный вид съемки все чаще всплывает в кинематографе, например, некоторые эпизоды включающие съемки пейзажей. Все еще продолжаются различные эксперименты, но до массового использования телефонов пока далеко. Однако интересно будет наблюдать, как разовьется данное направление в будущем.
Источник:
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Понравилось26
Где здесь шедевры? Может редкостное гуано "Монстро" - это шедевр? Или "не в себе"?
Два раза в одну воду не войдешь, и успех "Ведьмы из Блэр" (тоже не шедевр) вряд ли повторить, Стилизация под "любительскую съёмку" приелась, для этого есть всякие тиктоки и прочее г**но.
Понятно, что если снять фильм за 10 тыс баксов, вложить в раскрутку 100 тыс, можно заработать несколько миллионов (если есть соответствующая поддержка).
Однако шедевр не создашь...
Хрен их знает, что их там ведет на эти подвиги с телефонами... Обьясню что имею ввиду:
- тяжеловесные проекты все равно поддаются жесткому цветокору и адскому монтажу... я сравнивал сьемку на телефон и на никон 5200 фото, в джипеге у фотика реально шире динамический диапазон, тупо видно то, что на телефоне не видно. Для сравнения, на телефоне гугл камера с сеплингом в десяток фоток только может вытягивать так детали из теней, что при видео в принципе не каждый телефон осилит. То есть если вы все равно будете делать цветокор, то вам по большому счету нужно качество изначального материала, откуда вы вытащите все что вам нужно. И тот же Саnon 5D mark 3 не настолько громоздкий, чтобы на него нельзя было там что то снять из-за габаритов. А на посте с картинкой можно будет чудеса творить.
- в повседневной жизни телефон реально легче меньше и всегда с собой... но здесь они прицепили к телефону такую кучу барахла, что там уже все равно... зеркалка, камкодер в 3кг или алекса (алекса это большая камера), так в чем тогда преимущество легкого маленького телефона?
Исходя из вышеперечисленного я делаю вывод что просто режисерам или кому то там еще занесли бабла, чтобы продвинуть в массы будто на телефон можно снимать кино... Оно то можно, есть и фильмик про, и еще пара приложух, есть стабы и спец оптика, но (!) чем больше мы пытаемся выдавить хоть какое то качество и разнообразие с мобильной видеографии тем дальше мы от МОБИЛЬНОЙ видеографии и по габаритам и по стоимости, а когда у вас айфон и доп техника к нему стоят 2000 баксов, то есть как бы устройства, которые за эту цену справляются в разы лучше.