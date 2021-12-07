12 фактов о фильме "Собачье сердце"

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Фильм Владимира Бортко "Собачье сердце" является одним из лучших фильмов, созданных во времена СССР, а также лучшей, на мой взгляд, экранизацией произведений Михаила Булгакова.
Как и любой хороший фильм, зрители сразу разобрали его на цитаты - особенно выражения Полиграфа Полиграфовича.
А давайте вспомним некоторые факты, связанные с созданием этого фильма:
- на роль Шарикова Бортко хотел пробовать Николая Караченцова. Но Владимир Толоконников, обнаруженный в Алма-Ате, просто сразил режиссера. Для проб он отыграл эпизод "Желаю, чтобы все!". Глоток водки так удивительно "пропутешествовал" до желудка, а сам процесс сопровождался характерным хэканьем, что Бортко утвердил Толоконникова немедленно. Среди других претендентов на роль Шарикова были Владимир Стеклов, Валерий Носик, Алексей Жарков.
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- профессора Преображенского могли сыграть Кирилл Лавров, Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Олег Басилашвили, Юрий Яковлев. Выбор режиссера был на Евгении Евстигнееве.
- пес Карай, сыгравший главную роль, состоял на службе в милиции. На его счету было участие в 38 задержаниях. После этого фильма Карай еще четыре раза снялся в кино.
- Владимир Бортко изначально задумал снимать фильм в черно-белом цвете, чтобы передать эпоху. Но при монтаже использовался фильтр сепия. Этот же фильтр будет использоваться в будущем, когда Бортко будет экранизировать "Мастера и Маргариту".
- съемки фильма проходили в Ленинграде. Снимали в проездах Апраксина двора, в дворах-колодцах на Лиговском проспекте и Обводном канале, в сквере рядом со Спасо-Преображенским собором, квартиру профессора снимали на Моховой 27.
- автором текстов всех песен выступил бард Юлий Ким. По словам барда, проще всего ему дались куплеты Шарикова, так как в них можно было спеть что-то непривычное. Но зрители были уверены, что слова "Суровые годы уходят" и "Белая гвардия наголову рaзбита" были написаны еще во время Гражданской.
- для композитора Владимира Дашкевича задача также была не из простых - ему нужно было написать такую музыку, чтобы зритель мог прочувствовать ту разруху, которая творилась в те времена, и ощутить трагизм судьбы человечества.
- один из самых лучших фильмов СССР был гневно встречен критиками. Они не стеснялись в высказываниях, самые приличные из которых были "не разрешать режиссеру больше ничего снимать". Кто же из критиков знал, что обычный зритель посчитает иначе. Да и через два года Бортко и Евстигнееву вручили Госпремию за фильм.
- в фильме Бортко использовал и отсылки к другим произведениям Булгакова - коллега Преображенского Николай Николаевич Персиков из "Роковых яиц" (однофамилец), дворник произносит реплику из «Сколько Брокгауза может вынести организм», крестины Клары и Розы из «Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева».
- в фильме можно увидеть и самого Владимира Бортко в роли зеваки в толпе.
- впервые произведение "Собачье сердце" официально было опубликовано в журнале "Знамя" в 1987 году - за год до экранизации. До этого про "Собачье сердце" читатели могли узнать только по самиздату.
- иногда режиссера Владимира Бортко упрекают в том, что некоторые моменты фильма уж очень сильно схожи с итальянской экранизацией 1976 года. Схожесть, конечно, наблюдается, но узнать причины этой схожести мы вряд ли когда сможем. Может быть действительно вышло совпадение.
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Метки: история фильма кино факты
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ну в принципе, Кирилл Лавров и Леонид Броневой тоже смогли бы сыграть эту роль, я думаю, не хуже.
А вот в роли Шарикова я больше и представить никого не могу коме Толоконникова! Тут 100% попадание! Он прямо родился для этой роли! Ни Стеклов, ни Алексей Жарков, ни даже Валерий Носик и уж тем более Караченцов так бы не сыграли! Хорошо что Бортко Боярского на роль Шарикова не пробовал
Вот сейчас можно было бы очень много об этом поспорить, но капитализм в России победил здравый смысл.
- хорошо быть независимым, когда на "верху большая лохматая лапа".
- если ты не в "элите", то просто - быдло.
А как выглядит Зина Бунина? Судя по её одежде в то время, она не ангел... но нравится старику-профессору. Была профессия, да и сейчас, при буржуях - содержанка
Фильм хороший, но смотреть можно по разному.
В тихом сумраке ночей....