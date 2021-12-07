12 фактов о фильме "Собачье сердце"

Фильм Владимира Бортко "Собачье сердце" является одним из лучших фильмов, созданных во времена СССР, а также лучшей, на мой взгляд, экранизацией произведений Михаила Булгакова.

Как и любой хороший фильм, зрители сразу разобрали его на цитаты - особенно выражения Полиграфа Полиграфовича.