Качок одним ударом убил человека в Краснодаре

Дело было в Краснодаре. Во дворе жилого дома припарковался развозчик воды и стал выгружать бутылки. Машину он поставил неудачно - перегородил движение и несколько авто не могли проехать.

В одной из машин сидел тренер из местного спортивного клуба «Кинест». Здоровый и нетерпеливый амбал подошел к развозчику и потребовал освободить дорогу. Тот сказал, что еще пару минут и уедет, но такой ответ качка не устроил.

Слово за слово и бедолаге прилетел удар. Всего один, но такой силы, что парень упал и ударился головой. После этого он уже не смог встать и его увезли на скорой. Две недели врачи пытались спасти ему жизнь, но начался отек мозга и он умер.

На этого отмороженного качка завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас родные погибшего требуют переквалифицировать ее в статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Кстати, невеста погибшего парня говорит, что амбал пытался всучить им деньги «в качестве компенсации». Но его послали далеко и надолго.

Будьте осторожней, ребят. Никто не знает, какая горилла может повстречаться вам на пути.