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Качок одним ударом убил человека в Краснодаре

Качок одним ударом убил человека в Краснодаре (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 17:12
Сообщество : Криминал
Метки: амбал   качок   краснодар   машина   убийство   
3954
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Конфликт произошел на пустом месте - спортсмену просто мешали проехать.

Дело было в Краснодаре. Во дворе жилого дома припарковался развозчик воды и стал выгружать бутылки. Машину он поставил неудачно - перегородил движение и несколько авто не могли проехать.

В одной из машин сидел тренер из местного спортивного клуба «Кинест». Здоровый и нетерпеливый амбал подошел к развозчику и потребовал освободить дорогу. Тот сказал, что еще пару минут и уедет, но такой ответ качка не устроил.

Слово за слово и бедолаге прилетел удар. Всего один, но такой силы, что парень упал и ударился головой. После этого он уже не смог встать и его увезли на скорой. Две недели врачи пытались спасти ему жизнь, но начался отек мозга и он умер.

На этого отмороженного качка завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас родные погибшего требуют переквалифицировать ее в статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Кстати, невеста погибшего парня говорит, что амбал пытался всучить им деньги «в качестве компенсации». Но его послали далеко и надолго.

Будьте осторожней, ребят. Никто не знает, какая горилла может повстречаться вам на пути.

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Метки: амбал   качок   краснодар   машина   убийство   
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Павел Ромашов Час назад
Я б тоже [мат], если бы какое чучело дорогу перегородило и еще права качать начало.
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4k
Борис 5 минут назад
Как правило стеройдники перекачиваются до неестественных размеров и все избегают с ними конфликтовать, а их колбасит от того что негде реально показать свою силу. В итоге подсознательно ходят и ищут конфликта, желательно публичного, что бы всем "доказать" Так же летом катил по ст. Арбату на веле, и по центру улицы с невообразимо крутой рожей шёл перекаченный до...ёб с такой же перекаченной бойцовской псиной. Проехал в метре от него и этот утырок специально резко замахнулся квадратной рукой прям передо мной, типа ща въ..бёт, и тут же пригладил свои волосы, типа это он причёску поправил.. Я крикнул ему что он дол...ёб и поехал дальше. С другой стороны жалко их, это реальные инвалиды, один массажист из фитнеса рассказывал про них. Там от мозгов и писюна ничего не остаётся через лет пять.
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29k
Fat Lynx 7 минут назад
Читать надо правильно:
...машину он поставил неудачно = забил х-е-р на окружающих и припарковал унитаз так, что не пройти, ни проехать
...здоровый и нетерпеливый амбал = человек не принявший ху-е-нало-жение за норму
...и потребовал освободить дорогу = попросил освободить дорогу
...сказал, что еще пару минут и уедет = подождёшь, чай не барин, а баран
...слово за слово и бедолаге прилетел удар = вскоре опи-з-дюлился
...упал и ударился головой = не повезло
...две недели врачи пытались спасти ему жизнь, но начался отек мозга и он умер = долго не могли понять, как при таком хилом здоровье, можно класть х-у-й на окружающих?
...на этого отмороженного качка завели дело по статье = ему тоже не повезло, но не так сурово
...родные погибшего требуют переквалифицировать ее в статью = ладно, все таки не повезло сурово
...амбал пытался всучить им деньги = пытался загладить вину как мог
...но его послали далеко и надолго = предложил мало

Помня дело Расула Мирзаева, отделается легким испугом.
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2k
Frank Borman 19 минут назад
Бинаталиев Фарид. Наверное, про национальсть качка не имеет смысла говорить? Она из тех, которые нельзя упоминать?
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8k
Андрей Ма-С 21 минуту назад
было бы у нас правосудие "прецедентное" как в омериго, его бы автоматически оправдали после суда на Мирзоевым
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2k
владимир Полчаса назад
К сожалению этой мусульманской обезьяне грозит всего до 2 лет и то скорее всего поселения. Ну плюс ещё гражданский иск.
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608
Олег Шишкин Полчаса назад
По этой статье не посадят. Особенно, если это первая судимость. А вот если переквалифицируют на умышленный вред или на хулиганство - высока вероятность реального срока.
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8k
кот базилий Полчаса назад
Я в таких случаях жду и не бешусь, понять и подождать 5 минут можно, но это как всегда гарячый чурка. Чтоб тебя скота посадили надолго, животное.
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2k
Anatoly Tananykhin Полчаса назад
Все-таки многие люди не слишком далеко ушли, по своим повадкам, от диких животных.
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8k
Андрей А 38 минут назад
Водитель на том свете. После его смерти и проведения экспертизы в отношении качка следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но взять под стражу его нельзя.
- Эта статья не позволяет следствию выходить в суд с просьбой арестовать подозреваемого, - прокомментировали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Сам он свободно разгуливает по городу.
Если вину Бинаталиева докажут в суде, ему грозят исправительные работы или тюрьма на срок до 2 лет.
Вот как-то так.
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283
ЛикБез 40 минут назад
Весь мозг мигрировал в силу?
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16k
SpoiltNail 43 минуты назад
Спешил куда-то. Теперь его временно освободят от необходимости куда-то спешить
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1k
Р Х 45 минут назад
В каменоломню это животное. Пусть там свою дебильную силу применяет.
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10k
Максимка 51 минуту назад
Судейские и менты вообще в курсе, что означает словосочетание "по неосторожности"?
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2k
Александр 55 минут назад
Давно уже пора ввести обязательное лицензирование силовых видов спорта и различных единоборств. Чтобы всё серьёзно было: предварительное обучение юридическим аспектам, психологическая подготовка, осмотр психиатора, госпошлины, учёт в органах МВД.
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2
abrek05 55 минут назад
Парень семью кормил.., во дворах нет четкой зоны погрузки и выгрузки, вот доставка часто перекрывает путь - можно подождать, ведь наверняка сам что то заказываешь.., я жду или объезжаю с другой стороны, если есть альтернатива .., видимо чувак чувствовал себя неплохо по жизни.., может даже считал себя местным царьком.., хотя в спорте всегда говорят - не обижай слабого.., хорошо чтоб его закрыли надолго и он там сгнил…, меньше людей покалечит….
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1k
DrKlizmi 56 минут назад
А ведь мужик,возможно,и этому петуху воду привозил. Надеюсь что в зоне этому "качку"очко прокачают.
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8k
antonium 58 минут назад
Бинаталиев Фарид ударил развозчика воды Владимира Белявинского. Развели интригу, еще глаза замазали. Страна должна знать своих героев.
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3k
Александр Час назад
Надеюсь, что этому раскачанному животному на зине "раскачают" его гнилое дупло по-максимуму.
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283
ЛикБез Александр 38 минут назад
Я понимаю что у Вас опечатка в слове "зоне", но я бы скаламбурил.

Он сам станет "Зиной"...
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3k
ржавый гвоздодер Час назад
это качок,это не спортсмен,..парня жалко искренне..
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−30
Gidralion Час назад
Швабру в студию
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