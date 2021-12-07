Качок одним ударом убил человека в Краснодаре

Конфликт произошел на пустом месте - спортсмену просто мешали проехать.
Дело было в Краснодаре. Во дворе жилого дома припарковался развозчик воды и стал выгружать бутылки. Машину он поставил неудачно - перегородил движение и несколько авто не могли проехать.
В одной из машин сидел тренер из местного спортивного клуба «Кинест». Здоровый и нетерпеливый амбал подошел к развозчику и потребовал освободить дорогу. Тот сказал, что еще пару минут и уедет, но такой ответ качка не устроил.
Слово за слово и бедолаге прилетел удар. Всего один, но такой силы, что парень упал и ударился головой. После этого он уже не смог встать и его увезли на скорой. Две недели врачи пытались спасти ему жизнь, но начался отек мозга и он умер.
На этого отмороженного качка завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас родные погибшего требуют переквалифицировать ее в статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Кстати, невеста погибшего парня говорит, что амбал пытался всучить им деньги «в качестве компенсации». Но его послали далеко и надолго.
Будьте осторожней, ребят. Никто не знает, какая горилла может повстречаться вам на пути.
Источник:
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...машину он поставил неудачно = забил х-е-р на окружающих и припарковал унитаз так, что не пройти, ни проехать
...здоровый и нетерпеливый амбал = человек не принявший ху-е-нало-жение за норму
...и потребовал освободить дорогу = попросил освободить дорогу
...сказал, что еще пару минут и уедет = подождёшь, чай не барин, а баран
...слово за слово и бедолаге прилетел удар = вскоре опи-з-дюлился
...упал и ударился головой = не повезло
...две недели врачи пытались спасти ему жизнь, но начался отек мозга и он умер = долго не могли понять, как при таком хилом здоровье, можно класть х-у-й на окружающих?
...на этого отмороженного качка завели дело по статье = ему тоже не повезло, но не так сурово
...родные погибшего требуют переквалифицировать ее в статью = ладно, все таки не повезло сурово
...амбал пытался всучить им деньги = пытался загладить вину как мог
...но его послали далеко и надолго = предложил мало
Помня дело Расула Мирзаева, отделается легким испугом.
- Эта статья не позволяет следствию выходить в суд с просьбой арестовать подозреваемого, - прокомментировали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Сам он свободно разгуливает по городу.
Если вину Бинаталиева докажут в суде, ему грозят исправительные работы или тюрьма на срок до 2 лет.
Вот как-то так.
Он сам станет "Зиной"...