Американец обнаружил в своем гараже зверька из Красной книги

Защитники природы отважно боролись за сохранение этого находящегося под угрозой исчезновения животного на протяжении десятилетий: черноногий хорек был внесен в список исчезающих видов в 1967 году и считался вымершим в дикой природе в 1979 году.



В настоящее время считается, что в дикой природе их 400 или 500, и их число постепенно растет благодаря усилиям по сохранению, предпринимаемым зоопарками, организациями дикой природы и племенами коренных американцев.



Виду по-прежнему угрожает потеря среды обитания - из-за сокращение числа луговых собачек, их основного источника пищи, вызванного бактериальной инфекцией, известной как лесная чума.