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Американец обнаружил в своем гараже зверька из Красной книги

Американец обнаружил в своем гараже зверька из Красной книги (6 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 15:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   животные   защита животных   и такое бывает   красная книга   редкое животное   хорек   
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На прошлой неделе житель Пуэбло-Уэст (Колорадо) обнаружил в своем гараже хорька. Мужчина сообщил о своей находке зоозащитникам и правильно сделал: выяснилось, что этот зверек - черноногий (американский) хорек, исчезающий вид, который внесен в Красную книгу Северной Америки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   животные   защита животных   и такое бывает   красная книга   редкое животное   хорек   
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