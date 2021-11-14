Американец обнаружил в своем гараже зверька из Красной книги

243
6
1
На прошлой неделе житель Пуэбло-Уэст (Колорадо) обнаружил в своем гараже хорька. Мужчина сообщил о своей находке зоозащитникам и правильно сделал: выяснилось, что этот зверек - черноногий (американский) хорек, исчезающий вид, который внесен в Красную книгу Северной Америки.
Поскольку вид исчезающий, уже много лет ведутся проекты по сохранению и восстановлению популяции черноногих хорьков.
Их разводят в неволе, в зоопарках и научно-зоологических центрах, а потом выпускают в дикую природу - где-нибудь на ранчо в сельских районах. Эти усилия помогли увеличить популяцию примерно до 400-500 особей.
Так и в этом случае - недалеко находится ранчо Уокера, куда за последние годы выпустили уже 120 хорьков в надежде на то, что они там приживутся и размножатся. Главное условие для выживания этого вида - наличие кормовой базы в виде луговых собачек (грызунов), которые составляют до 90% их рациона.
Выяснилось, что две недели назад в колонию луговых собачек рядом с ранчо привезли и выпустили еще девять хорьков. Специалисты просканировали микрочип найденного зверька и определили, что это как раз один из тех девяти.
Как хорек-путешественник умудрился попасть в гараж, неизвестно. Эти животные ведут ночной образ жизни и крайне пугливы. Что с ним произошло и почему он покинул свою колонию в поисках убежища, сказать никто не сможет.
Хозяин гараж поместил его в ящик и дождался специалистов. В конце концов его вернули на ранчо и снова выпустили туда, где ему место. Зверек шустро юркнул в нору и скрылся в ней.
Черноногие хорьки когда-то процветали в средней части Северной Америки, от юга Канады до северной Мексики
Защитники природы отважно боролись за сохранение этого находящегося под угрозой исчезновения животного на протяжении десятилетий: черноногий хорек был внесен в список исчезающих видов в 1967 году и считался вымершим в дикой природе в 1979 году.
В настоящее время считается, что в дикой природе их 400 или 500, и их число постепенно растет благодаря усилиям по сохранению, предпринимаемым зоопарками, организациями дикой природы и племенами коренных американцев.
Виду по-прежнему угрожает потеря среды обитания - из-за сокращение числа луговых собачек, их основного источника пищи, вызванного бактериальной инфекцией, известной как лесная чума.
В настоящее время считается, что в дикой природе их 400 или 500, и их число постепенно растет благодаря усилиям по сохранению, предпринимаемым зоопарками, организациями дикой природы и племенами коренных американцев.
Виду по-прежнему угрожает потеря среды обитания - из-за сокращение числа луговых собачек, их основного источника пищи, вызванного бактериальной инфекцией, известной как лесная чума.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Жительница Замбии подала в суд на своего парня за то, что он встречался с ней 8 лет без брака
- Спасибо, что не на улицу: Водонаева купила своему коту квартиру за 19 миллионов
- Девственное размножение: два птенца кондора появились на свет без участия самцов
- Австралийские пожарные снова обнажились для благотворительного календаря
- Поросенок, родившийся без задних конечностей, научился ходить «на руках»
20
Понравилось20
Новости партнёров