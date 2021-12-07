Машина такси упала в Москву-реку после ДТП

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Несколько автомобилей столкнулись на Бережковской набережной на западе Москвы. Одна из машин пробила ограждение и упала в Москву-реку.
На западе столицы такси пробило заграждение и рухнуло в Москву-реку. Сообщатся, что столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП погибших нет.
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Метки: 360подмосковье Москва видео москва река река такси
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