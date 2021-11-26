Почему погибших на Эвересте не спускают вниз, а навсегда оставляют на вершине

В среднем альпинисты поднимающиеся на Эверест, в день преодолевают лишь 500 метров, а то и меньше.

Все дело в горной болезни, от которой иммунитета нет у большинства людей. Организм каждого реагируют по-разному, но суть одна, резкий набор большой высоты практически наверняка погубит человека. Поэтому смельчаков, кто в день преодолевает хотя бы тысячу метров здесь практически нет. Для организма это дикий стресс.

Даже профессионалы ночуют всегда ниже, чем поднялись часами ранее. Статистика альпинистов решивших взобраться на Эверест, очень красноречива. Из четырех с небольшим тысяч человек, которым это удалось, примерно 15% так и не вернулись. Более того, они продолжают оставаться лежать на вершинах, а новые покорители поднимаясь на вершину мира всегда проходят мимо них.

Тела погибших альпинистов уже становятся своеобразным ориентиром высот. Но весь этот ужас который и без того олицетворяет Эверест, никого не отпугивает, а лишь подливает масла в огонь.

Но не торопитесь обвинять альпинистов, казалось бы в очевидных моральных упреках. В их оправдание говорят следующие факты: На высоте более 5 тысяч метров человеческий организм, а главное мышцы работают максимум на 50%.