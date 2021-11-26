Почему погибших на Эвересте не спускают вниз, а навсегда оставляют на вершине

Мечта каждого покорителя вершин — Эверест, "крыша мира". Но на высоте больше восьми тысяч метров не действуют привычные нам нормы морали.
Альпинисты это своеобразные, и специфические люди. Иначе нельзя объяснить дикое желание по несколько месяцев ночевать в палатках на морозе, без каких либо удобств, да еще и медленно карабкаться верх.
Ни для кого не секрет, что покорение вершины мира очень долгое и затратное мероприятие. Но особняком стоят моральные и этические принципы, о которых стараются, не распространятся. Каждый альпинист задумавший подъем на Эверест осознает, что может остаться там навсегда.
У альпинистов есть множество негласных правил, в связи с которыми шансов на спасение, при возникновении нештатных ситуаций становится мало, а после 8 тысяч метров начинается зона смерти, откуда выбраться невозможно, в случае каких-либо проблем, но об этом позже.
В среднем альпинисты поднимающиеся на Эверест, в день преодолевают лишь 500 метров, а то и меньше.
- Все дело в горной болезни, от которой иммунитета нет у большинства людей. Организм каждого реагируют по-разному, но суть одна, резкий набор большой высоты практически наверняка погубит человека. Поэтому смельчаков, кто в день преодолевает хотя бы тысячу метров здесь практически нет. Для организма это дикий стресс.
- Даже профессионалы ночуют всегда ниже, чем поднялись часами ранее. Статистика альпинистов решивших взобраться на Эверест, очень красноречива. Из четырех с небольшим тысяч человек, которым это удалось, примерно 15% так и не вернулись. Более того, они продолжают оставаться лежать на вершинах, а новые покорители поднимаясь на вершину мира всегда проходят мимо них.
Тела погибших альпинистов уже становятся своеобразным ориентиром высот. Но весь этот ужас который и без того олицетворяет Эверест, никого не отпугивает, а лишь подливает масла в огонь.
Но не торопитесь обвинять альпинистов, казалось бы в очевидных моральных упреках. В их оправдание говорят следующие факты: На высоте более 5 тысяч метров человеческий организм, а главное мышцы работают максимум на 50%.
С каждым повышением высоты этот процент уменьшается. Это значит, что:
- На высоте 6 тысяч метров работоспособность падает уже до 40%,
- на 7 тысячах метров до 30%,
- а на 8 тысячах может доходить и до 15%.
Подавляющее большинство людей поднимающихся на самую пику, изнеможенны настолько, что им не всегда хватает сил самостоятельно одеть кислородную маску. Пульс зашкаливает, чтобы сделать один шаг вперед приходится с десяток раз только вдохнуть. Теперь представьте, что необходимо спустить вниз взрослого человека с огромной высоты. Сделать этого даже нескольким подготовленным и крепким мужчинам, просто физически невозможно.
К тому же сюда добавляется новая статистика и причины, согласно которым 80% проблем альпинистов возникает на спуске, который гораздо опасней. Поэтому для покорения вершины ловят погодные окна, а затем как можно быстрее выполняют задуманное, чтобы не попасть в бурю с нулевой видимостью и шквалистым ветром.
Но как вы уже поняли, спускаться быстро тоже нельзя, а еще бывают пробки из десятков еле стоящих на ногах людей, ждущих свою очередь для селфи. К тому же кислород в баллонах у всех на исходе, и действовать необходимо решительно. Времени на ошибку может не быть.
Что касается спасательных служб и вертолетов, то посадить его на вершине практически невозможно. Да и подняться так высоко можно только в идеальную погоду. Здесь на первый план выходит множество факторов. Спасенных на Эвересте людей, при помощи вертолетов единицы.
Те рекорды которые ставятся на вертолетах по набору высоты, нельзя сравнивать с реальными условиями Эвереста, и применять для спасения альпинистов. Вертолеты спасателей, могут подниматься только на высоту, не превышающую 5 тысяч метров.
- Все остальные машины это инженерные чуда, доступные ограниченным лицам, с новейшими системами управления двигателем, которые позволяют постоянно поддерживать режим форсажа. Плюс феноменальные навыки пилота по пилотированию. В реальных условиях это просто невозможно, таких кадров и техники там нет.
Хотя властям Непала уже давно стоит об этом задуматься, учитывая какие комиссии за восхождения они берут.
Раньше этих вещей я просто не знал, поэтому к альпинистам отношение было отрицательным. Так что не спешите их винить. Это увлечение не для всех и мало кого привлекает. Но мое мнение от этого не меняется, Эверест должен оставаться без людей, по крайней мере, на большой высоте.
Источник:
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Ну как поднялся? Шерпы затащили)
И тела с маршрута я слышал уже убрали
По русски правильней "измождены".
Изнеможены это какой-то другой язык/диалект.