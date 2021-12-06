Дом-«скворечник» за 2 млн рублей продают в Сочи

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Дружелюбные соседи, участок в одну сотку и вид на горы. Все это великолепие — плюсом к домику-лоджии, вознесшемуся над землей на тонких металлических ножках.
На «Авито» появилось объявление о продаже домика в Сочи стоимостью 2 млн рублей. Вроде, и недорого по меркам особой территории. Вот только детали продажи весьма необычны.
Начнем с того, что дом, почти как скворечник, завис «на дереве». Точнее, дерево-то под ним, но стоит/висит чудо-жилище на металлических опорах. Дальше-больше, хозяин раскрывает достоинства своей жилплощади: «Документов нет, дружелюбные соседи, вид из окна: горы, пшеничное поле, гипер „Магнит“, самолеты».
Начнем с того, что дом, почти как скворечник, завис «на дереве». Точнее, дерево-то под ним, но стоит/висит чудо-жилище на металлических опорах. Дальше-больше, хозяин раскрывает достоинства своей жилплощади: «Документов нет, дружелюбные соседи, вид из окна: горы, пшеничное поле, гипер „Магнит“, самолеты».
За что два миллиона? Тут казуистика правил «Авито» — домовладелец уверяет, что ресурс попросту не дает ставить маленькую цену. А изначально за этот архитектурный шедевр было запрошено 125 тысяч рубликов.
Тогда почему так мало? Тоже есть объяснение. Площадь домика 20 квадратных метров, а участок под ним составляет всего одну сотку. Ну и, помните, выше сказано: «Документов нет».
Зато есть возможность отдохнуть «в мужском логове», как ваша душа просит. Хоть шашлыки пожарить, хоть полежать «на высоте». Да и вид из окон, опять же. А окна — аж целых четыре! Есть и кодовый замок, и удобный (с точки зрения хозяина) подъем, и быстрый спуск — канатный. Просто дворец, а не домик! Не зря по уникальному объявлению уже поступило немало звонков.
Тогда почему так мало? Тоже есть объяснение. Площадь домика 20 квадратных метров, а участок под ним составляет всего одну сотку. Ну и, помните, выше сказано: «Документов нет».
Зато есть возможность отдохнуть «в мужском логове», как ваша душа просит. Хоть шашлыки пожарить, хоть полежать «на высоте». Да и вид из окон, опять же. А окна — аж целых четыре! Есть и кодовый замок, и удобный (с точки зрения хозяина) подъем, и быстрый спуск — канатный. Просто дворец, а не домик! Не зря по уникальному объявлению уже поступило немало звонков.
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Палестинскии казак.
Что ещё вы ожидали?
И, кстати, абсолютно нормальный ход устраивать столовые и пр. на втором этаже, если красОты местности только оттуда и видны.
НО "документов нет" напрягает...
Ну и?... Можно и 10 миллионов за что нить запросить, А напечатали, как будто там каждый день подобные сделки совершаются, т.е. по 10 скворечников за 2 лимона каждый день продают.
А потом владелец прих.уел...
Тем, ко не разбирается в архитектуре - просьба не мешать бизнесу.