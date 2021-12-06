Дом-«скворечник» за 2 млн рублей продают в Сочи

За что два миллиона? Тут казуистика правил «Авито» — домовладелец уверяет, что ресурс попросту не дает ставить маленькую цену. А изначально за этот архитектурный шедевр было запрошено 125 тысяч рубликов.



Тогда почему так мало? Тоже есть объяснение. Площадь домика 20 квадратных метров, а участок под ним составляет всего одну сотку. Ну и, помните, выше сказано: «Документов нет».



Зато есть возможность отдохнуть «в мужском логове», как ваша душа просит. Хоть шашлыки пожарить, хоть полежать «на высоте». Да и вид из окон, опять же. А окна — аж целых четыре! Есть и кодовый замок, и удобный (с точки зрения хозяина) подъем, и быстрый спуск — канатный. Просто дворец, а не домик! Не зря по уникальному объявлению уже поступило немало звонков.