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Дом-«скворечник» за 2 млн рублей продают в Сочи

Дом-«скворечник» за 2 млн рублей продают в Сочи (2 фото)

Автор:
06 декабря 2021 19:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   авито   дерево   дом   жилплощадь   недвижимость   продажа   скворечник   
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Дружелюбные соседи, участок в одну сотку и вид на горы. Все это великолепие — плюсом к домику-лоджии, вознесшемуся над землей на тонких металлических ножках.
На «Авито» появилось объявление о продаже домика в Сочи стоимостью 2 млн рублей. Вроде, и недорого по меркам особой территории. Вот только детали продажи весьма необычны.

Начнем с того, что дом, почти как скворечник, завис «на дереве». Точнее, дерево-то под ним, но стоит/висит чудо-жилище на металлических опорах. Дальше-больше, хозяин раскрывает достоинства своей жилплощади: «Документов нет, дружелюбные соседи, вид из окна: горы, пшеничное поле, гипер „Магнит“, самолеты».
За что два миллиона? Тут казуистика правил «Авито» — домовладелец уверяет, что ресурс попросту не дает ставить маленькую цену. А изначально за этот архитектурный шедевр было запрошено 125 тысяч рубликов.

Тогда почему так мало? Тоже есть объяснение. Площадь домика 20 квадратных метров, а участок под ним составляет всего одну сотку. Ну и, помните, выше сказано: «Документов нет».

Зато есть возможность отдохнуть «в мужском логове», как ваша душа просит. Хоть шашлыки пожарить, хоть полежать «на высоте». Да и вид из окон, опять же. А окна — аж целых четыре! Есть и кодовый замок, и удобный (с точки зрения хозяина) подъем, и быстрый спуск — канатный. Просто дворец, а не домик! Не зря по уникальному объявлению уже поступило немало звонков.

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Метки: Сочи   авито   дерево   дом   жилплощадь   недвижимость   продажа   скворечник   
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16  комментариев
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81k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Имя продавца - Рахим
Палестинскии казак.
Что ещё вы ожидали?
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26k
Вован 8 минут назад
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5k
Divergent?!? 8 минут назад
Продажа дерьмового жилья на "крутом" месте - довольно нормальное явление во всем мире, за исключением того, что в этом случае "документов нет" и всего одна сотка. А так - покупай дерьмо, сноси, и ставь что-нибудь повеселее.
И, кстати, абсолютно нормальный ход устраивать столовые и пр. на втором этаже, если красОты местности только оттуда и видны.

НО "документов нет" напрягает...
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29k
Fat Lynx 18 минут назад
Не удивлюсь, если летом сдается отдыхающим
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17k
Vital Idol Полчаса назад
а ,его не снесли ещё?!
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9k
Сергей Полчаса назад
Балкон по правилам застеклён?
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18k
Luc72 Полчаса назад
" появилось объявление о продаже домика в Сочи стоимостью 2 млн рублей"
Ну и?... Можно и 10 миллионов за что нить запросить, А напечатали, как будто там каждый день подобные сделки совершаются, т.е. по 10 скворечников за 2 лимона каждый день продают.
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907
Миша Полчаса назад
Документов нет, всё - пшёлнах бомжара. Был бы кусок земли правильно оформлен в собственность, коммуникации в доме хоть по минимуму... А так, его прадед там костёр 4 раза жег - все права.
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15k
Toxictofa 55 минут назад
"изначально за этот архитектурный шедевр было запрошено 125 тысяч рубликов."
А потом владелец прих.уел...
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3k
Sunny11 Час назад
Великолепный образец дендро-фекальной архитектуры!
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14k
sssss3 Час назад
Дороже литра самогонки сие не стоит.......
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Какая-то декорация для "Кин-дза-дзы"
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13k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Стиль - экогранж.
Тем, ко не разбирается в архитектуре - просьба не мешать бизнесу.
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34k
Опаньки 2 часа назад
Живем в москва мы хорошо в трехкомнатном палатке
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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