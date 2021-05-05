Рубиа рассказала, что в городе множество зданий на продажу: и небольшие домики, и огромные виллы. Главное соизмерить свои возможности по ремонту. Она начала ремонтировать пока только первый дом и уже умудрилась потратить на работу и материалы 12 тыс долларов (903 тыс рублей). По её примерной оценке, ремонт одного дома ей обойдется в 20 тыс долларов (1,5 млн рублей), а трех – в 60 тыс долларов (4,5 млн рублей).