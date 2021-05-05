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В последние годы в прессе то и дело появляются статьи о том, что в Италии можно приобрести дома за 1 евро и жить – не тужить. Но, конечно же, в любой халяве есть подводные камни.
Вот, например, владелица небольшого бизнеса Рубиа Дэниэлс решила прикупить не один, а сразу три дома – для всех своих детей. Домики располагаются в очень живописном месте – небольшом городе Муссомели (Сицилия).
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Но сразу же она столкнулась с трудностями – ведь нужно не просто купить дом за 1 евро, а ещё и подписать обязательства перед администрацией города, что новый владелец обязуется отремонтировать здание за 3 года. Иначе человек потеряет залог в 5000 евро (452 тыс рублей).
Рубиа рассказала, что в городе множество зданий на продажу: и небольшие домики, и огромные виллы. Главное соизмерить свои возможности по ремонту. Она начала ремонтировать пока только первый дом и уже умудрилась потратить на работу и материалы 12 тыс долларов (903 тыс рублей). По её примерной оценке, ремонт одного дома ей обойдется в 20 тыс долларов (1,5 млн рублей), а трех – в 60 тыс долларов (4,5 млн рублей).
Несмотря на значительные траты, женщина довольна своим приобретением и ей нравится архитектура домов.
Из-за пандемии ремонт идёт очень медленно и Рубиа надеется на то, что администрация города продлит сроки обязательства, ведь дома она купила в 2019 году.
После окончания ремонта домов для детей женщина планирует купить недвижимость и для себя, отремонтировать и уйти на пенсию.
А вы бы хотели купить такой ветхий дом за 1 евро?
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Хорошее за 1 евро не продадут, бесплатный сыр.
И все-то пытаются нае.ать систему.
В маленьких городах Сицилии работы нет, от слова совсем. Поэтому молодежь испокон векон уезжала оттуда, на Север Италии и дальше, в Германию. Остаются там одни пенсионеры, доживать свой век.
если потом можно будет продать.
Мало ли - может договором это запрещено.
Лично я заплатил бы местным мафиози, и в час подписания договора в домике внезапно взорвался бы газовый баллон... опосля я бы построил на том же месте новый дом.. возможно, с соблюдением местного архитектурного стиля.
Она думает, наведет косметику и все? Ага, счаз. Эта древность разваливается на глазах. Там под замену всё, вообще всё. Одни стены оставить можно, и то не факт. Они вполне могут быть из говна и палок - причем буквально, навоз раньше использовали в составе цемента.
Там умных перекупов хватает, и если уж они не взяли, то дилетанту там точно нечего делать.
Словом, селение умирает. Там, вероятно, можно жить на пенсии, но молодым и детям там, скорее всего, делать нечего. Разве что к родителям в отпуск съездить.
Да еще поди и место историческое всё, перестраивать нельзя, копать нельзя... Плюс нужно местные законы изучить, с опытом проживания в другой стране там будут огромные отличия.
Нет, не хотел бы ни покупать, ни жить там.
Единственный плюс - тепло.
Дом там одно название, его не просто так продают за символическую сумму и только резидентам ЕС. По факту это каменные развалины пусть даже с крышей с небольшой площадью, в которых нет ни нормального отопления ни нормальной канализации, ни газа, только электричество и холодные каменные стены. Налог на недвижимость для не резидентов страны один из самых высоких в Европе, работы в этом регионе мало, зарплата +-1000 евро.
Короче вложить там надо дофига а отдача сомнительная.
Плюс один - средиземное море рядом