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Женщина воспользовалась выгодным предложением и купила дома в Сицилии по одному евро

Женщина воспользовалась выгодным предложением и купила дома в Сицилии по одному евро (9 фото)

Автор:
05 мая 2021 09:58
Сообщество : Истории
Метки: 1 евро   дом   италия   недвижимость   ремонт   сицилия   
2290
9
В последние годы в прессе то и дело появляются статьи о том, что в Италии можно приобрести дома за 1 евро и жить – не тужить. Но, конечно же, в любой халяве есть подводные камни.
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Метки: 1 евро   дом   италия   недвижимость   ремонт   сицилия   
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24  комментария
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19k
Андрей Иванов Час назад
По факту ей продали место, где проще и дешевле построить новый дом, но нельзя.
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2k
Mellivora 43 секунды назад
Дай вам боже что самим негоже....
Хорошее за 1 евро не продадут, бесплатный сыр.
И все-то пытаются нае.ать систему.
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2k
Frank Borman 4 минуты назад
А потом, когда она закончит ремонт, ей нанесет визит местный мафиози и скажет: тетя, ты богатая американка, у тебя много баксов - бидешь платить каждый месяц столько денег за крышу. Иначе мы сожгем твой дом. Это же Сицилия.
В маленьких городах Сицилии работы нет, от слова совсем. Поэтому молодежь испокон векон уезжала оттуда, на Север Италии и дальше, в Германию. Остаются там одни пенсионеры, доживать свой век.
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178
Vadim 11 минут назад
Молодец, тоже об этом думал, когда узнал, но иностранцу затратно. Дома крепкие и простоят не одно столетие. Насчёт мафии сицилийской, кто-то писал, хуже мафии чем гос дума, не встречал, если не в теме, просто живи уважительно к окружаемым людям и будет тебе счастье!
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9k
Сережа 12 минут назад
Фу, замкадье.
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91
vijilante 15 минут назад
Ну... В принципе,коли деньги на ремонт есть,то выгодно,
если потом можно будет продать.
Мало ли - может договором это запрещено.
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19k
Matrosskin Полчаса назад
И эти 20 000 будут потрачены в никуда, ибо это будет чистая косметика. А капиталка, чтоб через 2-3 года опять не пришлось всё переделывать будет в разы дороже. По хорошему - нужно сносить и строить заново, но никто не разрешит это делать. И ещё большой вопрос по стоимости содержания, она тоже может не приятно удивить...
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27k
Fat Lynx Полчаса назад
Ну вложит она деньги... а потом лопнет фундамент или трещина пойдет по стене и превед! надо понимать, что это по факту развалины из говна, палок и местного камня.
Лично я заплатил бы местным мафиози, и в час подписания договора в домике внезапно взорвался бы газовый баллон... опосля я бы построил на том же месте новый дом.. возможно, с соблюдением местного архитектурного стиля.
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9k
Кыся Полчаса назад
20к ей хватит только на доставку материалов из нормального города. Без стоимости материалов.

Она думает, наведет косметику и все? Ага, счаз. Эта древность разваливается на глазах. Там под замену всё, вообще всё. Одни стены оставить можно, и то не факт. Они вполне могут быть из говна и палок - причем буквально, навоз раньше использовали в составе цемента.

Там умных перекупов хватает, и если уж они не взяли, то дилетанту там точно нечего делать.
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4k
Vasiliy 43 минуты назад
Городок в 10 тыс. населения. И это не просто городок, а коммуна с религиозным уклоном. Промышленности нет, рабочих мест нет. Инфраструктура никакая, даже на фотках видно как там администрация занимается прокладкой энергосетей общего пользования. Не думаю, что с водоснабжением и водоотведением там лучше.
Словом, селение умирает. Там, вероятно, можно жить на пенсии, но молодым и детям там, скорее всего, делать нечего. Разве что к родителям в отпуск съездить.
Да еще поди и место историческое всё, перестраивать нельзя, копать нельзя... Плюс нужно местные законы изучить, с опытом проживания в другой стране там будут огромные отличия.

Нет, не хотел бы ни покупать, ни жить там.
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841
Murych 50 минут назад
У нас на Колыме тоже можно практически бесплатно жильё получить. Желающих только почему-то маловато
.
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−4
VDVForever 51 минуту назад
Кому интересно сайт 1eurohouses
Дом там одно название, его не просто так продают за символическую сумму и только резидентам ЕС. По факту это каменные развалины пусть даже с крышей с небольшой площадью, в которых нет ни нормального отопления ни нормальной канализации, ни газа, только электричество и холодные каменные стены. Налог на недвижимость для не резидентов страны один из самых высоких в Европе, работы в этом регионе мало, зарплата +-1000 евро.
Короче вложить там надо дофига а отдача сомнительная.
Плюс один - средиземное море рядом
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3k
Петрович 51 минуту назад
Во Франции так целые замки продают. И что интересно-очередь из желающих не стоит
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1k
bosayk 54 минуты назад
у нас тоже на Таймыре и в Магаданской области целые поселки стоят)
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10k
Михалыч 57 минут назад
Ну, не знаю, что там может быть за ремонт - 20000 долларов на дряхлый дом? По местным расценкам - этого даже на материалы не хватит. Реальная стоимость выстрелит 100+ (а если памятник архитектуры или культуры, так умножить на 3)
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32k
Alex 58 минут назад
Ну 1.5 млн за дом это не так много. У нас за такие деньги однушку сложно купить
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8k
Васильевна 59 минут назад
Ну, дом за 20 тыс. долларов - не так и дорого.
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