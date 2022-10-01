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10 лучших ролей Олега Ефремова 60-х годов

10 лучших ролей Олега Ефремова 60-х годов

Автор:
01 октября 2022 21:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   кино   фотографии   
5553
15
1 октября исполнилось бы 95 лет знаменитому актеру и режиссеру Олегу Ефремову.
"Олег Николаевич обладал каким-то непостижимым магнетизмом, гипнотическим влиянием на людей, причем не только в профессии, но и в жизни. Все женщины его обожали, а все мужчины старались ему подражать…" - актер Михаил Козаков об Олеге Ефремове.
Здесь собраны фильмы только 1960-х годов!
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   интересно   кино   фотографии   
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29  комментариев
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1k
Sergius SPb День назад
Скажем так, Ефремов тоже любил прибухнуть, так что сын весь в отца.
Гены и наследственность. Ефремов младший тоже талантливый как и отец. Вот только общественный строй и нравы разные. Ефремова отца было кому поправить и направить в созидательное русло.
Ефремов младший бесконтролен.
Результаты на лицо.
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2k
Andrey Kondor 9 часов назад
Хорошие роли, дай Бог каждому.
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−48
есть_кто-дома? 11 часов назад
Люди оставившие след в истории - молодцы. Все без исключения. И плохие и хорошие. Однозначно есть фигуры, которых все ненавидят типа Гитлера или Чикатилло. А есть овеянные ореолом святости. Но нет ни одного незапятнанного. Нет ни одного черного или белого. Есть просто великие и ничтожные. И на этой шкале все мы находимся. Со всеми нашими достижениями и грешками.
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−172
Thomsen 12 часов назад
Фигура, безусловно, масштабная в реалиях советского времени. Театральное новаторство 60-х - это отдельный пласт, уже разобранный и препарированный критиками многажды. Требовалась недюжинная изобретательность, творческая интуиция и мастерское владение инструментами иносказательств в борьбе с закоснелыми консерваторами в идеологических границах оттепели, всё так. Хотя Ефремова-актёра я лично не считаю выдающимся - это моё персональное мнение, и я не вижу доказательств обратного. Не знаю, откуда взялось, что он "великий актёр". В принципе, все его роли - вариации образа таксиста Саши из "Трёх тополей...". Какая-то деревянная театральность в его киногероях. Я не собираюсь касаться его знаменитых запоев - "А кто не пьёт? Назови! Я жду!"(с) - алкоголизм был (да и остаётся) профессиональным пороком богемы.
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90
Igor Grishaev 14 часов назад
Жаль, что передал сыну только алкоголизм, но не талант
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4k
perekrestok 15 часов назад
талантливый человек талантлив во всем - так можно сказать об О.Н.Ефремове. Все что делал - делал прекрасно!
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4k
Дмитрий М 15 часов назад
я за демократию
я за глас народа
хочу обратиться к нашим русским мужикам, которые являются отцами
как оно??
когда твой сын - убийца? а?
как?
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250
Дмитрий П комнатный сибиряк 14 часов назад
Дрочит он
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1k
Вадим В. Новоженов 15 часов назад
10 лучших ролей Олега Ефремова и одна провальная - воспитателя своего сыночка :

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4k
Дмитрий М 15 часов назад
возможно, талантливый актёр
но отец он - так себе....
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4k
Компьютер DELL монитором 16 часов назад
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26k
Ваня 17 часов назад
один из моих любимых фильмов...
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30k
Ed 18 часов назад
Удивляют всегда такие подборки . А "Батальоны просят огня"? А "Король-Олень"? А десятки других ролей? Явление был, на все времена, светлая память.....
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11k
Alex Djeff День назад
Хороший актёр. Жаль, что на отпрыске природа отдохнула...
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49
александр ломовицкий Alex Djeff День назад
Мягко сказано , яблочко отлетело на километры от яблони
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