10 лучших ролей Олега Ефремова 60-х годов

2.

Но съемки в фильмах - это лишь малая часть того, чем занимался Олег Ефремов. Актер является одним из основателей театра «Современник», которым руководил с 1956 по 1970 год. А с 1970 года возглавлял МХАТ СССР им. Горького (после его раздела в 1987 году — МХТ им. Чехова). Также артист является одним из выдающихся театральных режиссёров своего времени. Как в театре, так и в кино актер создавал запоминающиеся образы!