10 лучших ролей Олега Ефремова 60-х годов

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1 октября исполнилось бы 95 лет знаменитому актеру и режиссеру Олегу Ефремову.
"Олег Николаевич обладал каким-то непостижимым магнетизмом, гипнотическим влиянием на людей, причем не только в профессии, но и в жизни. Все женщины его обожали, а все мужчины старались ему подражать…" - актер Михаил Козаков об Олеге Ефремове.
Здесь собраны фильмы только 1960-х годов!
Интересного просмотра!
"Олег Николаевич обладал каким-то непостижимым магнетизмом, гипнотическим влиянием на людей, причем не только в профессии, но и в жизни. Все женщины его обожали, а все мужчины старались ему подражать…" - актер Михаил Козаков об Олеге Ефремове.
Здесь собраны фильмы только 1960-х годов!
Интересного просмотра!
2.
Но съемки в фильмах - это лишь малая часть того, чем занимался Олег Ефремов. Актер является одним из основателей театра «Современник», которым руководил с 1956 по 1970 год. А с 1970 года возглавлял МХАТ СССР им. Горького (после его раздела в 1987 году — МХТ им. Чехова). Также артист является одним из выдающихся театральных режиссёров своего времени. Как в театре, так и в кино актер создавал запоминающиеся образы!
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3.
Испытательный срок. Режиссер - Владимир Герасимов, 1960 год
Киноповесть о работниках уголовного розыска 1920-х годов, в которой Олег Ефремов появился в роли старшего уполномоченного угрозыска, принимающего к себе на стажировку двух молодых комсомольцев.
4.
Командировка. Режиссер - Юрий Егоров, 1961 год
Еще одна киноповесть, где актер сыграл роль инженера-конструктора сельскохозяйственной техники Мишку Щербакова, который вместо отпуска отправляется в деревню.
5.
Мой младший брат. Режиссер - Александр Зархи, 1962 год
Ефремов в фильме играет Виктора Денисова, старшего брата Димки, которого сыграл Александр Збруев.
Картина о молодых ребятах и их попытке найти себя в жизни.
Картина о молодых ребятах и их попытке найти себя в жизни.
6.
Живые и мёртвые. Режиссер - Александр Столпер, 1964 год
Фильм о тяжёлых событий первых месяцев войны, снятый по одноименному роману К. Симонова. Растерянность, страх, сожаление и ещё так далеко до победы...
На киноэкране Олег Ефремов предстал перед нами в образе капитана Иванова, которому принадлежит знаменитая фраза: "На моей фамилии вся Россия держится".
На киноэкране Олег Ефремов предстал перед нами в образе капитана Иванова, которому принадлежит знаменитая фраза: "На моей фамилии вся Россия держится".
7.
Война и мир. Режиссер - Сергей Бондарчук, 1965-1967 годы
Легендарная киноэпопея, наверное, собрала самых лучших советских актеров.
Олег Ефремов сыграл офицера Федора Долохова, являющегося одним из ярких персонажей в фильме, снятого по роману великого писателя Льва Толстого "Война и мир".
Олег Ефремов сыграл офицера Федора Долохова, являющегося одним из ярких персонажей в фильме, снятого по роману великого писателя Льва Толстого "Война и мир".
8.
Айболит-66. Режиссер - Ролан Быков, 1966 год
Олег Ефремов в роли обаятельного и чудаковатого доктора Айболита в музыкальной комедии, снятой по мотивам известной сказки К. И. Чуковского.
Яркий, остроумный фильм весело и ненавязчиво рассказывает о добре и зле!
Яркий, остроумный фильм весело и ненавязчиво рассказывает о добре и зле!
11.
Олег Ефремов в роли следователя Максима Подберезовикова в культовом комедийном детективе об угонщике автомобилей Юрие Деточкине.
Изначально на главную роль пробовался именно Ефремов, но в итоге роль досталась другому талантливому актеру Иннокентию Смоктуновскому.
Изначально на главную роль пробовался именно Ефремов, но в итоге роль досталась другому талантливому актеру Иннокентию Смоктуновскому.
12.
Три тополя на Плющихе. Режиссер - Татьяна Лиознова, 1967 год
Встретились в такси два одиночества: угрюмый городской водитель Саша, роль которого сыграл Ефремов и наивная простушка из деревни (Татьяна Доронина). В моей память навсегда отпечаталась сцена возле кафе в семь вечера... Незабываемы глаза главного героя. В них без слов сказано всё... глубокое смирение перед судьбой...надежда и одиночество.
13.
Гори, гори, моя звезда. Режиссер - Александр Митта, 1969 год
Грустный, романтический фильм о жизни творческих людей в годы гражданской войны, в котором Ефремову досталась роль художника Федора!
Его герой немногословен, и потому он находит самовыражение при помощи кисти и красок. Богатый внутренний мир Федора отражен на полотнах и стенах его дома.
Его герой немногословен, и потому он находит самовыражение при помощи кисти и красок. Богатый внутренний мир Федора отражен на полотнах и стенах его дома.
14.
Мама вышла замуж. Режиссер - Виталий Мельников, 1969 год
Еще одна замечательная работа Олега Ефремова, которую он называл своей лучшей ролью в кино.
Мелодрама о том, как в жизни матери появляется новая любовь в виде тракториста Виктора в исполнении обаятельного Ефремова, которому не очень то рад взрослый сын главной героини.
Мелодрама о том, как в жизни матери появляется новая любовь в виде тракториста Виктора в исполнении обаятельного Ефремова, которому не очень то рад взрослый сын главной героини.
15.
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, кинорежиссёр, педагог. Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат трёх Государственных премий СССР и двух Государственных премий Российской Федерации, кавалер ордена Ленина. Один из создателей и первый секретарь правления Союза театральных деятелей СССР, член Союза кинематографистов СССР. Избирался народным депутатом СССР от творческих союзов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР интересно кино фотографии
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Гены и наследственность. Ефремов младший тоже талантливый как и отец. Вот только общественный строй и нравы разные. Ефремова отца было кому поправить и направить в созидательное русло.
Ефремов младший бесконтролен.
Результаты на лицо.
я за глас народа
хочу обратиться к нашим русским мужикам, которые являются отцами
как оно??
когда твой сын - убийца? а?
как?
но отец он - так себе....