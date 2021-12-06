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Британец "спас" от прививки 504 человека и отправился за решетку

Британец "спас" от прививки 504 человека и отправился за решетку (1 фото)

Автор:
06 декабря 2021 17:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Антиваксер   Великобритания   антипрививочник   замок   клей   пункт вакцинации   
2165
1

Антипрививочники наступают на горло вакцинации не только в России, их хватает и на Западе. Подсократить население Земли решил житель Великобритании.

Мужчина залил клеем замок пункта вакцинации от ковида, тем самым оставив сотни людей без прививки. Все от того, что искренне хотел помочь другим.

Рыцарь мира антиваксеров буквально пожертвовал собой, - пишет телеграм-канал "Лента дна", - ведь из-за этой выходки он отправится за решётку на два месяца. Зато спас от чипирования целых 504 человека.

На несколько часов, правда, но спас.

Ранее "Фишки" писали, про итальянского антиваксера, который пришел на вакцинацию от коронавируса с силиконовой рукой. Сначала медик не заметил ничего странного, но потом понял, что не видит вены пациента, и попросил его снять рубашку. План сорвался, разоблаченный антиваксер попытался убедить врача «закрыть на это глаза», но его не послушали.

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Метки: Антиваксер   Великобритания   антипрививочник   замок   клей   пункт вакцинации   
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
О, тема "Разделяй и властвуй"...Минус.
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1k
Autumn2015 3 минуты назад
А не все так хорошо в Британии оказывается с прививками, смертность зашкаливает, только там так тщательно не подделывают статистику, как у нас. https://www.fondsk.ru/news/2021/12/02/britanija-kak-primer-otricatelnoj-effektivnosti-vakcinacii-55025.htmlhttps://www.fondsk.ru/news/2021/12/02/britanija-kak-primer-otricatelnoj-effektivnosti-vakcinacii-55025.html
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136
Али 40 минут назад
В посте проглядывается очередное деление населения на "правильных" и "неправильных". Жирный минус!
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3k
Олег Белов Час назад
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17k
Александр Сучков Час назад
У меня пока антитела. Однако как комменкакеры прокомменкикируют тот факт, что у меня на работе два человека спустя месяц после второй прививки схватили ковид, среди которых молодая девушка с отличным иммунитетом (в прошлом теперь)?
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38
Сергей Клейстер Александр Сучков 39 минут назад
без прививки они бы вообще копыта отбросили..
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5k
молотый Либентроп 2 часа назад
Естественный отбор.
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226
Serega Tim 3 часа назад
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 3 часа назад
Тех,кто хочет ширнуться никакой замок не остановит :-)
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124
Ка-Пэкс 3 часа назад
и чего он этим добился? Срежут замок и новый повесят. Я знал, что антиваксеры тупые, но не до такой же степени. lol Почему бы не добавить в список психических расстройств термин: антиваксер. было бы хорошо! Кто минус ставит, вы хоть обоснуйте свой протест))
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482
Pterocactus молотый Либентроп 56 минут назад
Не из-за таких, "свободных декабристов" послушные бараны ходят в намордниках и с OR-кодами, а из-за тех баранов, которые шарятся по заграницам.
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