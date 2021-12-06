Британец "спас" от прививки 504 человека и отправился за решетку

Антипрививочники наступают на горло вакцинации не только в России, их хватает и на Западе. Подсократить население Земли решил житель Великобритании.
Мужчина залил клеем замок пункта вакцинации от ковида, тем самым оставив сотни людей без прививки. Все от того, что искренне хотел помочь другим.
Рыцарь мира антиваксеров буквально пожертвовал собой, - пишет телеграм-канал "Лента дна", - ведь из-за этой выходки он отправится за решётку на два месяца. Зато спас от чипирования целых 504 человека.
На несколько часов, правда, но спас.
Ранее "Фишки" писали, про итальянского антиваксера, который пришел на вакцинацию от коронавируса с силиконовой рукой. Сначала медик не заметил ничего странного, но потом понял, что не видит вены пациента, и попросил его снять рубашку. План сорвался, разоблаченный антиваксер попытался убедить врача «закрыть на это глаза», но его не послушали.
Источник:
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Я думал, что вы здесь имели ввиду текст.
Хотя теперь подозреваю, что кучу.
Устроил тут скулеж на ровном месте.