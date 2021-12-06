"Ты мне диск поцарапала!": сочинский джигит перекрыл проезд, а недовольных его поведением оплевал и оскорбил

Умение находить компромисс - важное качество, однако некоторые автомобилисты отчего-то враз лишаются этого навыка. Особенно когда дело доходит до дорожного конфликта.
Мужчина в Сочи перекрыл своим авто проезд и ушел. Чтобы вызвать
джинна незадачливого водителя, женщина пнула по колесу его машины. Сработала сигнализация и товарищ появился, однако стал предъявлять претензии. Когда словесных аргументов не хватило, в ход пошли плевки и оскобления
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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А ведь дама была права: всенародная слава нашла своего героя. Интересно, как он к ней отнесется?
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Интересно как? Устроил бы истерику и попытался вылепить пощечину? Ну что за бабское поведение у некоторых носителей пениса?!
Х. У. Ё. В уж нет, одни х.у.и.ш.к.и!