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"Ты мне диск поцарапала!": сочинский джигит перекрыл проезд, а недовольных его поведением оплевал и оскорбил

"Ты мне диск поцарапала!": сочинский джигит перекрыл проезд, а недовольных его поведением оплевал и оскорбил (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   видео   женщина и руль   истеричка в штанах   конфликт   оскорбления   перекрыл проезд   
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Умение находить компромисс - важное качество, однако некоторые автомобилисты отчего-то враз лишаются этого навыка. Особенно когда дело доходит до дорожного конфликта.

Мужчина в Сочи перекрыл своим авто проезд и ушел. Чтобы вызвать джинна незадачливого водителя, женщина пнула по колесу его машины. Сработала сигнализация и товарищ появился, однако стал предъявлять претензии. Когда словесных аргументов не хватило, в ход пошли плевки и оскобления

А ведь дама была права: всенародная слава нашла своего героя. Интересно, как он к ней отнесется?

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Метки: авто   видео   женщина и руль   истеричка в штанах   конфликт   оскорбления   перекрыл проезд   
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2k
ddp Час назад
"Была бы ты мужчиной, я бы тебя наказал!"
Интересно как? Устроил бы истерику и попытался вылепить пощечину? Ну что за бабское поведение у некоторых носителей пениса?!
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25k
Батончик с маком 5 минут назад
Если у нас в микрорайоне какой-нибудь педераст начнет прыгать и усераться из-за царапинки, то его тачку за ночь разрисуют гвоздями под хохлому
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2k
Frank Borman 6 минут назад
Вах! На Кавказе, если пнешь чужую овечку, то хозяин- джигит очень обидится. У овечки могут появиться психологичские проблемы, она может впасть в депрессию, начать плакать и перестать кушать. А как трахать овечку с депрессией?.
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198
pka2004 17 минут назад
Не, это не джигит. Это баба с ху*м!
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27k
EvilHomer 18 минут назад
Сын женщины с низкой социальной ответственностью.
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55
Олег Лукойский 40 минут назад
чмо бородатое... спалить к херам его корыто
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10k
harlamov 47 минут назад
Женщина молодец, ведёт себя достойно, несмотря на позорнейшую истерику этой обезьяны. Что стало с людьми? Этот чмошник из-за диска автомобильного готов продать и честь и совесть и достоинство... Так унижаться из-за мнимой царапины... Самое позорное поведение, которое я видел. Это официально петух, а не мужчина.
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1k
Шпиц 49 минут назад
Мелки в наш век пошли людишки...
Х. У. Ё. В уж нет, одни х.у.и.ш.к.и!
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458
Сергей Викторович 51 минуту назад
Почему все так уверены в своей силе? "я бы наказал"... не факт, не факт.
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55
Олег Лукойский Сергей Викторович 38 минут назад
мужики друг с другом общаются куда аккуратнее, потому что всякое может случится
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156
Javier 53 минуты назад
Чёрт обыкновенный
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1k
Р Х 53 минуты назад
Сочинская петушара во всей красе ))))
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14k
alexis 59 минут назад
Фекалиями побросаться?
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