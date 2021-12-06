Штраф за остекление балкона

Удивительно, как очередной раз законодатели далеки от реальности и принимают законы, которые "в сферическом идеальном вакууме" полезные, но в реальной действительности никогда работать не будут.



Они видели не элитные дома вообще? Там же 99% застеклено без проекта и разрешения.



По новым правилам обшивать сайдингом, устанавливать козырьки, демонтировать стены и ремонтировать по своему усмотрению – нельзя. Нарушителей будет ждать штраф (от 5000 рублей) и демонтаж. Да, вижу иногда совсем критичные случаи, когда из металлоконструкций увеличивают площадь балкона чуть ли на в два раза, надстраивают второй этаж или даже делают крытый переход между двумя балконами. Бывает даже строят балкон там, где его вообще нет по проекту.



