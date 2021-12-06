Штраф за остекление балкона

В России с 1 марта 2022 года будут штрафовать за самовольную обшивку и застекление балконов. Такое изменение внесли в Жилищный кодекс (приказ Министерства строительства и ЖКХ России №292/пр.). По новым правилам, если планом дома не предусмотрено остекление балконов и лоджий, то делать это самостоятельно можно только с официального разрешения.
Удивительно, как очередной раз законодатели далеки от реальности и принимают законы, которые "в сферическом идеальном вакууме" полезные, но в реальной действительности никогда работать не будут.
Они видели не элитные дома вообще? Там же 99% застеклено без проекта и разрешения.
По новым правилам обшивать сайдингом, устанавливать козырьки, демонтировать стены и ремонтировать по своему усмотрению – нельзя. Нарушителей будет ждать штраф (от 5000 рублей) и демонтаж. Да, вижу иногда совсем критичные случаи, когда из металлоконструкций увеличивают площадь балкона чуть ли на в два раза, надстраивают второй этаж или даже делают крытый переход между двумя балконами. Бывает даже строят балкон там, где его вообще нет по проекту.
Недавно видел видео, где в старом доме на 8 этаже, с балконом в форме "ласточки", из металлических балок сделали ровный балкон и намного больше прежнего. Безусловно за это надо наказывать. Но это же не "остекление и обшитие сайдингом" все же.
Много лет назад Верховный суд РФ указал на необходимость согласования данных видов работ с управляющей компанией и иными собственниками, путем проведения собрания собственников. В решении дополнительно было указано, что цветовая гамма должна соответствовать техпаспорту или паспорту внешнего вида дома.
Совершенно пока непонятно, будут ли разделять тех, кто на момент принятия закона уже застеклил свой балкон и тех, кто только планирует это сделать. Что делать людям, которые покупают квартиру на "вторичке" с застекленными балконом?
Для тех балконов, которые уже «модернизированы», по принципу права, любая новая норма, ужесточающая положение граждан, не имеет обратной силы. Вроде бы как речь идет именно о тех балконах с остеклением, которые появятся после марта 2022 года.
Однако очень сомнительная процедура разбирательства кто и когда стеклил балкон, кто будет за это отвечать и кто будет это контролировать в старых домах.
Источник:
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Чо бл*дь за тупой вопрос? А если в этой квартире все стены снесены и ванны нету?
но находятся такие как автор и начинают ныть какойто бред.
когда по улице тебе балкон на башка падать будет, как ныть будешь?