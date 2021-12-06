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Штраф за остекление балкона

Штраф за остекление балкона (16 фото)

Автор:
06 декабря 2021 05:22
Метки: балкон   остекление   штраф   
972
16

В России с 1 марта 2022 года будут штрафовать за самовольную обшивку и застекление балконов. Такое изменение внесли в Жилищный кодекс (приказ Министерства строительства и ЖКХ России №292/пр.). По новым правилам, если планом дома не предусмотрено остекление балконов и лоджий, то делать это самостоятельно можно только с официального разрешения.

Удивительно, как очередной раз законодатели далеки от реальности и принимают законы, которые "в сферическом идеальном вакууме" полезные, но в реальной действительности никогда работать не будут.


Они видели не элитные дома вообще? Там же 99% застеклено без проекта и разрешения.

По новым правилам обшивать сайдингом, устанавливать козырьки, демонтировать стены и ремонтировать по своему усмотрению – нельзя. Нарушителей будет ждать штраф (от 5000 рублей) и демонтаж. Да, вижу иногда совсем критичные случаи, когда из металлоконструкций увеличивают площадь балкона чуть ли на в два раза, надстраивают второй этаж или даже делают крытый переход между двумя балконами. Бывает даже строят балкон там, где его вообще нет по проекту.


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Недавно видел видео, где в старом доме на 8 этаже, с балконом в форме "ласточки", из металлических балок сделали ровный балкон и намного больше прежнего. Безусловно за это надо наказывать. Но это же не "остекление и обшитие сайдингом" все же.

Много лет назад Верховный суд РФ указал на необходимость согласования данных видов работ с управляющей компанией и иными собственниками, путем проведения собрания собственников. В решении дополнительно было указано, что цветовая гамма должна соответствовать техпаспорту или паспорту внешнего вида дома.

Совершенно пока непонятно, будут ли разделять тех, кто на момент принятия закона уже застеклил свой балкон и тех, кто только планирует это сделать. Что делать людям, которые покупают квартиру на "вторичке" с застекленными балконом?

Для тех балконов, которые уже «модернизированы», по принципу права, любая новая норма, ужесточающая положение граждан, не имеет обратной силы. Вроде бы как речь идет именно о тех балконах с остеклением, которые появятся после марта 2022 года.

Однако очень сомнительная процедура разбирательства кто и когда стеклил балкон, кто будет за это отвечать и кто будет это контролировать в старых домах.


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Метки: балкон   остекление   штраф   
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4k
a_komolow 3 часа назад
Как уродливо эти достройки выглядят!
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289
Юденич 41 минуту назад
Классные балконы. И конструкции надежные. Кому мешают?
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29k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Стеклили и будем стеклить

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9k
Vacony 59 минут назад
достраивают обычно в тех домах, которые уже прошли свой срок годности типа хрущевок и т.д. .. так что это уже не считается ) дома по сути не должно быть... не построили новый дом , не обеспечили.... ну что ж
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3k
Иван 2 часа назад
Что делать людям, которые покупают квартиру на "вторичке" с застекленными балконом?
Чо бл*дь за тупой вопрос? А если в этой квартире все стены снесены и ванны нету?
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62k
parallax 2 часа назад
В болшинстве стран Европы, что либо менять на фасадной стороные дома, строжайше запрещео. Даже если вы являетесь владельцем квартиры. Поэтому дома в той же Франции или Германии, выглядят аккуратно, по сравнению с нашим убожесвом.
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404
阿鋒 Едондер пуп 47 минут назад
Узбагойтесь! “При этом, как отметил в беседе с изданием «Вечерняя Москва» председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин, на владельцев жилья, застекливших балкон до вступления в силу приказа, штрафные санкции распространятся не будут, так как у закона нет обратной силы”. regnum.ru/news/society/3442155.html
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289
Юденич parallax 39 минут назад
Там балкон нужен только для того чтобы полюбоваться из него закатом и рассветом а не хранить на нем то что не вмещается в наши малогабаритки.
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667
svarog19692007 3 часа назад
Заботливве наши ! Все для народа !
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47k
Albert GER 3 часа назад
меня удивляет что такого закона до сих пор не было.
но находятся такие как автор и начинают ныть какойто бред.
когда по улице тебе балкон на башка падать будет, как ныть будешь?
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1k
Алексей Маз 3 часа назад
"По новым правилам, если планом дома не предусмотрено остекление балконов и лоджий, то делать это самостоятельно можно только с официального разрешения." Ссылочку на КОНКРЕТНЫЙ пункт "Новых правил", а не приказа об их вступлении в силу, можно попросить?
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