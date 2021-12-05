Беднота на колесах: как живут люди в американских трейлер-парках

Для небогатых людей трейлер-парк - это идеальное место для проживания. Дом не стоит на земле, следовательно, нет никакого налога на недвижимость. При необходимости можно сорваться с места - земля не держит, опять же. И для страны это неплохо - дома в Америке зачастую дорогие и ипотека выплачивается десятилетиями. Поэтому подобные трейлер-парки хотя бы частично снимают проблему доступности жилья.



Но самая важная проблема - это стереотипы. Да, в трейлер-парках часто живут люди бедные,

не совсем честные и трезвые. Но трейлер-парки бывают очень разные - цены на место для мобильного дома там могут варьироваться от 300 долларов до полутора тысяч и выше. И разумеется, чем дороже аренда, тем лучше место и приличней парк.



А теперь давайте послушаем людей причастных. На американском сайте Reddit "трейлерный мусор" или те, кто таковым готовится стать, по просьбе трудящихся, поделились своими впечатлениями и мнениями.