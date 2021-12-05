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Беднота на колесах: как живут люди в американских трейлер-парках

Беднота на колесах: как живут люди в американских трейлер-парках (11 фото + 2 видео)

Автор:
05 декабря 2021 22:56
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   америка   бедность   интересное   трейлер   
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Принято считать, что в подобных местах живут исключительно отбросы общества. Но это не совсем так. Да, всяких хипанов-укурков там тоже хватает, но в целом, в домах на колесах живут приличные, но небогатые люди, которые не могут себе позволить нормальный дом или квартиру.
Одной из самых интересных особенностей американской культуры является бродяжничество (в хорошем смысле слова). Люди здесь гораздо мобильнее, чем, например, в России. Для любого работяги, если он, разумеется, не привязан к дому кредитами, ничего не стоит сесть в машину и отправиться в другой штат, чтобы найти работу получше. В общем, внутренняя миграция в Америке одна из самых «интенсивных».

Америка, как известно, страна дорог. Тут полно городов, которые не очень дружелюбны к пешеходам и где нет нормального общественного транспорта. Это вынуждает каждого американца покупать машину. Собственно, обилие машин, изнизанная хайвэями страна и неусидчивость американцев и сделали такой популярной культуру кемпингов.

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Метки: Жизнь   америка   бедность   интересное   трейлер   
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au3 2 часа назад
"Для любого работяги, если он, разумеется, не привязан к дому кредитами, ничего не стоит сесть в машину и отправиться в другой штат, чтобы найти работу получше."

От добра добра не ищут ...
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−22
Мурчелло 46 минут назад
В США даже существует специальный термин, которым обозначают людей живущих в подобных местах - "трейлерный мусор" (по аналогии с white trash - "белый мусор"). В общем, в сознании большинства американцев трейлер-парки - это такое гетто. И, относятся они к жителям мобильных домов примерно также, как Томми, по кличке "Сиська", относился к цыганам
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Украинский эмигрант рассказывает о трейлер-парке в Мичигане и показывает, как там все устроено
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160
Шурман Час назад
Есть культурные кэймпинги а есть не санкционированные . За место и подключение ты платишь как за квартиру , проверил пару раз , накахер такое даде у моря .
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