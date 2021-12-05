Беднота на колесах: как живут люди в американских трейлер-парках

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Принято считать, что в подобных местах живут исключительно отбросы общества. Но это не совсем так. Да, всяких хипанов-укурков там тоже хватает, но в целом, в домах на колесах живут приличные, но небогатые люди, которые не могут себе позволить нормальный дом или квартиру.
Одной из самых интересных особенностей американской культуры является бродяжничество (в хорошем смысле слова). Люди здесь гораздо мобильнее, чем, например, в России. Для любого работяги, если он, разумеется, не привязан к дому кредитами, ничего не стоит сесть в машину и отправиться в другой штат, чтобы найти работу получше. В общем, внутренняя миграция в Америке одна из самых «интенсивных».
Америка, как известно, страна дорог. Тут полно городов, которые не очень дружелюбны к пешеходам и где нет нормального общественного транспорта. Это вынуждает каждого американца покупать машину. Собственно, обилие машин, изнизанная хайвэями страна и неусидчивость американцев и сделали такой популярной культуру кемпингов.
Америка, как известно, страна дорог. Тут полно городов, которые не очень дружелюбны к пешеходам и где нет нормального общественного транспорта. Это вынуждает каждого американца покупать машину. Собственно, обилие машин, изнизанная хайвэями страна и неусидчивость американцев и сделали такой популярной культуру кемпингов.
Люди выезжают на природу со всем необходимым, чтобы изучить национальные парки, пожарить барбекю и поспать в палатке
Кемпинг – это недорогое и комфортное место, предназначенное для любителей дикого отдыха. В США кемпингов более двух тысяч и расположены они почти везде – в национальных парках, лесных массивах и на побережьях. Приезжают сюда туристы на своих или взятых в аренду RV (домах на колесах). Есть люди, которые просто путешествуют, изучая свою страну, а есть и такие, для которых дорога, то есть трейлер, – это смысл жизни (или его отсутствие).
Разновидностей трейлеров в Америке великое множество. Стоить они могут как новенькая "Тесла" (30-70 тысяч долларов), так и быть довольно дешевыми (2-3 тысячи долларов).
Разновидностей трейлеров в Америке великое множество. Стоить они могут как новенькая "Тесла" (30-70 тысяч долларов), так и быть довольно дешевыми (2-3 тысячи долларов).
Обзор дорогой модели трейлера на русском
Разговоры про кемпинги мы оставим для тревел-блогеров (хотя частично они нас тоже интересуют, в них тоже можно жить, если с финансами туго), и поговорим о так называемых трейлер-парках.
Главное отличие трейлер-парков (или "мобил хоум парков") от кемпингов состоит в том, что находятся они обычно рядом с городом и люди здесь останавливаются не для новых ощущений и отдыха. Они здесь живут. Ну и еще одно важное отличие - "дома" здесь имеют канализацию и подачу холодной воды, но при этом хозяева не платят налог на недвижимость.
Трейлер-парки в американской культуре прочно ассоциируются с местом, где живут люди с крайне низким доходом. Соответственно, считается, что у населения здесь низкий социальный статус - трейлерные "аборигены" ведут вредный образ жизни - среди них одни алкоголики, наркоманы и преступники.
В США даже существует специальный термин, которым обозначают людей живущих в подобных местах - "трейлерный мусор" (по аналогии с white trash - "белый мусор"). В общем, в сознании большинства американцев трейлер-парки - это такое гетто. И, относятся они к жителям мобильных домов примерно также, как Томми, по кличке "Сиська", относился к цыганам.
В США даже существует специальный термин, которым обозначают людей живущих в подобных местах - "трейлерный мусор" (по аналогии с white trash - "белый мусор"). В общем, в сознании большинства американцев трейлер-парки - это такое гетто. И, относятся они к жителям мобильных домов примерно также, как Томми, по кличке "Сиська", относился к цыганам.
Правительство страны и крупные финансовые фирмы делают все, чтобы изжить эти стереотипы. Но пока получается не очень. Несмотря на то, что сегодня трейлер-парки расположены практически у каждого города, они все также ассоциируются с сельской местностью и югом страны.
Государству нужно, чтобы трейлер-парки ассоциировались с приличным местом, чтобы люди селились здесь - это частично решит проблему доступности жилья. Ну а дельцам, естественно, нужна выгода. Трейлер-парки на удивление прибыльная вещь, и риски прогореть тут минимальны.
Государству нужно, чтобы трейлер-парки ассоциировались с приличным местом, чтобы люди селились здесь - это частично решит проблему доступности жилья. Ну а дельцам, естественно, нужна выгода. Трейлер-парки на удивление прибыльная вещь, и риски прогореть тут минимальны.
В общем, в этом посте мы попробуем ответить на вопросы: кто, зачем и как живет в трейлер-парках.
Во-первых, такую жизнь выбирают люди небогатые, которые не могут позволить себе полноценный дом или квартиру. Но это если говорить о большинстве. У меньшинства с достатком боле-менее приемлемым, может быть множество причин переехать в трейлер-парк - это и возможность сэкономить и, например, нежелание жить в многоквартирном доме с шумными соседями. Но многие люди, которые подумывают перебраться жить в трейлер-парк часто боятся стигматизации - навешивания тех самых социальных ярлыков, о которых мы говорили выше, и поэтому продолжают тянуть лямку, арендуя квартиры.
Во-первых, такую жизнь выбирают люди небогатые, которые не могут позволить себе полноценный дом или квартиру. Но это если говорить о большинстве. У меньшинства с достатком боле-менее приемлемым, может быть множество причин переехать в трейлер-парк - это и возможность сэкономить и, например, нежелание жить в многоквартирном доме с шумными соседями. Но многие люди, которые подумывают перебраться жить в трейлер-парк часто боятся стигматизации - навешивания тех самых социальных ярлыков, о которых мы говорили выше, и поэтому продолжают тянуть лямку, арендуя квартиры.
Все эти мобильные домики, не что иное, как вагончики с креплением для прицепа, которые изготавливаются на заводах из разных материалов - это может быть дерево, пластик, железо и даже камень. Их стоимость заметно варьируется: от "убитых" за тысячу долларов, до нормальных, но бэушных, за 5000 тысяч и выше.
При установке в парке такой дом поднимается на домкратах и устанавливается на бетонные блоки по углам. И так как трейлер находится на высоте, владельцы обычно пристраивают небольшую лестницу. А пространство между домом и землей закрывается специальными "юбками" - так, что кажется, будто дом стоит на земле. Затем "домик" подключается к канализации, газу и холодной воде.
При установке в парке такой дом поднимается на домкратах и устанавливается на бетонные блоки по углам. И так как трейлер находится на высоте, владельцы обычно пристраивают небольшую лестницу. А пространство между домом и землей закрывается специальными "юбками" - так, что кажется, будто дом стоит на земле. Затем "домик" подключается к канализации, газу и холодной воде.
Разумеется, территория, на которой располагается трейлер-парк, кому-нибудь принадлежит. Обычно это частник (лендлорд), а еще чаще - какая-нибудь крупная фирма. И бизнес их зачастую процветает. За аренду одного места под трейлер они требуют в среднем от 400-600 долларов в месяц. При этом никаких непредвиденных форс-мажоров тут нет - землю не украдешь и не изуродуешь как, к примеру, квартиру.
Единственная проблема, какая может возникнуть - это сбор денег за аренду - небогатые жители могут просрочить платежи, за неимением средств. Помимо оплаты у жителей трейлер-парка есть еще одна обязанность - они должны содержать участок рядом с домом в порядке. То есть - чистота, никаких сорняков, подстриженная трава - совсем как у нас на дачных участках.
Единственная проблема, какая может возникнуть - это сбор денег за аренду - небогатые жители могут просрочить платежи, за неимением средств. Помимо оплаты у жителей трейлер-парка есть еще одна обязанность - они должны содержать участок рядом с домом в порядке. То есть - чистота, никаких сорняков, подстриженная трава - совсем как у нас на дачных участках.
Украинский эмигрант рассказывает о трейлер-парке в Мичигане и показывает, как там все устроено
Для небогатых людей трейлер-парк - это идеальное место для проживания. Дом не стоит на земле, следовательно, нет никакого налога на недвижимость. При необходимости можно сорваться с места - земля не держит, опять же. И для страны это неплохо - дома в Америке зачастую дорогие и ипотека выплачивается десятилетиями. Поэтому подобные трейлер-парки хотя бы частично снимают проблему доступности жилья.
Но самая важная проблема - это стереотипы. Да, в трейлер-парках часто живут люди бедные,
не совсем честные и трезвые. Но трейлер-парки бывают очень разные - цены на место для мобильного дома там могут варьироваться от 300 долларов до полутора тысяч и выше. И разумеется, чем дороже аренда, тем лучше место и приличней парк.
А теперь давайте послушаем людей причастных. На американском сайте Reddit "трейлерный мусор" или те, кто таковым готовится стать, по просьбе трудящихся, поделились своими впечатлениями и мнениями.
Но самая важная проблема - это стереотипы. Да, в трейлер-парках часто живут люди бедные,
не совсем честные и трезвые. Но трейлер-парки бывают очень разные - цены на место для мобильного дома там могут варьироваться от 300 долларов до полутора тысяч и выше. И разумеется, чем дороже аренда, тем лучше место и приличней парк.
А теперь давайте послушаем людей причастных. На американском сайте Reddit "трейлерный мусор" или те, кто таковым готовится стать, по просьбе трудящихся, поделились своими впечатлениями и мнениями.
Выглядит как дачный поселок
Юзер под ником mothralovesgodzilla пишет: Я живу в Сан-Диего (Калифорния), здесь жизнь не такая дорогая, как в Силиконовой долине, но тоже далеко недешевая. Дома здесь стоят 500-800 тысяч долларов. Их площадь в среднем составляет 900 кв. футов (274 кв. м.), как правило в них две спальни и одна ванная комната. Большинство этих домов построены в 1930-х годах.
Моим знакомым, которые приобрели здесь дома, приходилось серьезно вкладываться в их ремонт и модернизацию. Налоги на недвижимость в Сан-Диего в среднем составляют 5 тысяч долларов в год. А аренда средненькой квартиры с двумя спальнями стоит около 1600 долларов в месяц.
Я хочу купить подержанный мобильный дом примерно за 150 тысяч долларов. Арендная плата за место в хорошем трейлер-парке составляет примерно 1000-1500 долларов в месяц. Я думаю, что после того, как я расплачусь за дом, моя арендная плата будет такой же или меньшей, чем аренда квартиры. При этом у меня будет 1600 кв. футов (487 кв. м.) вместо 900 кв. футов.
Я не могу рассматривать покупку дома за 500 тысяч долларов, как реальную инвестицию, и я все равно не могу себе этого позволить. И то, что вы получаете за 500 тысяч долларов - это крошечная лачуга и долговое рабство.
Если бы я жил в регионе, где дома стоят 150 тысяч долларов, я бы никогда не подумал о покупке "трейлера". Я просто не могу себе позволить первоначальный взнос в размере 100 тысяч долларов и ипотеку в размере 3000 долларов в месяц, а также налог на имущество, страхование домовладельцев и техническое обслуживание. И я не понимаю, как кому-то удается так преуспеть в финансовом отношении.
Я планирую приобрести подержанный трейлер, который уже изрядно обесценился. Я не получу прибыли от покупки, но мне вернут хорошую сумму, если я вдруг решу его продать. Этого не произойдет, если я буду просто снимать квартиру.
Если вы живете в дорогом части страны, трейлер - это хороший способ выжить. А хороший, подержанный трейлер поможет вам серьезно урезать расходы и сэкономить деньги.
Моим знакомым, которые приобрели здесь дома, приходилось серьезно вкладываться в их ремонт и модернизацию. Налоги на недвижимость в Сан-Диего в среднем составляют 5 тысяч долларов в год. А аренда средненькой квартиры с двумя спальнями стоит около 1600 долларов в месяц.
Я хочу купить подержанный мобильный дом примерно за 150 тысяч долларов. Арендная плата за место в хорошем трейлер-парке составляет примерно 1000-1500 долларов в месяц. Я думаю, что после того, как я расплачусь за дом, моя арендная плата будет такой же или меньшей, чем аренда квартиры. При этом у меня будет 1600 кв. футов (487 кв. м.) вместо 900 кв. футов.
Я не могу рассматривать покупку дома за 500 тысяч долларов, как реальную инвестицию, и я все равно не могу себе этого позволить. И то, что вы получаете за 500 тысяч долларов - это крошечная лачуга и долговое рабство.
Если бы я жил в регионе, где дома стоят 150 тысяч долларов, я бы никогда не подумал о покупке "трейлера". Я просто не могу себе позволить первоначальный взнос в размере 100 тысяч долларов и ипотеку в размере 3000 долларов в месяц, а также налог на имущество, страхование домовладельцев и техническое обслуживание. И я не понимаю, как кому-то удается так преуспеть в финансовом отношении.
Я планирую приобрести подержанный трейлер, который уже изрядно обесценился. Я не получу прибыли от покупки, но мне вернут хорошую сумму, если я вдруг решу его продать. Этого не произойдет, если я буду просто снимать квартиру.
Если вы живете в дорогом части страны, трейлер - это хороший способ выжить. А хороший, подержанный трейлер поможет вам серьезно урезать расходы и сэкономить деньги.
Так выглядит трейлер-парк в Калифорнии. Мобильные дома здесь спасают многих, так как стоимость недвижимости в этом штате просто заоблачная
А вот юзер рассказывает о трудном детстве и именно о таком трейлер-парке, который привыкли видеть в своем воображении среднестатистические американцы (сельский трейлер-парк, набитый "белым мусором"):
Помните, как Майли Сайрус танцевала на шесте для стриптиза и сделала замечание о том, что трейлерный парк является ее "наследием"? Ну, трейлерный парк - это мое наследие, будьте уверены. И мой отец тоже не был мультиплатиновым артистом. Он был холоден как камень, ни на что не годный пьяница!
Моя семья жила на пособие. Черт, почти все в трейлерном парке жили на пособие. Помните "вэлфер"? В восьмидесятые он был огромным.
Каждый человек здесь либо пьянствовал, либо наркоманил. Или и то и другое вместе. У меня было много братьев и сестер. Большинство семей воспитывались, как католики. За исключением тех семей, где все дети были от одного отца.
Мы жили не в трейлерах, а в "поместьях", конечно (примечание: estates - еще одно название трейлер-парков). И иногда они сгорали дотла. Это были смертельные ловушки, кишащие грызунами. Однажды рождественским утром моя семья едва не сгорела. И это было бы круто! Мое имя попало бы в газету, со всеми этими соболезнованиями и общественным возмущением.
Тут я также многое узнал о наркотиках, в том числе о том, как выращивать травку, как делать бонги из разнообразных товаров для дома (примечание: наверное, имеются в виду различные пластиковые бутылки), как употреблять кокаин, как получать кайф от бензина.
Многие люди здесь были настолько испорчены, что даже не понимали, что значит работать в обмен на деньги.
Только у нескольких людей здесь были машины, да и те - старые и битые. Раз в месяц мы ездили в магазин за продуктами, и нам приходилось давать кому-нибудь деньги на бензин, чтобы нас отвезли.
Девушки в парке были по большей части заклеймены как шлюхи, даже самые юные, независимо от сексуальной активности.
Помните, как Майли Сайрус танцевала на шесте для стриптиза и сделала замечание о том, что трейлерный парк является ее "наследием"? Ну, трейлерный парк - это мое наследие, будьте уверены. И мой отец тоже не был мультиплатиновым артистом. Он был холоден как камень, ни на что не годный пьяница!
Моя семья жила на пособие. Черт, почти все в трейлерном парке жили на пособие. Помните "вэлфер"? В восьмидесятые он был огромным.
Каждый человек здесь либо пьянствовал, либо наркоманил. Или и то и другое вместе. У меня было много братьев и сестер. Большинство семей воспитывались, как католики. За исключением тех семей, где все дети были от одного отца.
Мы жили не в трейлерах, а в "поместьях", конечно (примечание: estates - еще одно название трейлер-парков). И иногда они сгорали дотла. Это были смертельные ловушки, кишащие грызунами. Однажды рождественским утром моя семья едва не сгорела. И это было бы круто! Мое имя попало бы в газету, со всеми этими соболезнованиями и общественным возмущением.
Тут я также многое узнал о наркотиках, в том числе о том, как выращивать травку, как делать бонги из разнообразных товаров для дома (примечание: наверное, имеются в виду различные пластиковые бутылки), как употреблять кокаин, как получать кайф от бензина.
Многие люди здесь были настолько испорчены, что даже не понимали, что значит работать в обмен на деньги.
Только у нескольких людей здесь были машины, да и те - старые и битые. Раз в месяц мы ездили в магазин за продуктами, и нам приходилось давать кому-нибудь деньги на бензин, чтобы нас отвезли.
Девушки в парке были по большей части заклеймены как шлюхи, даже самые юные, независимо от сексуальной активности.
Но бывают трейлер-парки и совсем мрачные
А вот пользовательница с ником QueenOfTheSlayers отвечает на вопрос о том, чего хорошего, плохого и ужасного есть в трейлер-парках:
Я прожила в трейлерном парке всю свою жизнь (сейчас мне 23 года). Я представляю себе, что это тоже самое, что жить любом другом месте. У нас никогда не было с этим проблем.
Хорошее: наш трейлерный парк не дрянной. Когда я была маленькой, вокруг было много детей, с которыми можно было поиграть. Соседи держатся особняком. Я думаю, это то же самое, что жить в многоквартирном доме, за исключением того, что у нас есть свой трейлер.
Плохое: маленькая кухня и маленькие ванные комнаты. Кроме того, нам не говорят, когда перемещают другие трейлеры, поэтому иногда, когда мы собираемся пойти куда-то, выходим за дверь и видим, что вся улица заблокирована новым трейлером, который пытались переместить, но он застрял в грязи. Из-за этого моя мать много раз чуть не опаздывала на работу.
Наша почта иногда теряется, потому что письма кладут не в тот почтовый ящик. Кроме того, моя мать однажды забыла закрыть машину на ночь и кто-то украл всю мелочь из бардачка.
Ужасное: торнадо. У нас нет ни семьи, ни другого крова, куда бы мы могли отправиться, поэтому мы просто сидим в гостиной и ждем смерти. Когда мы были маленькими, мама будила нас и заставляла одеваться, чтобы нас не нашли в пижамах, если мы умрем.
Кроме того, жить в трейлере - это клеймо. Я никогда не стыдилась этого до прошлого года. Я поссорилась с человеком, который был моим лучшим другом в течение семи лет. Тогда выяснилось, что он всегда смотрел свысока на меня и мою семью, живущую в трейлере. Он жалел нас и постоянно говорил всякую фигню о том, как мы живем, всем нашим общим знакомым.
Это было больно, особенно с тех пор, как мы приняли его в нашу семью, и он мог видеть, как мы живем, и что у нас никогда в доме не было грязно. Моя мать чистюля, поэтому наш дом был всегда безупречен. В том, как мы жили, не было ничего постыдного, но все же люди до сих пор смотрят на нас свысока только потому, что это трейлер.
Я также ненавижу, когда люди называют трейлеры "передвижными домами", а трейлерные парки - "парками мобильных домов". Это всегда было частью негативной стигматизации для меня и это меня действительно раздражает.
Я прожила в трейлерном парке всю свою жизнь (сейчас мне 23 года). Я представляю себе, что это тоже самое, что жить любом другом месте. У нас никогда не было с этим проблем.
Хорошее: наш трейлерный парк не дрянной. Когда я была маленькой, вокруг было много детей, с которыми можно было поиграть. Соседи держатся особняком. Я думаю, это то же самое, что жить в многоквартирном доме, за исключением того, что у нас есть свой трейлер.
Плохое: маленькая кухня и маленькие ванные комнаты. Кроме того, нам не говорят, когда перемещают другие трейлеры, поэтому иногда, когда мы собираемся пойти куда-то, выходим за дверь и видим, что вся улица заблокирована новым трейлером, который пытались переместить, но он застрял в грязи. Из-за этого моя мать много раз чуть не опаздывала на работу.
Наша почта иногда теряется, потому что письма кладут не в тот почтовый ящик. Кроме того, моя мать однажды забыла закрыть машину на ночь и кто-то украл всю мелочь из бардачка.
Ужасное: торнадо. У нас нет ни семьи, ни другого крова, куда бы мы могли отправиться, поэтому мы просто сидим в гостиной и ждем смерти. Когда мы были маленькими, мама будила нас и заставляла одеваться, чтобы нас не нашли в пижамах, если мы умрем.
Кроме того, жить в трейлере - это клеймо. Я никогда не стыдилась этого до прошлого года. Я поссорилась с человеком, который был моим лучшим другом в течение семи лет. Тогда выяснилось, что он всегда смотрел свысока на меня и мою семью, живущую в трейлере. Он жалел нас и постоянно говорил всякую фигню о том, как мы живем, всем нашим общим знакомым.
Это было больно, особенно с тех пор, как мы приняли его в нашу семью, и он мог видеть, как мы живем, и что у нас никогда в доме не было грязно. Моя мать чистюля, поэтому наш дом был всегда безупречен. В том, как мы жили, не было ничего постыдного, но все же люди до сих пор смотрят на нас свысока только потому, что это трейлер.
Я также ненавижу, когда люди называют трейлеры "передвижными домами", а трейлерные парки - "парками мобильных домов". Это всегда было частью негативной стигматизации для меня и это меня действительно раздражает.
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Метки: Жизнь америка бедность интересное трейлер
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Украинский эмигрант рассказывает о трейлер-парке в Мичигане и показывает, как там все устроено