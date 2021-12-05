13 фотошоп-ляпов на постерах к известным фильмам

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Чтобы снять фильм, нужно много и упорно работать, но именно поэтому у нас есть талантливые режиссеры, актеры и сценаристы. На афишах этих фильмов сложно заметить мелкие ошибки. И именно поэтому у нас есть Интернет.
1. "Короли улиц" (2008) - Киану Ривз не играет Нео в этом фильме, но в Матрице определенно есть сбой
Если вы не заметили сразу, что не так с этим плакатом, то это потому, что вы видели уже миллиард афиш, на которых главный герой стреляет из пистолета. Пули летят! Экшн! Но если присмотритесь, то увидите, что Киану Ривз не нажимает на курок. Вспышку от выстрела нарисовали, а указательный палец на курок добавить забыли.
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2. "Гарри Поттер и Дары смерти - Часть 1" (2010) - Оптическая иллюзия, достойная письма из Хогвартса
Присмотритесь к голове Рэдклиффа. Эмма Уотсон явно находится внутри поезда, и часть его лица находится за ее головой. Значит, он тоже должен быть в поезде, верно? Но, судя по расположению его макушки, он стоит возле вагона, а не внутри.
3. "300 спартанцев" (2006) - Да, это фото было отфотошоплено. Нет, проблема не в кубиках на животе
Грубая ошибка фотошопера на этом плакате связана с большим мечом, который держит Джерард Батлер. А держит ли? Присмотритесь: рукоять меча не совпадает со сжатым кулаком. Фактически, меч даже не в руке, а парит где-то прямо за ней. Это Спарта!
4. "Красотка" (1990) - Некоторым нравятся волосы цвета соли и перца, но этот дизайнер предпочитает гораздо больше перца
В фильме у главного героя волосы с проседью. Ну, мы все знаем, как выглядит Ричард Гир, его седая шевелюра - это один из его козырей. Но, видимо, на афише было решено затемнить волосы в маркетинговых целях, и они стали похожи на парик.
5. "Человек-паук 2" (2004) - у Мэри Джейн руки длиннее, чем у Доктора Осьминога
Это самый известный постер к фильму, но рука Кирстен Данст на плече Человека-паука явно была мыслью, которая "пришла опосля". Просто посмотрите на ее плечо: чтобы разместить свою руку там, где она находится, у девушки должны быть пропорции Слендермена. Ну, на плакате еще изображен человек с восемью руками, так что не будем сильно придираться.
6. "Прибытие" (2016) - Представьте себе плакат со Статуей Свободы в Чикаго, и это примерно то, что здесь происходит
"Прибытие" быстро назвали одним из лучших научно-фантастических фильмов всех времен, но этот плакат не получил такой похвалы. Для тех, кто не знаком с местностью: огромный космический корабль пришельцев припаркован над бухтой Виктория. Однако на этом снимке есть одно здание, которое не является частью горизонта Гонконга. Видите необычную башню в правом нижнем углу? Это Восточная жемчужина, пятая по высоте самоподдерживающаяся башня в мире. Единственная проблема в том, что находится она в Шанхае - это примерно в 1200 км от бухты Виктория.
7. "Змеиный полёт" (2006) - Это немного сложнее, посмотрите, сможете ли вы заметить ошибку
Это действительно красивый плакат - он простой, но яркий и впечатляющий. Но постарайтесь мысленно представить, как каждая из змей обвивает самолет - от хвоста до пасти. Видите проблему? Что-то не складывается.
8. "Опасный Бангкок" (2008) - Что бы здесь ни делал Николас Кейдж, это не та крутая атмосфера, к которой он стремился
Вы можете подумать, что ошибка дизайнера в том, что Кейдж странно тянется к чему-то в своей куртке. Но основная проблема - в другой руке. Выглядит так, будто должна сжимать пистолет, однако в ней ничего нет. По всей видимости, изначально был сделан другой плакат, на котором Кейдж, перекрестив руки, держал в каждой по пистолету и стрелял из них. По какой-то причине оружие убрали вообще, а одну руку засунули под куртку. Неудивительно, что это изображение было названо худшим плакатом на ежегодной премии IMP Awards.
9. "16 кварталов" (2006) - Только люди, которые действительно видели этот фильм, могут обнаружить, в чем тут ошибка
Брюс Уиллис играет полицейского, который должен провести свидетеля через 16 городских кварталов. Собственно, это весь сюжет. Итак, что мы видим на плакате: 1 свидетель (бежит), 118 минут, Брюс Уиллис с гладко выбритым лицом. Можете угадать, что из этого оказалось ложью?
У персонажа, которого играет Уиллис, были усы. Но на афише их почему-то убрали. Неужели боялись, что усатого Брюса Уиллиса никто не узнает?
У персонажа, которого играет Уиллис, были усы. Но на афише их почему-то убрали. Неужели боялись, что усатого Брюса Уиллиса никто не узнает?
10. "Няня" (2017) - Поговорим об амбидекстрах
"Няня" - это фильм о женщине, которая терроризирует мальчика, за которым ухаживает. Должно быть, эта женщина - ведьма, потому что на плакате у нее две правые руки.
11. "Супердевушка" (1984) - Супердевушка, возможно, пережила своё первое большое приключение в этом фильме, но у Статуи Свободы явно был кризис идентичности
Проблема на этом плакате не в главной героине, а в другой даме - статуе. Ее факел по-прежнему освещает путь к свободе, как и его реальный аналог. Настоящая Статуя Свободы держит факел правой рукой. Но в альтернативной вселенной (той же, в которой, по-видимому, существует Супердевушка) Леди Свобода - левша.
12. "Классный мюзикл: Каникулы" (2007) - Мы все были так заняты пением, что даже не заметили руку, вырастающую из предплечья Габриэллы
Все ошибки на этом плакате связаны с конечностями. Тут есть разъединенные руки, двойные руки, лишние пальцы... Похоже, дизайнер и сам школьник, который еще не научился толком считать.
13. "Особо опасен" (2008) - Поза мыслителя с прижатым ко лбу пистолетом
Тут не совсем ясно, в чем проблема - то ли в неудачном фотошопе, то ли в угле обзора камеры. У Анджелины Джоли относительно длинные руки, но почему при взгляде на этот плакат кажется, что она может почесать поясницу, закинув руку за плечо? Почему у нее нет шеи, а плечо прямо выходит из подбородка? Почему ее большой палец такой же длины, как у обычного человека средний? В общем, вопросы к изображению есть, и их немало.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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