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13 фотошоп-ляпов на постерах к известным фильмам

13 фотошоп-ляпов на постерах к известным фильмам (14 фото)

Автор:
05 декабря 2021 14:07
Сообщество : Кино
Метки: афиши кинофильмов   киноплакаты   ляпы   ляпы фотошопа   ошибки дизайнеров   ошибки фотошоперов   плакаты   фотошоп   
1895
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Чтобы снять фильм, нужно много и упорно работать, но именно поэтому у нас есть талантливые режиссеры, актеры и сценаристы. На афишах этих фильмов сложно заметить мелкие ошибки. И именно поэтому у нас есть Интернет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: афиши кинофильмов   киноплакаты   ляпы   ляпы фотошопа   ошибки дизайнеров   ошибки фотошоперов   плакаты   фотошоп   
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4  комментария
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александр Час назад
Тут дело не в большом пальце, а в том, что плечо правой руки плавно перетекает в левую
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36k
Александр 2 часа назад
А шпилил ее рыжий в итоге ...
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