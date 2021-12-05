13 фотошоп-ляпов на постерах к известным фильмам

Тут не совсем ясно, в чем проблема - то ли в неудачном фотошопе, то ли в угле обзора камеры. У Анджелины Джоли относительно длинные руки, но почему при взгляде на этот плакат кажется, что она может почесать поясницу, закинув руку за плечо? Почему у нее нет шеи, а плечо прямо выходит из подбородка? Почему ее большой палец такой же длины, как у обычного человека средний? В общем, вопросы к изображению есть, и их немало.