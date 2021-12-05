Ограбление на 500 тысяч долларов в Петербурге попало на видео

На кадрах видно, как двое мужчин подошли к машине, один держит рюкзак. Из припаркованного рядом автомобиля выскакивают трое грабителей. Началась драка, а потом налетчики сбежали с рюкзаком.

Преступление было совершено ранним утром 4 декабря на улице Турку. Пострадавшие вызвали полицию и рассказали, что нападавшие применили к ним перцовый баллончик и отобрали 500 тысяч долларов, которые находились в рюкзаке.

По горячим следам были задержаны подозреваемые (абсолютно без национальности) — трое - 21-летний Шарафджон, 25-летний Хасанджон и 26-летний Муродали. Похищенные деньги нашли при них, однако вместо 500 тысяч долларов в рюкзаке было 20 тысяч.

По данным Telegram-канала Shot, пострадавшими от нападения стали два брата, работающие на овощебазе.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое.