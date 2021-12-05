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Ограбление на 500 тысяч долларов в Петербурге попало на видео

Ограбление на 500 тысяч долларов в Петербурге попало на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2021 12:41
Метки: 500 тысяч долларов   Петербург   ограбление   
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В Петербурге грабители напали на двух прохожих и отобрали у них рюкзак с 500 тысячами долларов. Налет попал в объектив камеры видеонаблюдения, запись опубликовал «360».


На кадрах видно, как двое мужчин подошли к машине, один держит рюкзак. Из припаркованного рядом автомобиля выскакивают трое грабителей. Началась драка, а потом налетчики сбежали с рюкзаком.


Преступление было совершено ранним утром 4 декабря на улице Турку. Пострадавшие вызвали полицию и рассказали, что нападавшие применили к ним перцовый баллончик и отобрали 500 тысяч долларов, которые находились в рюкзаке.


По горячим следам были задержаны подозреваемые (абсолютно без национальности) — трое - 21-летний Шарафджон, 25-летний Хасанджон и 26-летний Муродали. Похищенные деньги нашли при них, однако вместо 500 тысяч долларов в рюкзаке было 20 тысяч.


По данным Telegram-канала Shot, пострадавшими от нападения стали два брата, работающие на овощебазе.


Полиция возбудила уголовное дело о разбое.


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Метки: 500 тысяч долларов   Петербург   ограбление   
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29  комментариев
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5k
au3 10 часов назад
"Похищенные деньги нашли при них, однако вместо 500 тысяч долларов в рюкзаке было 20 тысяч"

Ссылка www.youtube.com
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7k
Игорь 2 часа назад
Кто то говорит неправду
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4k
Allmaster 2 часа назад
Ничего святого, у работников овощебазы месячную зарплату сперли!....
Сам пост полный абсурда, такой и коммент ))
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910
Murych 3 часа назад
Ладно, хоть не Мастурбеки :).
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17
Анд Анд 3 часа назад
2 Джона и Дали-приезжие с Евросоюза вестимо
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605
Олег Шишкин 5 часов назад
1) Наводка очевидна
2) Носить с собой огромную сумму денег - плохая идея
3) Применение баллончика это грабёж, а не разбой. Если возбудились по разбою, значит, есть тяжкий вред здоровью от избиения.
4) Интересно, а менты не могли закрысить деньги?
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62k
parallax 6 часов назад
Овощебаза торгует за доллары?
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−8
Golos 8 часов назад
На время надо забыть про россиян без национальности и плотно заняться теми кто гуляет в начале 6-го часа утром с полмиллионами баксов и пенсионерами у которых телефонные мошенники выманивают по 30-50 тыс баксов. И это в стране которая пухнет от голода, доедает последних ежей и замерзает от холода. (Это по словам внутренней либерастни и подонков-стран окружающих Росиию.)
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129
Али Golos 7 часов назад
А Вы всю страну с единичными случаями не путайте, да и Москва с Питером - это далеко не вся Россия и уж тем более не самая показательная по части уровня жизни! И не надо только рассказывать как безбедно мы живем!
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35
Anakhet Alex Али 7 часов назад
У Россиян сейчас только одна проблема! И это не лица без национальности! Это желание чтобы хохлы подавились последним куском сала и прибежали к Путину на коленях
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129
Али Шурави 5 часов назад
Если вы под работоспособностью понимаете "блогерство" и "эффективный менеджмент", то да, безусловно. Вы не в госаппарате сидите случаем, судя по рассуждениям?) Упрекать население в том, что оно не работает - то еще утверждение! Работают, поверьте, как бурлаки на Волге! И да, многие, кто работают, еле сводят концы с концами! И что в Вашем понимании "жить нормально"?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 8 часов назад
Ограбление по договорённости. Хотели денюжку списать. Двадцатка - это была оплата.
Но что то пошло не так и сообщники не успели скрыться
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15k
Alex ASK 8 часов назад
Бородатые лица нетрадиционной национальности
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3k
Горожанин 9 часов назад
Директор базы: А овощи где?
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46k
zloykoyot 9 часов назад
Угу. Помнится у одного мужичка тоже украли, даже поболее, 13 лямов. Чужих денег, не его. Только потом оказалось что он сам бабло прикопал и заяву написал.
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36k
Александр 9 часов назад
Надо срочно переезжать в питер, только там вечерком могут гулять прохождие с поллямом долларов...
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1k
Fiverknot 9 часов назад
Безнациональные даже не представляют что с ними будет, когда чаша терпения у русских людей переполнится.
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3k
Kungs 10 часов назад
Чуркистон опять рулит. Но мы толерантные и о национальности - ни-ни!
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2k
rider2 10 часов назад
Никогда такого не было, и вот опять...
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