Ограбление на 500 тысяч долларов в Петербурге попало на видео

В Петербурге грабители напали на двух прохожих и отобрали у них рюкзак с 500 тысячами долларов. Налет попал в объектив камеры видеонаблюдения, запись опубликовал «360».
На кадрах видно, как двое мужчин подошли к машине, один держит рюкзак. Из припаркованного рядом автомобиля выскакивают трое грабителей. Началась драка, а потом налетчики сбежали с рюкзаком.
Преступление было совершено ранним утром 4 декабря на улице Турку. Пострадавшие вызвали полицию и рассказали, что нападавшие применили к ним перцовый баллончик и отобрали 500 тысяч долларов, которые находились в рюкзаке.
По горячим следам были задержаны подозреваемые (абсолютно без национальности) — трое - 21-летний Шарафджон, 25-летний Хасанджон и 26-летний Муродали. Похищенные деньги нашли при них, однако вместо 500 тысяч долларов в рюкзаке было 20 тысяч.
По данным Telegram-канала Shot, пострадавшими от нападения стали два брата, работающие на овощебазе.
Полиция возбудила уголовное дело о разбое.
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Сам пост полный абсурда, такой и коммент ))
2) Носить с собой огромную сумму денег - плохая идея
3) Применение баллончика это грабёж, а не разбой. Если возбудились по разбою, значит, есть тяжкий вред здоровью от избиения.
4) Интересно, а менты не могли закрысить деньги?
Но что то пошло не так и сообщники не успели скрыться
Пол-ляма на опохмел, для вечерних прогулок нужно значительно больше.