После того, как ресурсы выдохлись, немцы покатились назад, бросая замерзшие танки и машины.

Как не странно, фотоснимков немецких потерь под Москвой не так уж и много. По крайней мере если смотреть официальные снимки. На самом деле фотографий приличное количество, просто искать их надо немного не там. Например, в ЦАМО РФ, а именно в фондах армий и фронтов. Там есть и фотоальбомы, посвященные контрнаступлению под Москвой. Таковой есть и у 31-й Армии, которая месяц наступала, подгоняя немецкие войска. В активе частей армии было и освобождение Твери (тогда Калинин), случилось это 16 декабря 1941 года.