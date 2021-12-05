Сегодня исполнилось 80 лет с начала контрнаступления Красной Армии под Москвой. Значение этого события сложно переоценить. Немецкой военной машине еще не удалось сломать хребет, но впервые ей нанесли столь мощный удар. Попытка последнего рывка к Москве закончилась крайне плачевно.
После того, как ресурсы выдохлись, немцы покатились назад, бросая замерзшие танки и машины.
Как не странно, фотоснимков немецких потерь под Москвой не так уж и много. По крайней мере если смотреть официальные снимки. На самом деле фотографий приличное количество, просто искать их надо немного не там. Например, в ЦАМО РФ, а именно в фондах армий и фронтов. Там есть и фотоальбомы, посвященные контрнаступлению под Москвой. Таковой есть и у 31-й Армии, которая месяц наступала, подгоняя немецкие войска. В активе частей армии было и освобождение Твери (тогда Калинин), случилось это 16 декабря 1941 года.
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Вечная память солдатам ..Никто не забыт,ничто не забыто !