Как дельфины и киты получают пресную воду, обитая в соленых морях и океанах?

При этом, количество воды, которую вынуждена пить рыба, зависит от степени се солености. Чем солонее вода, тем больше рыба пьет и тем активнее работает ее внутренний "опреснительный заводик".



За это отвечают так называемые клетки Кейс — Вильмера, в мембранах которых расположены специальные белки, выносящие ионы солей во внешнюю среду. У пресноводных рыб те же белки работают в обратном направлении, захватывая ионы солей из воды. Самое интересное, что у проходных рыб, которые для нереста меняют море на реку или наоборот, эти белки могут переключаться из одного режима в другой. К примеру, у речной миноги во время миграции из морской воды в пресную через кожу начинает поступать большое количество воды. Чтобы отрегулировать ее состав, минога начинает выделять очень много пресной мочи, в составе которой почти нет солей. Объем этой жидкости может доходить до 45% от массы тела.