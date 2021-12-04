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Как дельфины и киты получают пресную воду, обитая в соленых морях и океанах?

Как дельфины и киты получают пресную воду, обитая в соленых морях и океанах? (7 фото)

Автор:
04 декабря 2021 10:46
Сообщество : Факты
Метки: Морские млекопитающие   зоология   интересно   киты и дельфины   наука   
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Как известно, млекопитающие пьют пресную воду - их почки просто не приспособлены выводить столько соли, сколько содержится в море и океане. Возникает закономерный вопрос: как в таком случае обходятся дельфины и киты? Имеют ли они в своем организме опреснительный аппарат или приспособились к соли?
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Метки: Морские млекопитающие   зоология   интересно   киты и дельфины   наука   
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6  комментариев
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Oleg 2 часа назад
Основным способом получения информации у дельфинов является анализ звуковых волн. Уровень чувствительности их внутреннего уха находится в пределах от 10 Гц до 196 кГц, что является рекордным показателем среди всех существующих на планете животных. Для эхолокации дельфин использует только инфразвуковые волны.
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Андрей Иванов 47 минут назад
Опят белок припахали. То им золотые орехи коли, то ионы солей кантуй туда-сюда
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