Как дельфины и киты получают пресную воду, обитая в соленых морях и океанах?

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Как известно, млекопитающие пьют пресную воду - их почки просто не приспособлены выводить столько соли, сколько содержится в море и океане. Возникает закономерный вопрос: как в таком случае обходятся дельфины и киты? Имеют ли они в своем организме опреснительный аппарат или приспособились к соли?
Любое млекопитающее должно получать достаточно воды, иначе ему не выжить. Сами посудите: большая часть любой клетки организма состоит из жидкости, основа которой именно вода. Откуда же брать ее в морях и океанах или морские животные - киты, касатки, дельфины - приспособились к соли?
Вопрос, конечно, интересный. Если посмотреть на жизнедеятельность и строение морских рыб, то станет ясно, что соленая вода в их организм все-таки попадает. Однако, если в одном литре морской воды в среднем растворено около 35 граммов соли, в тканях морских рыб ее концентрация втрое меньше. И все мы, пробуя рыбу на вкус, вынуждены ее досаливать, хотя, казалось бы, обитая в такой среде, селедки должны быть сразу солеными.
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Тем не менее, этого не происходит. Более того, из-за сильного осмотического давления вода из организма рыбы стремится покинуть ее тело, чтобы минимизировать разницу концентрации соли в море и в морском обитателе. Если бы не природные механизмы, рыбы не смогли жить долго и быстро умирали бы от обезвоживания.
Однако этого не происходит. Несмотря на непроницаемую для воды чешую, все равно некоторая часть влаги теряется с экскрементами, выходит через жабры при дыхании. Чтобы восполнить запас влаги, рыбы пьют морскую воду и внутри организма "опресняют" ее, выводя лишние соли через кишечние и опять-таки жабры.
Однако этого не происходит. Несмотря на непроницаемую для воды чешую, все равно некоторая часть влаги теряется с экскрементами, выходит через жабры при дыхании. Чтобы восполнить запас влаги, рыбы пьют морскую воду и внутри организма "опресняют" ее, выводя лишние соли через кишечние и опять-таки жабры.
Минога
При этом, количество воды, которую вынуждена пить рыба, зависит от степени се солености. Чем солонее вода, тем больше рыба пьет и тем активнее работает ее внутренний "опреснительный заводик".
За это отвечают так называемые клетки Кейс — Вильмера, в мембранах которых расположены специальные белки, выносящие ионы солей во внешнюю среду. У пресноводных рыб те же белки работают в обратном направлении, захватывая ионы солей из воды. Самое интересное, что у проходных рыб, которые для нереста меняют море на реку или наоборот, эти белки могут переключаться из одного режима в другой. К примеру, у речной миноги во время миграции из морской воды в пресную через кожу начинает поступать большое количество воды. Чтобы отрегулировать ее состав, минога начинает выделять очень много пресной мочи, в составе которой почти нет солей. Объем этой жидкости может доходить до 45% от массы тела.
За это отвечают так называемые клетки Кейс — Вильмера, в мембранах которых расположены специальные белки, выносящие ионы солей во внешнюю среду. У пресноводных рыб те же белки работают в обратном направлении, захватывая ионы солей из воды. Самое интересное, что у проходных рыб, которые для нереста меняют море на реку или наоборот, эти белки могут переключаться из одного режима в другой. К примеру, у речной миноги во время миграции из морской воды в пресную через кожу начинает поступать большое количество воды. Чтобы отрегулировать ее состав, минога начинает выделять очень много пресной мочи, в составе которой почти нет солей. Объем этой жидкости может доходить до 45% от массы тела.
Ну, с рыбами разобрались. А как обстоят дела с млекопитающими? Дельфины, косатки, киты - более сложно устроенные морские обитатели. Как они справляются с избытком соли в морской воде?
У китообразных нет такой способности опреснять соленую воду, а значит, во-первых, им нужно всеми возможными способами стараться сохранить нужное количество солей и пресной воды в организме. Если восполнить первые довольно легко, то с пресной водой в морях сложнее.
Они и стараются. Чтобы не терять влагу из организма, китообразные не имеют потовых желез, обитают в водах со стабильной температурой (кстати, не очень высокой) и не пьют воду. А необходимую влагу получают из пищи (кальмары, планктон и другие организмы, на большую часть состоящие из воды). Конечно, вместе с добычей китообразные частично захватывают и немного морской воды, но избыток соли выводится из их организма благодаря сложноустроенным почкам.
Помимо пищи, пресную воду организм китообразных получает как продукт в ходе процесса расщепления жиров. Потому дельфинов, касаток и китов, в принципе, можно назвать странниками в морской пустыне, существами, всю жизнь обитающими в воде, но не пробующими ее на вкус.
Помимо пищи, пресную воду организм китообразных получает как продукт в ходе процесса расщепления жиров. Потому дельфинов, касаток и китов, в принципе, можно назвать странниками в морской пустыне, существами, всю жизнь обитающими в воде, но не пробующими ее на вкус.
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