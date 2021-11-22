Депутат Милонов приехал на белорусско-польскую границу и напугал военных

В этот раз Милонов приехал с внезапной проверкой на границу с Польшей. Погулял по лагерю мигрантов, показал убогие шалаши, в которых живут люди. А потом рванулся к польским пограничникам и выдал речь про мигрантов и геев в Европейском союзе.

«Вас заставят отречься от Христа, признать гомосеков и однополые браки!», - надрывался Милонов. «Вы стали частью Евросоюза - получайте! Для вас вера в Христа стала менее важной, чем выполнение инструкций содомитов из Брюсселя!»

Не знаю, насколько испугались погранцы, но вот толерантный Ютуб - точно) Даже установил ограничения для видео. Но посмотреть все же стоит.