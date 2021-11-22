Депутат Милонов приехал на белорусско-польскую границу и напугал военных

Он рассказал им о будущем «без Христа» и однополых браках.
Виталий Милонов частенько радует нас своими высказываниями. Причем, чтобы он не говорил, все речевки сводятся к двум вещам: религия и геи. Это его любимые темы.
В этот раз Милонов приехал с внезапной проверкой на границу с Польшей. Погулял по лагерю мигрантов, показал убогие шалаши, в которых живут люди. А потом рванулся к польским пограничникам и выдал речь про мигрантов и геев в Европейском союзе.
«Вас заставят отречься от Христа, признать гомосеков и однополые браки!», - надрывался Милонов. «Вы стали частью Евросоюза - получайте! Для вас вера в Христа стала менее важной, чем выполнение инструкций содомитов из Брюсселя!»
Не знаю, насколько испугались погранцы, но вот толерантный Ютуб - точно) Даже установил ограничения для видео. Но посмотреть все же стоит.
Вот такие ужасы творятся в ЕС)
Источник:
- На границе тучи ходят хмуро, или Последние новости о ситуации с беженцами у рубежей Польши
- Российских военных перебросили на линию фронта в Армении
- Организованная колонна мигрантов в Белоруссии наступает на Польшу
- "Мы хотим в Польшу, а нас не пускают": мигранты на границе Белоруссии жалуются на свою участь
- Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу
Понравилось24
- Птицы, - говорил он им звучным голосом, - покайтесь в своих грехах публично!
В книге Ярослав Гашек про это сказать не успел.
Это как раз не вопрос. РФ и Беларусь объединены в единое Союзное государство.
Поэтому появление на белорусско-польской границе депутата из Питера куда более логично, чем появление польских президентов на украинском Майдане в свое время.
- Что в Евросоюзе пропагандируют ЛГБТ? Таки да.
- Что Польша - часть Евросоюза. Тоже таки-да.
- Что у поляков есть начальство в Брюсселе - Да, есть.
Ролик не смотрел, я просто по тексту прошелся.