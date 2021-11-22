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Депутат Милонов приехал на белорусско-польскую границу и напугал военных

Депутат Милонов приехал на белорусско-польскую границу и напугал военных (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 18:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Белоруссия   Милонов   Польша   граница   депутат   политика   
2773
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Он рассказал им о будущем «без Христа» и однополых браках.

Виталий Милонов частенько радует нас своими высказываниями. Причем, чтобы он не говорил, все речевки сводятся к двум вещам: религия и геи. Это его любимые темы.

В этот раз Милонов приехал с внезапной проверкой на границу с Польшей. Погулял по лагерю мигрантов, показал убогие шалаши, в которых живут люди. А потом рванулся к польским пограничникам и выдал речь про мигрантов и геев в Европейском союзе.

«Вас заставят отречься от Христа, признать гомосеков и однополые браки!», - надрывался Милонов. «Вы стали частью Евросоюза - получайте! Для вас вера в Христа стала менее важной, чем выполнение инструкций содомитов из Брюсселя!»

Не знаю, насколько испугались погранцы, но вот толерантный Ютуб - точно) Даже установил ограничения для видео. Но посмотреть все же стоит.

Вот такие ужасы творятся в ЕС)

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Метки: Белоруссия   Милонов   Польша   граница   депутат   политика   
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6k
Ruk 3 часа назад
придурок
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2k
NIS 3 минуты назад
До этого милонов запугал джигурду...
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24
Александр Ткаченко 5 минут назад
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1k
smokes 24 минуты назад
чего он там вообще делает ? в Белоруссии, на границе с Польшей.. его что ли тоже в Польшу не пускают ?
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7k
Акакий 36 минут назад
чем только не займешься на деньги налогоплательщиков
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7k
mH 53 минуты назад
О, Господи... Зачем его вообще из Питера выпускают?
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20k
Ego sum qui sum Час назад
когда этот дебил уже замуж выйдет...
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3k
Sunny11 Час назад
На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству.
- Птицы, - говорил он им звучным голосом, - покайтесь в своих грехах публично!
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8k
Максим Час назад
поляки стоят и думают , что этот дол,беб несет.
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532
konstantinkaz2016 2 часа назад
Не должны муслимы ехать в Европу, мы должны, европейские дамы скажут только спасибо
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
да уж....депутат - слуга народа.....слов нет...
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5k
Pashuta 2 часа назад
Дибил конченый...
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
В. милонов, внедрившись с в стан врага(они же пыдоры), поехал с ними в сауну, где производил скрытую съёмку оргий выше описанных нелюдей(они же пыдорасы), скрытую камеру он надёжно спрятал к себе в пердак. После чего, он хотел отнести отснятый видеоматериал следователям и написать заявление на извращенцев(с которыми он, непосредственно вступил в тесный, близкий контакт), но Виталя решил оставить видеозапись себе, для личного видеоархива.
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296
голландец 2 часа назад
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Никто так не пиарит п"дарасов в России как милонов.)))
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589
zenon 2 часа назад
Он чем-то похож на подпоручика Дуба из жизни Швейка.
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173
Nаnе First NameLаst zenon 2 часа назад
Милонов и Швейк - два поля разные ягоды. Ярослав Гашек описал Швейка как идиота, на которого даже невозможно разозлиться. А Милонова хочется прибить любым предметом.
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779
Карл Такойто 3 часа назад
Вот клоун, ещё и дурак. Во первых вопрос что депутат из Питера делает на белорусско-польской границе,во вторых там к подобным людям немного иное отношение чем в РФ и в РБ. Это тут больной Милонов бегает по улицам в каждой бочке затычка,то он гей клубы штурмует то ещё что а Соловьев брызжет слюной-и для всех подобная реальность уже воспринимается как нормальная. Там же реальность другая,уверен в польской прессе выйдут заголовки что то вроде ,,приехал больной долб..ёб из России,он там депутат,посмотрите на дикарей и кто у них рулит,,
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9k
The Dude 3 часа назад
Боевой православный педераст от едорасов на творческих зарубежных гастролях
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4k
Shtoppi 3 часа назад
А чего от этого заднеприводного еще ждать?
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1k
Alex Xela 3 часа назад
бла, бла, бла
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3k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Мне вот интересно, чем этот орангутан мог напугать? Наверное, приехал к границе, разделся догола и стал совращать малолетних детей. Просто я не могу представить, чем этот орангутан мог ещё напугать.
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