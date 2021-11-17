Невидимые Пауки и зловещая пятёрка: что фанаты увидели в новом трейлере "Человека-паука: Нет пути домой"

Разбираем новый трейлер и ищем доказательства воссоединения трёх Питеров Паркеров.
Источник:
"Нет пути домой" однозначно самый ожидаемый фильм этого года для поклонников вселенной Marvel. Новый трейлер кинокомикса ждали гораздо сильнее, чем "Чёрную вдову", "Шан-Чи" и "Вечных" вместе взятых. Главный вопрос, который сейчас волнует фанатов - соберут ли в фильме вместе трёх Пуков - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда?
Marvel известен тем, что любит обманывать поклонников. Например, фанатов обманули с Мандарином в "Железном человеке 3", дали надежду на мультивселенную в "ВанадВижн", показав Ртуть из "Людей Икс", но в итоге всех обломали. Если и в "Нет пути домой" не покажут воссоединение Пауков, то фанаты, должно быть, пойдут на штурм Диснейлендов. При этом глава Marvel Кевин Файги и все причастные к фильму упорно отрицают наличие в третьем "ЧП" других Питеров Паркеров, кроме Тома Холланда. Эндрю Гарфил отрицает, Магуайр молчит, Холланд просит фанатов не завышать ожидания, чтобы потом не расстраиваться. Однако внимательные зрители нового трейлера считают, что в фильме будут три Питера, и приводят тому доказательства. Кстати, проверить их можно будет на день раньше, потому что фильм в российском прокате перенесли с 16 на 15 декабря. Но сначала давайте поговорим о том, что точно будет в фильме.
Второй трейлер окончательно подтвердил, что в фильме появится Зелёный Гоблин в исполнении Уильяма Дефо. На картинке выше сравнение костюма Гоблина из фильма Сэма Рейми и "Нет пути домой".
На одном из кадров трейлера фанам почудился Гарри Озборн, сын Нормана Озборна, тоже ставший Гоблином. Однако пользователь Твиттер под ником PRK, якобы уже посмотревший тестовую версию картины, заявил, что Гарри в фильме не будет, а Гоблин в исполнении Дефо будет главным злодеем "Нет пути домой".
Электро из фильма "Новый Человек-паук. Высокое напряжение" и "Нет пути домой". Внешний вид злодея сильно изменился и стал более приближен к комиксовому оригиналу. Его вновь играет Джейми Фокс.
А это практически неизменившийся главный любитель фотографий Человека-Паука Джеймсон в исполнении Дж. К. Симмонса. В этом плаще и шляпе он ещё сильно похож на себя же в роли комиссара Гордона в "Бэтмен против Супермена".
Также в трейлере можно увидеть Ящера и Песочного человека. Отто Октавиус в новом трейлере даже вроде как объединяется с Питером. Всего получается пять злодеев, но во вселенной ЧП есть Зловещая шестёрка, значит в фильме может появиться ещё один враг Паркера. Есть предположение, что им может стать Веном (неспроста в сцене после титров в "Веноме 2" показали ЧП) или Стервятник в исполнении Майкла Китона. А теперь доказательства трёх Питеров.
Нижний кадр со съёмочной площадке давно гуляет по соцсетям. Поклонники франшизы спорили до хрипоты, фотошоп это или нет. Судя по всему, в трейлере (верхний кадр) показали ту декорацию, где был сделан кадр с Магуайром и Гарфилдом.
Получается, что и этот слитый кадр настоящий.
Участие Тоби в фильме также косвенно подтверждает его появление на закрытой вечеринке в Лос-Анджелесе по случаю премьеры второго трейлера. Там же был замечен Рис Иванс, исполнитель роли Ящера в "Новом Человеке-Пауке".
Зрителей смутил один момент в финале трейлера. Один Паук против трёх злодеев. Причём два из них летят мимо него, как будто атакуют воздух. В бразильской версии трейлера Ящер даже прогибается под невидимым ударом. Вывод ясен: Эндрю и Тоби вырезали из трейлера, чтобы не радовать паукофилов раньше времени.
Падение Мэри Джейн напомнило знатокам франшизы сцену смерти Гвен Стейси из сиквела "Нового Человека-паука". Более того, перчатка на кадре не похожа на перчатку Паука Холланда, зато похожа на перчатку костюма Гарфилда.
А ещё из этого кадра, судя по всему, удалили летящего на фоне небоскрёба другого Паука. Обратите внимание на искажения вокруг силуэта небоскрёба.
Примерно так Marvel пытается скрыть появление Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда в новом "Пауке".
А точнее вот так.
Инсайдер RPK также сообщил, что не стоит бояться эпизодического появления старых Пауков. На троих у них будет 30 минут экранного времени и много совместных сцен, а появятся они ближе к середине картины. Так что Спайдерверсу быть!
Источник:
- Самый большой набор LEGO по вселенной Marvel
- Почему в России зрители недолюбливают американских супергероев, но всё же голосуют за них ногами
- "Он создал вселенную": Голливуд скорбит по Стэну Ли
- Опять нечего смотреть, или Главные фильмы 2021 года
- Marvel опубликовали трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» после его слива
Понравилось29