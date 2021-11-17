Невидимые Пауки и зловещая пятёрка: что фанаты увидели в новом трейлере "Человека-паука: Нет пути домой"

"Нет пути домой" однозначно самый ожидаемый фильм этого года для поклонников вселенной Marvel. Новый трейлер кинокомикса ждали гораздо сильнее, чем "Чёрную вдову", "Шан-Чи" и "Вечных" вместе взятых. Главный вопрос, который сейчас волнует фанатов - соберут ли в фильме вместе трёх Пуков - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда?

Marvel известен тем, что любит обманывать поклонников. Например, фанатов обманули с Мандарином в "Железном человеке 3", дали надежду на мультивселенную в "ВанадВижн", показав Ртуть из "Людей Икс", но в итоге всех обломали. Если и в "Нет пути домой" не покажут воссоединение Пауков, то фанаты, должно быть, пойдут на штурм Диснейлендов. При этом глава Marvel Кевин Файги и все причастные к фильму упорно отрицают наличие в третьем "ЧП" других Питеров Паркеров, кроме Тома Холланда. Эндрю Гарфил отрицает, Магуайр молчит, Холланд просит фанатов не завышать ожидания, чтобы потом не расстраиваться. Однако внимательные зрители нового трейлера считают, что в фильме будут три Питера, и приводят тому доказательства. Кстати, проверить их можно будет на день раньше, потому что фильм в российском прокате перенесли с 16 на 15 декабря. Но сначала давайте поговорим о том, что точно будет в фильме.