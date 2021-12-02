Топ российских фильмов

15 любопытных отечественных картин, снятых за последние 10 лет.
Китобой (2020)
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Фильм снимался в селе Лорино на Чукотке с непрофессиональными актёрами, жителями этого села, в главных ролях. По сюжету чукотский парень задумал переплыть Берингов пролив, чтобы встретиться с американской вебкам-моделью (её играет Кристина Асмус). Фильм получил приз на Веницианском кинофестивале и на "Кинотавре".
Человек из Подольска (2020)
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Абсурдистская комедия про попавшего в полицейский участок жителя Подольска, поставленная по пьесе драматурга Дмитрия Данилова.
Отзыв на "Кинопоиске": "Человек из Подольска" – непричесанный, моментами неуютный, к сожалению, во многом правдивый, наводящий на размышления, увлекательный, смешной, грустный, хорошо снятый (оператором стал Даниил Фомичев), неоднозначный, смотрибельный, нужный и однозначно рекомендуемый к просмотру фильм!
Неадекватные люди (2010)
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Если в предыдущем фильме нашей подборки был человек из Подольска, то в "Неадекватных людях" - человек из Серпухова. Этот человек переехал в Москву и обнаружил, что там все неадекватные. Это дебют в большом кино режиссёра Романа Каримова (дилогия "Гуляй, Вася!", "Днюха!"). В 2020 году вышло продолжение "Неадекватные люди 2".
Аритмия (2017)
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Триумфатор "Кинотавра-2017" про семейную и профессиональную жизнь молодого врача скорой помощи. Снял картину Борис Хлебников ("Коктебель", "Долгая счастливая жизнь"), в главных ролях Александр Яценко и Ирина Горбачёва.
Кино про Алексеева (2014)
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Трагикомедия от создателя "Рассказов" (2012) и "Глубже" (2020) Михаила Сегала про одинокого старика Алексеева, который вдруг на старости лет узнал, что он оказывается знаменит. За исполнение главной роли в этой картине Александр Збруев получил "Золотого орла".
Небо (2020)
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Фильм основан на реальных событиях. В главной роли подполковника Олега Сошникова (образ основан на погибшем в Сирии подполковнике Олеге Пешкове) Игорь Петренко, его жену играет Мария Миронова.
Пальма (2020)
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Фильм основан на реальной истории, случившейся в аэропорту "Внуково", о которой Советский Союз узнал благодаря заметке Юрия Роста в газете "Комсомольская правда", опубликованной в 1976 году. Главные роли в "Пальме" сыграли Владимир Ильин, Виктор Добронравов, Ян Цапник, Павел Майков и дебютанты Леонид Басов и 7-летняя овчарка Лиля.
Балканский рубеж (2019)
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Ещё один основанный на реальных событиях фильм. Сербско-российская картина рассказывает о секретной операции по захвату сербского аэродрома во время военной операции НАТО в Югославии в 1999 году. От России в фильме Гоша Куценко и Антон Пампушный, от сербов Милош Бикович и даже сам Гойко Митич.
Дурак (2014)
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Фильм Юрия Быкова ("Майор", "Завод") из Топ-250 "Кинопоиска" про то, как молодой сантехник (Артём Быстров) пытается предотвратить разрушение жилого дома.
Огонь (2020)
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Наша версия основанного на реальных событиях голливудского фильма "Дело храбрых" с Константином Хабенским в роли опытного пожарного и Иваном Янковским в роли пожарного-новичка.
Война Анны (2018)
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Фильм от режиссёра псевдодокументалки "Первые на Луне" (2004) про девочку, спрятавшуюся в неработающем камине сельской школы, в которой нацисты устроили комендатуру. 8-летняя Марта Козлова, для которой "Война Анны" стала дебютом, получила на "Кинотавре" приз "За создание пронзительного образа войны глазами ребёнка".
Майор Гром: Чумной Доктор (2021)
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Экранизация российских комиксов издательства Bubble Comics. В роли майора Грома калининградский Тихон Жизневский, в роли начальника Грома полковника Прокопенко Алексей Маклаков (прапорщик Шматко из сериала «Солдаты»). Кинокомикс был куплен Netflix и быстро вошёл в десятку самых популярных фильмов стриминга.
Салют-7 (2017)
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Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко играют советских космонавтов, предотвративших падение на Землю орбитальной станции "Салют-7". Фильм Клима Шипенко ("Холоп", "Текст"), основан на реальных событиях. Прототипы показанных в картине космонавтов - Владимир Джанибеков и Виктор Савиных.
Движение вверх (2017)
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Вольная экранизация легендарного баскетбольного противостояния сборных СССР и США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году собрала в прокате почти рекордные 3 млрд рублей (на первом месте списке самых кассовых отечественных картин "Холоп").
Шапито-шоу: Любовь и дружба (2011)
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Новеллы о дружбе, любви, уважении и сотрудничестве в двух частях (первая называется "Любовь и дружба", вторая - "Уважение и сотрудничество") от Сергея Лобана, автора культового в узких кругах фильма "Пыль".
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"Небесный суд" (2011)
Не везде и не каждый.
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