Топ российских фильмов

Если в предыдущем фильме нашей подборки был человек из Подольска, то в "Неадекватных людях" - человек из Серпухова. Этот человек переехал в Москву и обнаружил, что там все неадекватные. Это дебют в большом кино режиссёра Романа Каримова (дилогия "Гуляй, Вася!", "Днюха!"). В 2020 году вышло продолжение "Неадекватные люди 2".