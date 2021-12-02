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Топ российских фильмов

Топ российских фильмов (16 фото + 15 видео)

Автор:
02 декабря 2021 18:29
Сообщество : Кино
Метки: Збруев   Россия   кино   фильмы   фонд кино   
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15 любопытных отечественных картин, снятых за последние 10 лет.

Фильм снимался в селе Лорино на Чукотке с непрофессиональными актёрами, жителями этого села, в главных ролях. По сюжету чукотский парень задумал переплыть Берингов пролив, чтобы встретиться с американской вебкам-моделью (её играет Кристина Асмус). Фильм получил приз на Веницианском кинофестивале и на "Кинотавре".

Абсурдистская комедия про попавшего в полицейский участок жителя Подольска, поставленная по пьесе драматурга Дмитрия Данилова.


Отзыв на "Кинопоиске": "Человек из Подольска" – непричесанный, моментами неуютный, к сожалению, во многом правдивый, наводящий на размышления, увлекательный, смешной, грустный, хорошо снятый (оператором стал Даниил Фомичев), неоднозначный, смотрибельный, нужный и однозначно рекомендуемый к просмотру фильм!

Если в предыдущем фильме нашей подборки был человек из Подольска, то в "Неадекватных людях" - человек из Серпухова. Этот человек переехал в Москву и обнаружил, что там все неадекватные. Это дебют в большом кино режиссёра Романа Каримова (дилогия "Гуляй, Вася!", "Днюха!"). В 2020 году вышло продолжение "Неадекватные люди 2".

Триумфатор "Кинотавра-2017" про семейную и профессиональную жизнь молодого врача скорой помощи. Снял картину Борис Хлебников ("Коктебель", "Долгая счастливая жизнь"), в главных ролях Александр Яценко и Ирина Горбачёва.

Трагикомедия от создателя "Рассказов" (2012) и "Глубже" (2020) Михаила Сегала про одинокого старика Алексеева, который вдруг на старости лет узнал, что он оказывается знаменит. За исполнение главной роли в этой картине Александр Збруев получил "Золотого орла".

Фильм основан на реальных событиях. В главной роли подполковника Олега Сошникова (образ основан на погибшем в Сирии подполковнике Олеге Пешкове) Игорь Петренко, его жену играет Мария Миронова.

Фильм основан на реальной истории, случившейся в аэропорту "Внуково", о которой Советский Союз узнал благодаря заметке Юрия Роста в газете "Комсомольская правда", опубликованной в 1976 году. Главные роли в "Пальме" сыграли Владимир Ильин, Виктор Добронравов, Ян Цапник, Павел Майков и дебютанты Леонид Басов и 7-летняя овчарка Лиля.

Ещё один основанный на реальных событиях фильм. Сербско-российская картина рассказывает о секретной операции по захвату сербского аэродрома во время военной операции НАТО в Югославии в 1999 году. От России в фильме Гоша Куценко и Антон Пампушный, от сербов Милош Бикович и даже сам Гойко Митич.

Фильм Юрия Быкова ("Майор", "Завод") из Топ-250 "Кинопоиска" про то, как молодой сантехник (Артём Быстров) пытается предотвратить разрушение жилого дома.


Наша версия основанного на реальных событиях голливудского фильма "Дело храбрых" с Константином Хабенским в роли опытного пожарного и Иваном Янковским в роли пожарного-новичка.


Фильм от режиссёра псевдодокументалки "Первые на Луне" (2004) про девочку, спрятавшуюся в неработающем камине сельской школы, в которой нацисты устроили комендатуру. 8-летняя Марта Козлова, для которой "Война Анны" стала дебютом, получила на "Кинотавре" приз "За создание пронзительного образа войны глазами ребёнка".

Экранизация российских комиксов издательства Bubble Comics. В роли майора Грома калининградский Тихон Жизневский, в роли начальника Грома полковника Прокопенко Алексей Маклаков (прапорщик Шматко из сериала «Солдаты»). Кинокомикс был куплен Netflix и быстро вошёл в десятку самых популярных фильмов стриминга.


Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко играют советских космонавтов, предотвративших падение на Землю орбитальной станции "Салют-7". Фильм Клима Шипенко ("Холоп", "Текст"), основан на реальных событиях. Прототипы показанных в картине космонавтов - Владимир Джанибеков и Виктор Савиных.

Вольная экранизация легендарного баскетбольного противостояния сборных СССР и США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году собрала в прокате почти рекордные 3 млрд рублей (на первом месте списке самых кассовых отечественных картин "Холоп").

Новеллы о дружбе, любви, уважении и сотрудничестве в двух частях (первая называется "Любовь и дружба", вторая - "Уважение и сотрудничество") от Сергея Лобана, автора культового в узких кругах фильма "Пыль".

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Метки: Збруев   Россия   кино   фильмы   фонд кино   
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2k
Свет в темноте 17 минут назад
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5k
КремлеКот 4 минуты назад
"Иуда" (2013).
"Небесный суд" (2011)
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Sunny11 Полчаса назад
"Шапито-шоу" классный фильм.
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28k
Ed Полчаса назад
Ну из всего смотрел Салют 7 и Движение. Дерьмище знатное. Героиццкие герои борются с тупыми советскими начальниками, которые мешают им Олимпиаду выиграть, на Землю вернуться. Вообще непонятно как что то делалось, когда везде были идиоты , а каждый советский спортсмен мечтал свинтить на замечательный Запад. Апогей идиотии.
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8k
Garpia121 37 минут назад
Из перечисленного, Салют7 и Дурак понравились.
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1k
No pasaran 46 минут назад
Спорно. В общем, как это чаще всего и бывает с различными списками.
От меня:
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