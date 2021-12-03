В Нью-Йорке угнали школьный автобус и устроили гонки как в фильме «Скорость»

Злоумышленник из Бруклина влетел в школьный автобус и, угрожая пистолетом, выгнал всех пассажиров. Потом уселся за баранку и помчался по городу. Его быстро вычисли и полиция начала погоню.

Но «какой негр не любит быстрой езды»? Вот и это герой оказался таким же. Он таранил машины, раскидывал их в разные стороны, и сносил столбы. Угомонился только после того, как врезался в здание.