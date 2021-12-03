В Нью-Йорке угнали школьный автобус и устроили гонки как в фильме «Скорость»

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Преступник создал настоящий хаос на дороге. Удивительно, как он весь город не разнес.
Злоумышленник из Бруклина влетел в школьный автобус и, угрожая пистолетом, выгнал всех пассажиров. Потом уселся за баранку и помчался по городу. Его быстро вычисли и полиция начала погоню.
Но «какой негр не любит быстрой езды»? Вот и это герой оказался таким же. Он таранил машины, раскидывал их в разные стороны, и сносил столбы. Угомонился только после того, как врезался в здание.
На данный момент сообщают, как минимум, о трех пострадавших.
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