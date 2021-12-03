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В Нью-Йорке угнали школьный автобус и устроили гонки как в фильме «Скорость»

В Нью-Йорке угнали школьный автобус и устроили гонки как в фильме «Скорость» (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 декабря 2021 16:14
Сообщество : Криминал
Метки: Нью-Йорк   автобус   бруклин   сша   угон   
854
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Преступник создал настоящий хаос на дороге. Удивительно, как он весь город не разнес.

Злоумышленник из Бруклина влетел в школьный автобус и, угрожая пистолетом, выгнал всех пассажиров. Потом уселся за баранку и помчался по городу. Его быстро вычисли и полиция начала погоню.

Но «какой негр не любит быстрой езды»? Вот и это герой оказался таким же. Он таранил машины, раскидывал их в разные стороны, и сносил столбы. Угомонился только после того, как врезался в здание.

На данный момент сообщают, как минимум, о трех пострадавших.

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Метки: Нью-Йорк   автобус   бруклин   сша   угон   
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13  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Может он мир спас, а мы и не заметили))
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820
Serg Полчаса назад
Нормально так дури в двигателе. Наш бы ПАЗик заглох бы, незнаю как новые городские автобусы, но на сколько мне известно школьный их автобус примерно родственник нашего ПАЗа
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Vaskon 54 минуты назад
Судя по тому что не пристрелили сразу, это не Сима Африканыч.
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3k
Sam Backet Час назад
тот самый негр. КГ АМ как говорится)
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926
Гремлин 2 часа назад
Это ещё не самый крупный из школьных автобусов. Но все они мощные и очень прочные.

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131
Мурчелло Гремлин 40 минут назад
Я смотрю в какую бы жопу ты не залез,всё знаешь.Специалист во всех областях.
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436
да пох 2 часа назад
Вы не понимаете он должен был получить этот левел. А свет сцука выключили ...
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41k
dima423 2 часа назад
ГТА хули)
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BHU1004 2 часа назад
Стопудово негр!
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