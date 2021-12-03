Убитый мужчина являлся к своему убийце во сне и вынудил его признаться

В Комсомольске-на-Амуре мужчина пришёл к полицейским и сам признался в убийстве четырёхлетней давности. Сначала мужчина хотел скрыть преступление, но из-за сновидений он признался в убийстве. По его словам, покойный приходил во сне чуть ли не каждую ночь и почти свёл с ума своего губителя.

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- В ноябре 2017 года мужчина проживал совместно с супругой, а также пожилым мужчиной 1949 г.р. в квартире дома по пр. Московскому в Комсомольске-на-Амуре. С данным мужчиной супруги познакомились ранее и приняли решение ухаживать за ним в связи с его плохим физическим состоянием. В период с 15 по 16 ноября 2017 года в процессе употребления спиртных напитков между супругами вспыхнула ссора, куда вмешался пожилой мужчина. В это время подсудимый нарезал продукты, в его руке был бытовой нож. Он подошел к лежащему на полу мужчине и нанес ему удар ножом в область живота, вследствие чего последний погиб, - рассказали в Следственном комитете.

После этого мужчина закопал тело в подвале. Четыре года супруги молчали о содеянном, но после мужчина пришёл на явку с повинной.

- В ходе следствия мужчина пояснил, что обратиться в правоохранительные органы его побудили сновидения, в которых он видел потерпевшего, и чувство совести. В ходе осмотра места происшествия изъяты человеческие останки, допрошены свидетели, проведен ряд экспертиз, и иные следственные и процессуальные мероприятия, позволившие в своей совокупности предъявить мужчине обвинение в совершении преступления, - сообщили в ведомстве.

Мужчине назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.