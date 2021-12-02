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Почему Черный Абдулла носил чалму зеленого цвета?

Почему Черный Абдулла носил чалму зеленого цвета? (5 фото)

Автор:
02 декабря 2021 15:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Белое солнце пустыни   Мухаммед   Черный Абдулла   зеленый   объяснение   род   фильм   чалма   
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Восток дело настолько тонкое, что даже обычные вещи этой загадочной части света для других раскрываются с неожиданной стороны. Как, к примеру, головной убор.

Чалма для людей Востока – это не просто головной убор, а предмет сакрального характера и глубокого смысла. Право его носить мальчики получали после признания статуса мужчины. Ее снятие с головы – есть проявление величайшего уважения к собеседнику, а потеря – позор, который ничем не смыть.


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Почему Абдулла – основной антагонист киноленты «Белое солнце пустыни» носил чалму достаточно позитивного и жизнеутверждающего цвета? Ведь, по идее, ему гораздо больше подошел бы черный или хотя бы белый.

И это была не прихоть киношников и не выбор костюмеров, использовавших первое, что попалось под руку. Зеленый цвет в мусульманской религии считается особым. В соответствии с традициями, право носить такую чалму получало две категории граждан: те, кто совершили хадж (паломничество) в Мекку, и непосредственные потомки рода Мухаммеда.


Итак, образ Абдуллы. Он был баем. При этом собственной земли он не имел, поскольку родился в бедной семье. Но при этом герой явно образован, что подтверждает грамотная речь, и склонен к философствованию. Ведь многие его цитаты настолько мудры в своей лаконичности, что достойны быть высеченными в камне:

- Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время.

- …но кто на этой земле знает, что есть добро и зло?

Такая манера изъяснения больше свойственна лаконичному Западу, нежели Востоку с его склонностью к витиеватым выражениям, в конце которых слушающие уже забывают, чем все начиналось.

У Черного Абдуллы четкая выправка, что позволяет сделать предположение о его службе в какой-то европейской армии. Поскольку такой осанки просто скачками по степям в погоне за наживой не добиться.

К тому же излюбленная одежда Абдуллы  – военный мундир – английский офицерский френч.


Таким образом, персонаж получается не просто колоритный, но и очень неоднозначный и загадочный: мундир европейского образца, военная выправка, неожиданно дополненные зеленой чалмой. Можно предположить, что он все же совершил хадж. Но если взять в расчет, что глава басмаческого движения, несмотря на силу и жестокость, уважительно относится к серьезным врагам, то он давно привык к своему статусу. И хотя семья Абдуллы была бедной (отец говорил ему: «Абдулла, я прожил жизнь бедняком и я хочу, чтобы тебе Бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня. Я долго ждал, а потом бог сказал: «Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный»), это не значит, что она не могла принадлежать к роду Пророка. Тем более что европейская элита тоже любит подчеркивать свою принадлежность к знатным и чуть ли не королевским династиям.


И знатное происхождение не было гарантией богатства ни в Европе, ни в Азии. Стоило только попасть в опалу или совершить опрометчивый поступок, как богатство, подобно воде, утекало сквозь пальцы в казну или в карманы к врагам.

А как вы считаете, жизнеспособна ли версия принадлежности Черного Абдуллы к роду мусульманского пророка?


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Метки: Белое солнце пустыни   Мухаммед   Черный Абдулла   зеленый   объяснение   род   фильм   чалма   
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Фрэнд 38 минут назад
Абдула был простым бандитом. Что снял с заплутавшего путника, то и напялил.
Современные Абдулы такими же и остались. Разве что шмотки помощнее иногда попадаются. Годы идут, а обезьяны так и остались обезьянами.
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6k
Игорь Мочалов 6 минут назад
Хм. Даже и не обращал внимания на цвет чалмы, хоть фильм пересмотрел много раз, но наблюдения интересные.
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537
Сигизмунд Лазаревич 20 минут назад
У костюмеров была зелёная тряпка и песочного цвета военная одежда. Её и выдали актёру...
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6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Привычка носить военный мундир на голое тело, как бы, подсказывает, что перед нами больше некий туземец, на которого внешний вид и манеры англичан произвели большое впечатление. Скорей всего, этой одеждой он специально старается выделиться из среды своих подельников. Дикие люди завидив одежду цивилизованных граждан старались ей завладеть, этот фетишизм повышал их самомнение и социальный статус.

К слову так, когда-то решил послушать арабский разговорник. Узнал кое-что люопытное об этом фильме. В частности, имя жены Лейла переводится как ночь. Что удивительно, это одно из немногих слов существующих и в арабском языке и в иврите. Саид (а ты что тут делаешь?) переводится как "счастливый". Похоже, в этом была тонкая ирония авторов фильма.

На счет путешествия в Мекку- в те годы, в тех краях границы имели весьма смутную значимость и были легко проницаемы. Для профессионального контрабандиста совершить путешествие в любую из прилегающих местностей проблем не составляло.
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