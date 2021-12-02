Почему Черный Абдулла носил чалму зеленого цвета?

Восток дело настолько тонкое, что даже обычные вещи этой загадочной части света для других раскрываются с неожиданной стороны. Как, к примеру, головной убор.
Чалма для людей Востока – это не просто головной убор, а предмет сакрального характера и глубокого смысла. Право его носить мальчики получали после признания статуса мужчины. Ее снятие с головы – есть проявление величайшего уважения к собеседнику, а потеря – позор, который ничем не смыть.
Почему Абдулла – основной антагонист киноленты «Белое солнце пустыни» носил чалму достаточно позитивного и жизнеутверждающего цвета? Ведь, по идее, ему гораздо больше подошел бы черный или хотя бы белый.
И это была не прихоть киношников и не выбор костюмеров, использовавших первое, что попалось под руку. Зеленый цвет в мусульманской религии считается особым. В соответствии с традициями, право носить такую чалму получало две категории граждан: те, кто совершили хадж (паломничество) в Мекку, и непосредственные потомки рода Мухаммеда.
Итак, образ Абдуллы. Он был баем. При этом собственной земли он не имел, поскольку родился в бедной семье. Но при этом герой явно образован, что подтверждает грамотная речь, и склонен к философствованию. Ведь многие его цитаты настолько мудры в своей лаконичности, что достойны быть высеченными в камне:
- Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время.
- …но кто на этой земле знает, что есть добро и зло?
Такая манера изъяснения больше свойственна лаконичному Западу, нежели Востоку с его склонностью к витиеватым выражениям, в конце которых слушающие уже забывают, чем все начиналось.
У Черного Абдуллы четкая выправка, что позволяет сделать предположение о его службе в какой-то европейской армии. Поскольку такой осанки просто скачками по степям в погоне за наживой не добиться.
К тому же излюбленная одежда Абдуллы – военный мундир – английский офицерский френч.
Таким образом, персонаж получается не просто колоритный, но и очень неоднозначный и загадочный: мундир европейского образца, военная выправка, неожиданно дополненные зеленой чалмой. Можно предположить, что он все же совершил хадж. Но если взять в расчет, что глава басмаческого движения, несмотря на силу и жестокость, уважительно относится к серьезным врагам, то он давно привык к своему статусу. И хотя семья Абдуллы была бедной (отец говорил ему: «Абдулла, я прожил жизнь бедняком и я хочу, чтобы тебе Бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня. Я долго ждал, а потом бог сказал: «Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный»), это не значит, что она не могла принадлежать к роду Пророка. Тем более что европейская элита тоже любит подчеркивать свою принадлежность к знатным и чуть ли не королевским династиям.
И знатное происхождение не было гарантией богатства ни в Европе, ни в Азии. Стоило только попасть в опалу или совершить опрометчивый поступок, как богатство, подобно воде, утекало сквозь пальцы в казну или в карманы к врагам.
А как вы считаете, жизнеспособна ли версия принадлежности Черного Абдуллы к роду мусульманского пророка?
Источник:
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Современные Абдулы такими же и остались. Разве что шмотки помощнее иногда попадаются. Годы идут, а обезьяны так и остались обезьянами.
К слову так, когда-то решил послушать арабский разговорник. Узнал кое-что люопытное об этом фильме. В частности, имя жены Лейла переводится как ночь. Что удивительно, это одно из немногих слов существующих и в арабском языке и в иврите. Саид (а ты что тут делаешь?) переводится как "счастливый". Похоже, в этом была тонкая ирония авторов фильма.
На счет путешествия в Мекку- в те годы, в тех краях границы имели весьма смутную значимость и были легко проницаемы. Для профессионального контрабандиста совершить путешествие в любую из прилегающих местностей проблем не составляло.