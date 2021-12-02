Почему Черный Абдулла носил чалму зеленого цвета?

Итак, образ Абдуллы. Он был баем. При этом собственной земли он не имел, поскольку родился в бедной семье. Но при этом герой явно образован, что подтверждает грамотная речь, и склонен к философствованию. Ведь многие его цитаты настолько мудры в своей лаконичности, что достойны быть высеченными в камне:

- Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время.

- …но кто на этой земле знает, что есть добро и зло?

Такая манера изъяснения больше свойственна лаконичному Западу, нежели Востоку с его склонностью к витиеватым выражениям, в конце которых слушающие уже забывают, чем все начиналось.

У Черного Абдуллы четкая выправка, что позволяет сделать предположение о его службе в какой-то европейской армии. Поскольку такой осанки просто скачками по степям в погоне за наживой не добиться.

К тому же излюбленная одежда Абдуллы – военный мундир – английский офицерский френч.