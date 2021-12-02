История Мэри Энн Вебстер - самой уродливой женщины в мире

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Сильная и независимая женщина выглядит как-то так. И здесь нет никакой иронии. Но долю этой дамы выпали страшные испытания. Которые она преодолела несмотря ни на что и вопреки всему.
Мэри Энн Вебстер родилась 20 декабря 1874 года в одном из бедных районов Лондона, в самой обыкновенной семье. Собственно, и ребенком она была самым обыкновенным. «Слава» к ней пришла гораздо позднее.
Помимо Мэри в семье также росли еще семеро братьев и сестер. Девочка задолго до совершеннолетия начала помогать родителям, так как денег на всю ораву катастрофически не хватало. Работала девочка медсестрой в одной из лондонских больниц.
Помимо Мэри в семье также росли еще семеро братьев и сестер. Девочка задолго до совершеннолетия начала помогать родителям, так как денег на всю ораву катастрофически не хватало. Работала девочка медсестрой в одной из лондонских больниц.
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Со временем Мэри расцвела, превратившись в очень миловидную девушку, у которой были вполне традиционные планы на жизнь – встретить любимого человека, выйти замуж, родить детей и стать хранительницей очага. Однако эти планы не спешили воплощаться в жизнь. Только в 29 лет, в 1903 году, она встретила флориста-декоратора Томаса Бевана, за которого и вышла замуж.
У супругов родилось четверо детей – два мальчика и две девочки. Семья жила небогато, но дружно, отношения между супругами были теплыми, и ничто не омрачало жизнь Мэри, которая считала себя почти счастливой, если бы не проблемы со здоровьем.
Практически сразу после свадьбы женщина начала страдать от приступов головной боли. Несколько позже к мигрени добавились боли в мышцах и суставах.
У супругов родилось четверо детей – два мальчика и две девочки. Семья жила небогато, но дружно, отношения между супругами были теплыми, и ничто не омрачало жизнь Мэри, которая считала себя почти счастливой, если бы не проблемы со здоровьем.
Практически сразу после свадьбы женщина начала страдать от приступов головной боли. Несколько позже к мигрени добавились боли в мышцах и суставах.
К сожалению, денег на хорошего врача и тщательное обследование здоровья Мэри у семьи Беван не было. К тому же женщина тратила все свое время на зарабатывание денег. Ее самочувствие стремительно ухудшалось, и что самое страшное, проблемы со здоровьем начали отражаться во внешности симпатичной женщины.
Ее черты лица здорово укрупнились и вытянулись - выросли нос и уши, нижняя челюсть стала просто огромной. Но это было только начало. Несколько у женщины позже деформировался череп. А затем изменения затронули все тело – у Мэри заметно увеличились стопы ног, кисти рук, плечи стали шире.
Ее черты лица здорово укрупнились и вытянулись - выросли нос и уши, нижняя челюсть стала просто огромной. Но это было только начало. Несколько у женщины позже деформировался череп. А затем изменения затронули все тело – у Мэри заметно увеличились стопы ног, кисти рук, плечи стали шире.
Совсем скоро Мэри перестала походить на женщину и больше напоминала крупного некрасивого мужчину, который зачем-то нарядился в женское платье. К счастью, женщине очень повезло с мужем. Несмотря на ужасные изменения во внешности, супруг продолжал любить и заботиться о жене, и даже не думал покидать семью.
Но Томас Беван умер в 1914 году. А его жена, страдавшая от тяжелого недуга, осталась одна с четырьмя детьми.
После смерти мужа Мэри наконец-то узнала свой диагноз. Ее болезнь носила название акромегалия. Этот недуг был следствием нарушения в эндокринной системе, которая выделяла избыточное количество гормона роста.
К слову, это заболевание не лечится и сегодня, но процесс роста костей все же остановить можно, добившись устойчивой ремиссии. В общем, Мэри пришлось смириться со своей незавидной участью, так как ни о каких лекарствах против акромегалии в начале XX века никто слыхом не слыхивал.
Болезнь прогрессировала. И совсем скоро несчастная Мэри стала объектом насмешек детей, а соседи по улице стали придумывать для нее обидные прозвища.
После смерти мужа Мэри наконец-то узнала свой диагноз. Ее болезнь носила название акромегалия. Этот недуг был следствием нарушения в эндокринной системе, которая выделяла избыточное количество гормона роста.
К слову, это заболевание не лечится и сегодня, но процесс роста костей все же остановить можно, добившись устойчивой ремиссии. В общем, Мэри пришлось смириться со своей незавидной участью, так как ни о каких лекарствах против акромегалии в начале XX века никто слыхом не слыхивал.
Болезнь прогрессировала. И совсем скоро несчастная Мэри стала объектом насмешек детей, а соседи по улице стали придумывать для нее обидные прозвища.
Чтобы прокормить семью Мэри бралась за самую разную работу, но денег все равно не хватало. Однажды она узнала, что в городе проводится конкурс на «самую мужеподобную женщину». Мэри приняла в нем участие и победила. Пресса тут же окрестила ее самой уродливой женщиной. Получив солидную сумму в качестве главного приза, Мэри также снискала славу. Теперь у нее появились дополнительные заработки от выступлений в разных щоу, где за уродство женщине платили гонорар.
Удивительно, но к 1920 году Мэри Энн Беван стала настоящей звездой не только в Великобритании – слава о ее безобразии перелетела океан. Женщина получила приглашение от самого Сэма Гампетца, который владел парком развлечений Dreamland на Кони-Айленде. Гампетц собирал людей с физическими недостатками по всему миру, и его шоу-уродов пользовалось дикой популярностью, собирая полные залы и внушительные кассы.
Мэри Энн Беван приняла приглашение и переехала с детьми в Америку. В шоу Гампетца у Мэри была довольно простая роль. Ей нужно было всего лишь выходить в зал в качестве живого экспоната и давать возможность зрителям рассматривать себя, под шутки и издевательские комментарии конферансье. Чтобы подчеркнуть уродливость и мужеподобность женщины, Мэри одевали в нелепые и смешные наряды.
Мэри Энн Беван приняла приглашение и переехала с детьми в Америку. В шоу Гампетца у Мэри была довольно простая роль. Ей нужно было всего лишь выходить в зал в качестве живого экспоната и давать возможность зрителям рассматривать себя, под шутки и издевательские комментарии конферансье. Чтобы подчеркнуть уродливость и мужеподобность женщины, Мэри одевали в нелепые и смешные наряды.
Фрик-шоу в сборе
Мэри Энн Беван до самой смерти работала в шоу-уродов. Умерла женщина в 1933 году, ей было 59 лет. Учитывая ее диагноз - это был весьма солидный возраст. В те времена, страдавшие подобным недугом, умирали гораздо раньше.
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