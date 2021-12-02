История Мэри Энн Вебстер - самой уродливой женщины в мире

Со временем Мэри расцвела, превратившись в очень миловидную девушку, у которой были вполне традиционные планы на жизнь – встретить любимого человека, выйти замуж, родить детей и стать хранительницей очага. Однако эти планы не спешили воплощаться в жизнь. Только в 29 лет, в 1903 году, она встретила флориста-декоратора Томаса Бевана, за которого и вышла замуж.



У супругов родилось четверо детей – два мальчика и две девочки. Семья жила небогато, но дружно, отношения между супругами были теплыми, и ничто не омрачало жизнь Мэри, которая считала себя почти счастливой, если бы не проблемы со здоровьем.



Практически сразу после свадьбы женщина начала страдать от приступов головной боли. Несколько позже к мигрени добавились боли в мышцах и суставах.