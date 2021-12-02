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История Мэри Энн Вебстер - самой уродливой женщины в мире

История Мэри Энн Вебстер - самой уродливой женщины в мире (9 фото)

Автор:
02 декабря 2021 13:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: биография   болезнь   интересное   испытание   история   шоу уродов   
1366
9
Сильная и независимая женщина выглядит как-то так. И здесь нет никакой иронии. Но долю этой дамы выпали страшные испытания. Которые она преодолела несмотря ни на что и вопреки всему.
Мэри Энн Вебстер родилась 20 декабря 1874 года в одном из бедных районов Лондона, в самой обыкновенной семье. Собственно, и ребенком она была самым обыкновенным. «Слава» к ней пришла гораздо позднее.

Помимо Мэри в семье также росли еще семеро братьев и сестер. Девочка задолго до совершеннолетия начала помогать родителям, так как денег на всю ораву катастрофически не хватало. Работала девочка медсестрой в одной из лондонских больниц.
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Метки: биография   болезнь   интересное   испытание   история   шоу уродов   
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Шиц 2 часа назад
Что то неуловимо знакомое...
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investas 20 минут назад
печально
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Юрий 23 минуты назад
Болезни и старость не щадят.
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451
Вадим В. Новоженов 48 минут назад
"Фрик-шоу" никуда не исчезло на "общечеловеческом" Западе. 100 лет назад выставляли на показ (!!!), прикрываясь наукой, таких несчастных, как Мэри Энн Вебстер. А сейчас, прикрываясь либерализмом, выставляют на показ, на руководящие и публичные должности трансгендеров и геев.
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2k
vasiliynew 2 часа назад
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Лёха 2 часа назад
"минус" за заголовок и ошибки в тексте. Например:"Несколько у женщины позже деформировался череп."
Действительно ей досталось. Молодец,что не сломалась.
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narim 3 часа назад
Да уж,в наше время эта женщина была б эталоном женственности и красоты! Урода на так выглядят в наше время!
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