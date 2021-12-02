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Нa глaвнoм тeлekaнaлe грядут большие пepeмены - yвoльнение Koнcтaнтина Эpнcтa (1 фото)

Автор:
02 декабря 2021 00:43
Метки: телевидение   факты   эрнст   
1498
1

"Недавно появилась информация, что с 1 января 2022 года у “Первого канала” будет другой генеральный директор. Нужно напомнить, что Константин Эрнст занимает эту должность аж с 1999 года, и покидает он свой пост по целому ряду причин. Среди которых - многомиллиардные убытки “Первого канала”, отсутствие концепции развития и низкопробные, но очень дорогие телешоу, морально устаревшие уже как минимум лет 10.

По слухам, Константин Эрнст сам изъявил желание покинуть пост гендиректора.


Константин Эрнст будет работать до конца текущего года и выпустит последние новогодние программы, а затем его место займёт другой чиновник. На данный момент, кандидатур несколько, среди которых: первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Кто будет новым генеральным директором “Первого канала” - неизвестно. Но как бы там ни было, мы это скоро узнаем.
Некоторые российские блогеры недавно сделали смелые заявления о том, что вернуть интерес миллионов зрителей к “Первому каналу” уже невозможно. По их мнению, Константина Эрнста нужно было увольнять с поста генерального директора “Первого канала” еще несколько лет назад, потому что именно под его руководством был обрушен рейтинг некогда главного телеканала страны.
“Первый канал” терпит многомиллионные убытки именно из-за политики Константина Львовича, а навязчивые телешоу не смотрят даже люди пенсионного возраста, которые черпают всю интересную информацию в интернете. По словам блогеров, программы “Первого канала” давно “устарели морально и пропахли нафталином”.


Но смена руководства в создавшейся ситуации мало что решит. А сейчас это делать уже поздно, потому что время, к сожалению, потеряно. В свою очередь, многие интернет-пользователи признались, что благодаря “Первому”, они уже в течение многих лет не включают телевизор.

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Константин Эрнст ещё известен своим авторитарным руководством. Например, в сентябре 2020 года он уволил кинокритика и главного редактора журнала “Искусство кино” Антона Долина из телешоу “Вечерний Ургант”, после его критических замечаний в адрес исторической картины “Союз спасения” (2019). Из интервью с Антоном Долиным:
Я никогда не подходил этому шоу, и в какой-то момент руководители канала приняли решение о моём увольнении. Я думаю, что последней каплей, переполнившей чашу терпения генерального директора “Первого канала” Константина Эрнста, стала моя разгромная рецензия на историческую драму “Союз спасения”, которая была опубликована на интернет-портале “Медуза*”.
Я предупредил авторов “Вечернего Урганта” о том, что напишу мнение о фильме и был готов к тому, что меня за это возможно уволят. Константин Эрнст сказал, что причина увольнения - в моей нелюбви к правительству и власти, а подобное чуждо ценностям “Первого канала”.

Для справки:
Фильм “Союз спасения” был создан при участии “Первого канала” и вышел в широкий прокат в декабре 2019 года. Кинолента, снятая режиссёром Андреем Кравчуком, повествует о восстании декабристов 1825 года в столице Российской империи Санкт-Петербурге. Фильм был раскритикован за “неправдоподобные образы и неясность мотивов главных героев”, а также за то, что “их казнь в картине была преподнесена как спасение России”.


В свою очередь, знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Николаевич Дроздов не верит в возможность увольнения Константина Эрнста, и в интервью сказал следующее:
Константин Львович человек очень умный, самостоятельный. Всегда делает то, что ему нужно. Если он переходит на другую работу, значит, ему так захотелось. Очень талантливый, умный. Прекрасный организатор. Думаю, может быть, он сам хочет куда-то перейти. От этого те, кто его знают и уважают, не станут меньше уважать, в частности я. Эрнст - долговременный руководитель канала. До него директора менялись как перчатки. Не помню, сколько поменялось. Когда он стал руководителем, дело пошло очень основательно и достойно”.


Популярная российская телеведущая Дана Борисова оценила сведения о том, что Константина Эрнста могут снять с должности из-за больших убытков канала:
Производил Константин Львович всегда впечатление очень талантливого человека, но сейчас этого для руководства первым федеральным каналом недостаточно. Руководитель должен быть еще и управленец, и бизнесмен, а о том, что у “Первого канала” есть финансовые проблемы, лично я знаю не понаслышке. Гонорары выплачивают, но с очень большими задержками — по несколько месяцев. Не думаю, что этого достаточно для увольнения. Я сейчас не в тусовке, поэтому вообще не знаю, что у них там происходит.       

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: телевидение   факты   эрнст   
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24k
Юрьевич 8 часов назад
Отваливается как насосавшийся клещ...
А кто убытки будет возмещать?

Объясните мне - как центральный канал
страны, даже Первый канал, может терпеть многомиллиардные убытки??? Как? Да по нему рекламу постоянно крутят (больше чем даже на коммерческих каналах) за конский ценник! Какие многомиллиардные убытки при этом могут быть???
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28k
АнтонПолднев 9 минут назад
Друзья комментаторы. Не забывайте первый закон экономики. Спрос рождает предложение. Спрос на дебилов и уродов? Нате.
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28k
АнтонПолднев 13 минут назад
морально устаревшие уже как минимум лет 10.(с)
10?!

Wheel of fortune - 1975 год
Модный приговор - валом вали в Европе.
Иван Андреевич с ночным шоу - no comments
Да перечислять долго можно. Эксклюзив разве что "Что Где Когда". Но кто сейчас смотрит? Я не пропускал ни одного выпуска. С 80-х годов. Сейчас не смотрю. Междусобойчик какой-то. Не интересно.
С уходом Эрнста ничего не изменится.
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186k
IMXO 19 минут назад
Ну с Первым каналом все понятно, полный отстой, а как насчет других каналов телевидения ?
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6k
klop 20 минут назад
Я хоть не зритель первого канала, но давайте смотреть на цифры. Про какие низкие рейтинги говорит автор если первый канал находится на 2 месте после России 1. ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ не берём так как это - совокупность тематических каналов со среднесуточной долей. И как думает автор кому я поверю уважаемому человеку Дроздову или алкоголичке и наркоманке Борисовой.

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35k
Антон Полчаса назад
С рыжим толиком работать пойдёт. А по факту насрать, телевизор уже давно не смотрю.
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3k
Горожанин Час назад
Каков канал - таков и ум Эрнста. Это объективно. Ни одной запоминающейся, по-настоящему высокого уровня телепередачи за 20 с лишним лет работы. Ни одной!

На шефа стал внешне похож из "Бриллиантовой руки". Вот итог.
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6k
Roninsamuray 2 часа назад
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9k
Алексей 4 часа назад
Напиz.d.и.л. бабла вот и сваливает в страну, где у него второе гражданство. Видать за копчик взяли серьезно)))

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60k
Опиум для народа 4 часа назад
Хоть бы и Останкинская башня "бнулась-вообще пох"й...
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7k
Ф Ив 4 часа назад
Я, конечно, понимаю, что с большей вероятностью выпадет снег в Сахаре, но всё-таки надеюсь, что новый генеральный директор закроет телешоу "Пусть говорят", и в прайм-тайм станут показывать действительно что-то стоящее внимания.
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61k
parallax 4 часа назад
Превратил Первый канал в кагал, со всеми вытекающими.
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246
333 5 часов назад
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7k
mH 6 часов назад
А чой-то у вас в заголовке в слове "телеканале" наша буква к английская k?
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8k
Mauritanien 6 часов назад
А это кто? И что такое телеканал????
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12k
Хью́берт 7 часов назад
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33k
Mamin Sibiriak 7 часов назад
"А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь"

Маловероятно, что после ухода одного Эрнста в следующем году на Первом появятся интересные передачи.
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3k
Директор свежего воздуха 7 часов назад
Высокомерная мразь, так о нем говорят люди, его знающие.
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21
Тарас Розеткин 7 часов назад
из всего,что написано-старого [мат] увольняют.берут нового [мат].что тот,что этот-ебланы и контент тот же почти.
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265
Cаня 7 часов назад
Благодаря “Первому”, я уже в течение многих лет не включаю телевизор.
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9k
kirpal 8 часов назад
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