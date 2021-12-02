Нa глaвнoм тeлekaнaлe грядут большие пepeмены - yвoльнение Koнcтaнтина Эpнcтa

По слухам, Константин Эрнст сам изъявил желание покинуть пост гендиректора.

Константин Эрнст будет работать до конца текущего года и выпустит последние новогодние программы, а затем его место займёт другой чиновник. На данный момент, кандидатур несколько, среди которых: первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Кто будет новым генеральным директором “Первого канала” - неизвестно. Но как бы там ни было, мы это скоро узнаем.

Некоторые российские блогеры недавно сделали смелые заявления о том, что вернуть интерес миллионов зрителей к “Первому каналу” уже невозможно. По их мнению, Константина Эрнста нужно было увольнять с поста генерального директора “Первого канала” еще несколько лет назад, потому что именно под его руководством был обрушен рейтинг некогда главного телеканала страны.

“Первый канал” терпит многомиллионные убытки именно из-за политики Константина Львовича, а навязчивые телешоу не смотрят даже люди пенсионного возраста, которые черпают всю интересную информацию в интернете. По словам блогеров, программы “Первого канала” давно “устарели морально и пропахли нафталином”.



Но смена руководства в создавшейся ситуации мало что решит. А сейчас это делать уже поздно, потому что время, к сожалению, потеряно. В свою очередь, многие интернет-пользователи признались, что благодаря “Первому”, они уже в течение многих лет не включают телевизор.

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Константин Эрнст ещё известен своим авторитарным руководством. Например, в сентябре 2020 года он уволил кинокритика и главного редактора журнала “Искусство кино” Антона Долина из телешоу “Вечерний Ургант”, после его критических замечаний в адрес исторической картины “Союз спасения” (2019). Из интервью с Антоном Долиным:

Я никогда не подходил этому шоу, и в какой-то момент руководители канала приняли решение о моём увольнении. Я думаю, что последней каплей, переполнившей чашу терпения генерального директора “Первого канала” Константина Эрнста, стала моя разгромная рецензия на историческую драму “Союз спасения”, которая была опубликована на интернет-портале “Медуза*”.

Я предупредил авторов “Вечернего Урганта” о том, что напишу мнение о фильме и был готов к тому, что меня за это возможно уволят. Константин Эрнст сказал, что причина увольнения - в моей нелюбви к правительству и власти, а подобное чуждо ценностям “Первого канала”.



Для справки:

Фильм “Союз спасения” был создан при участии “Первого канала” и вышел в широкий прокат в декабре 2019 года. Кинолента, снятая режиссёром Андреем Кравчуком, повествует о восстании декабристов 1825 года в столице Российской империи Санкт-Петербурге. Фильм был раскритикован за “неправдоподобные образы и неясность мотивов главных героев”, а также за то, что “их казнь в картине была преподнесена как спасение России”.



В свою очередь, знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Николаевич Дроздов не верит в возможность увольнения Константина Эрнста, и в интервью сказал следующее:

Константин Львович человек очень умный, самостоятельный. Всегда делает то, что ему нужно. Если он переходит на другую работу, значит, ему так захотелось. Очень талантливый, умный. Прекрасный организатор. Думаю, может быть, он сам хочет куда-то перейти. От этого те, кто его знают и уважают, не станут меньше уважать, в частности я. Эрнст - долговременный руководитель канала. До него директора менялись как перчатки. Не помню, сколько поменялось. Когда он стал руководителем, дело пошло очень основательно и достойно”.



Популярная российская телеведущая Дана Борисова оценила сведения о том, что Константина Эрнста могут снять с должности из-за больших убытков канала:

Производил Константин Львович всегда впечатление очень талантливого человека, но сейчас этого для руководства первым федеральным каналом недостаточно. Руководитель должен быть еще и управленец, и бизнесмен, а о том, что у “Первого канала” есть финансовые проблемы, лично я знаю не понаслышке. Гонорары выплачивают, но с очень большими задержками — по несколько месяцев. Не думаю, что этого достаточно для увольнения. Я сейчас не в тусовке, поэтому вообще не знаю, что у них там происходит.