Откуда ученым известно, что возраст Земли равен 4 540 000 000 лет

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Если верить геологам, физикам и астрономам, то получается, что Земля совсем старушка. Но нас интересует не то, что мы, люди, на фоне ее возраста представляем из себя какое-то нелепое недоразумение. А вот эти вот цифры. В которых так уверены ученые. Как им удалось вычислить возраст планеты, не имея ни одного камня с момента ее "рождения"?
Увы, но учеными до сих пор не найден способ определения точного возраста нашей планеты по горным породам. И в этом нет их вины – самые древние породы разрушены и переработаны тектоническими процессами. И даже если где-то и сохранилась «первичная материя», то ее еще на обнаружили.
Отталкиваясь от того, что все объекты Солнечной системы образовались одновременно, ученые смогли определить их вероятный возраст.
Отталкиваясь от того, что все объекты Солнечной системы образовались одновременно, ученые смогли определить их вероятный возраст.
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Методы измерения возраста пород основаны на физике и известны как радиометрические.
Ученые брали породы Земли, ее спутника, метеориты и измеряли их возраст по распаду долгоживущих изотопов радиоактивных элементов.
Эти изотопы встречаются в минералах и горных породах – их период полураспада колеблется от 700 000 000 до более 100 000 000 000 лет.
Ученые брали породы Земли, ее спутника, метеориты и измеряли их возраст по распаду долгоживущих изотопов радиоактивных элементов.
Эти изотопы встречаются в минералах и горных породах – их период полураспада колеблется от 700 000 000 до более 100 000 000 000 лет.
Образец базальта с Луны
На Луне отсутствуют тектонические процессы и древних пород там сохранилось значительно больше, чем на Земле. По сути это идеальное место для измерения возраста Солнечной системы и Земли в частности, но все шесть миссий «Аполлона» и три миссии «Луны» доставили на нашу планету совсем немного камней. Которые при этом сильно различаются по возрасту.
Самые старые из доставленных со спутника Земли образцы датируются 4,4 - 4,5 миллиардами лет. И именно эти цифры обеспечивают минимальные рамки происхождения Луны.
Самые старые из доставленных со спутника Земли образцы датируются 4,4 - 4,5 миллиардами лет. И именно эти цифры обеспечивают минимальные рамки происхождения Луны.
Камень с Луны, который внезапно оказался земным. Ему 4 миллиарда лет, а на спутнике он появился, как заявляют исследователи, после того, как на Землю обрушился астероид, который отколол и отбросил в космос часть грунта
Что касается Земли, то камни возрастом, превышающим 3,5 миллиарда лет, встречаются на всех шести континентах планеты.
Самые древние породы были найдены в долине реки Миннесота (3,5 – 3,7 млрд лет), породы (супракрустальные) на западе Гренландии (3,7 – 3,8 млрд лет) и гнейсы, обнаруженные в Канаде недалеко от Большого Невольничьего озера, которым не меньше 4,03 миллиарда лет.
Самые древние породы были найдены в долине реки Миннесота (3,5 – 3,7 млрд лет), породы (супракрустальные) на западе Гренландии (3,7 – 3,8 млрд лет) и гнейсы, обнаруженные в Канаде недалеко от Большого Невольничьего озера, которым не меньше 4,03 миллиарда лет.
Камень, найденный в Канаде, возраст которого оценивается в 4,03 млрд лет
Особенностью этих пород является то, что они не откололись от первичной коры, а образовались из лавовых потоков и отложений. А это, в свою очередь, указывает на то, что Земная история началась задолго до их образования.
Основным объектом для нынешней оценки возраста Земли являются минеральные зерна циркона, которые доставляются из западной и центральной частей Австралии. Их возраст оценивается в 4,4 миллиарда лет. Но и здесь исходные породы самих кристаллов найти не удается.
Основным объектом для нынешней оценки возраста Земли являются минеральные зерна циркона, которые доставляются из западной и центральной частей Австралии. Их возраст оценивается в 4,4 миллиарда лет. Но и здесь исходные породы самих кристаллов найти не удается.
Циркон
Что касается метеоритов, которые некогда упали на поверхность нашей планеты, то они исчисляются тысячами. Среди них выделено и исследовано более 70 различных типов. Оценочный возраст этих объектов колеблется между 4,53 и 4,58 миллиардами лет.
Метеорит Гоба. Это самый большой кусок железа естественного происхождения на Земле. Масса метеорита составляет более 60 тонн
Но как исходя из пород разного происхождения и с огромным разбросом их возраста, определить когда появилась Земля? Все дело в том, что ученые рассматривают все породы как часть единой эволюционирующей системы.
Ключевым считается отношение изотопов свинца 207 и 206 (Pb-207 и Pb-206), которое изменяется вследствие распадов урана-235 и урана-238.
Исследуя соотношение Pb-207 и Pb-206 ученым удалось вычислить возраст Земли, метеоритов и, следовательно, всей Солнечной системы.
Именно так появилась итоговое число 4 540 000 000 лет. Да, погрешность в вычислениях может и есть, но ученые уверяют, что она составляет менее одного процента.
Ключевым считается отношение изотопов свинца 207 и 206 (Pb-207 и Pb-206), которое изменяется вследствие распадов урана-235 и урана-238.
Исследуя соотношение Pb-207 и Pb-206 ученым удалось вычислить возраст Земли, метеоритов и, следовательно, всей Солнечной системы.
Именно так появилась итоговое число 4 540 000 000 лет. Да, погрешность в вычислениях может и есть, но ученые уверяют, что она составляет менее одного процента.
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Я не профессиональный физик-ядерщик, поэтому не знаю с какой точностью можно измерить период полураспада элемента, время жизни которого в 10 раз превышает возраст Вселенной. А потом, по разности концентрации двух таких элементов вычислить время начала распада с точностью до трех знаков.
Но чутье математика подсказывает что что-то тут не так.
Проблема в том что при периоде полураспада в 100 млрд лет даже за целый год наблюдений из Вашего бака с водой утечет настолько ничтожная доля вещества, что у Вас не будет никаких инструментов чтобы это измерить.
Не спасут ни весы, ни камера Вильсона.