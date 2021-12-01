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Откуда ученым известно, что возраст Земли равен 4 540 000 000 лет

Откуда ученым известно, что возраст Земли равен 4 540 000 000 лет (7 фото)

Автор:
01 декабря 2021 15:59
Сообщество : Факты
Метки: Вселенная   Земля   грунт   исследования   породы   радиометрия   ученые   
896
7
Если верить геологам, физикам и астрономам, то получается, что Земля совсем старушка. Но нас интересует не то, что мы, люди, на фоне ее возраста представляем из себя какое-то нелепое недоразумение. А вот эти вот цифры. В которых так уверены ученые. Как им удалось вычислить возраст планеты, не имея ни одного камня с момента ее "рождения"?
Увы, но учеными до сих пор не найден способ определения точного возраста нашей планеты по горным породам. И в этом нет их вины – самые древние породы разрушены и переработаны тектоническими процессами. И даже если где-то и сохранилась «первичная материя», то ее еще на обнаружили.

Отталкиваясь от того, что все объекты Солнечной системы образовались одновременно, ученые смогли определить их вероятный возраст.
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Метки: Вселенная   Земля   грунт   исследования   породы   радиометрия   ученые   
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Ка-Пэкс 2 часа назад
Зачем что-то считать и исследовать? Открываем библию и там все сказано! 6000 лет! Инфа от создателя. ЛОЛ
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11k
G@M 6 минут назад
Какие миллиарды???... 2021 год Земле.
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12k
Bill 2 часа назад
"их период полураспада колеблется .. до более 100 000 000 000 лет."
Я не профессиональный физик-ядерщик, поэтому не знаю с какой точностью можно измерить период полураспада элемента, время жизни которого в 10 раз превышает возраст Вселенной. А потом, по разности концентрации двух таких элементов вычислить время начала распада с точностью до трех знаков.
Но чутье математика подсказывает что что-то тут не так.
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