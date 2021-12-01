Откуда ученым известно, что возраст Земли равен 4 540 000 000 лет

Но как исходя из пород разного происхождения и с огромным разбросом их возраста, определить когда появилась Земля? Все дело в том, что ученые рассматривают все породы как часть единой эволюционирующей системы.



Ключевым считается отношение изотопов свинца 207 и 206 (Pb-207 и Pb-206), которое изменяется вследствие распадов урана-235 и урана-238.

Исследуя соотношение Pb-207 и Pb-206 ученым удалось вычислить возраст Земли, метеоритов и, следовательно, всей Солнечной системы.



Именно так появилась итоговое число 4 540 000 000 лет. Да, погрешность в вычислениях может и есть, но ученые уверяют, что она составляет менее одного процента.