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Монашки зажгли, станцевав со скакалкой

Монашки зажгли, станцевав со скакалкой (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Монастырь   Монахини   Среднеуральский монастырь   видео   рпц   танец   
2058
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Монахини Среднеуральского монастыря - того самого, где схиигумен Сергий (Николай Романов) вступил в конфликт с церковными властями - оказывается, не только молятся, но и танцуют.

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Метки: Монастырь   Монахини   Среднеуральский монастырь   видео   рпц   танец   
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12  комментариев
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3
Вася с ложкой 2 часа назад
Лес ,баян ,монахини танцуют .....А в этом кино точно все хорошо закончилось ?
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3k
Мих 4 минуты назад
Есть видео, как монашки исповедаются? Друг спрашивает.
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3k
Мих 6 минут назад
Охрана из кизяков. Круто.
И толпа монашек для ублажения. Прям, новый Распутин, видать, богато одарен силой божественной сантиметров в 30.
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4k
Андрей Крылов 22 минуты назад
Уныние - грех! Почему не порадоваться? чай ни чего греховного монашки не делают. Есть время работы, а есть и для веселья. Не вижу ни чего предосудительного. Кто сказал и где, что монахи должны быть обязательно слезливо - унылы всегда и везде? Даже Христос бывал на свадьбах и всяких разных праздниках, превращал воду в вино...
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2k
Kot Matvey Полчаса назад
За леденец девок держит?
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0
геннадий иванов 40 минут назад
Либеральные фишки
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−8
Князь Курбский 2 часа назад
На попе так же скачет?
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2k
Kot Matvey Князь Курбский Полчаса назад
Не «на», а «с в»!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Так вот почему этот схипоп-уголовник так держится за монастырь. Монашки молодые, здоровые, задорные, полные сил. Наверное, в постели они вытворяют разные интересные штуки. Собственный приход с доходом и личный гарем - кому бы так не хотелось. Ай да схипопяра, ай да сукин сын.
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2k
Алекс 2 часа назад
и?
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57k
Доктор Джонс 3 часа назад
Дичь...
Ссылка www.youtube.com
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