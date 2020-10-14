Монашки зажгли, станцевав со скакалкой

Монахини Среднеуральского монастыря - того самого, где схиигумен Сергий (Николай Романов) вступил в конфликт с церковными властями - оказывается, не только молятся, но и танцуют.
В Сети появилось видео, на котором монахини Среднеуральского монастыря танцуют под фольклорные мелодии и песни военных лет. Но особенный интерес у пользователей Сети вызвали "акробатические этюды" со скакалкой, которые исполнила одна послушница. Грации и гибкости ее можно лишь позавидовать!
Танцевальное представление насельниц монастыря, как сообщается в СМИ, было посвящено 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне. Конечно, послушницы чуть припозднились и официальные торжества к этому моменту уже давно закончены, но кто их осудит?!
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Среднеуральский монастырь, где живут эти монахини, стал известен благодаря его настоятелю -отцу Сергию, который пошел на конфронтацию с "начальством" и не собирается складывать свои полномочия.
Отец Сергий в разгар пандемии протестовал против закрытия храмов и отрицал наличие коронавируса. Екатеринбургская епархия сначала лишила диссидента права проповедовать, но схиигумен не послушал начальство, продолжал выступать на YouTube, за что и был запрещен в служении.
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Но отец Сергий не захотел признать поражение. Он выставил охрану из казаков по периметру монастыря. 3 июля церковный суд постановил извергнуть Сергия из сана, а 10 сентября он был отлучен от церкви. Позднее, 6 октября Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту истязания детей на территории монастыря. Несмотря на творящиеся в монастыре странности, с экс-схимонахом остались преданные послушницы, которые полностью его поддерживают и готовы за ним хоть в воду, хоть в огонь.
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И толпа монашек для ублажения. Прям, новый Распутин, видать, богато одарен силой божественной сантиметров в 30.