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"Для вредности детей": жительница села пожаловалась, что к ним в деревню провели интернет

"Для вредности детей": жительница села пожаловалась, что к ним в деревню провели интернет (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 22:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   деревня   дети   интернет   село   
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Женщина из российской глубинки очень эмоционально высказалась на тему "интернета", который провели в село "без нашего ведома" и даже "подписи не собирали". В интернете же она, сняв этот ролик, и прославилась.

"Без нашего ведома подключили интернет, для вредности детей",- жалуется некая Ольга Кириленко. Что интересно, жалуется на камеру смартфона.

«И висит очень-очень низко, вот дети гуляют, и вся эта срань висит. Ни подписей, ни разрешения. Электрики никого не спрашивали, не предупреждали. <...> Будьте добры, разберитесь!»

Шел 2021 год. В неиспорченную российскую деревню пришли Facebook, Tik Tok и прочие "Одноклассники".

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Метки: Россия   деревня   дети   интернет   село   
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1k
Dorell 2 часа назад
В деревне установили вышку сотовой связи.
Через месяц население подало жалобу. Что, дескать, наблюдаются головные боли, ухудшение самочувствия, бессонница, бла-бла-бла...
Ответ директора был простым:
- Это всё фигня! Вы только подумайте, что будет, когда мы её включим...
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14k
vikklu 56 минут назад
Правильно, ибо не.х.у.й.
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15k
Toxictofa Час назад
Если бы воспитанию своих отпрысков родители уделяли внимание, то никакой интернет им был бы не страшен.
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10k
Star Link Час назад
Ссылка www.youtube.com
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504
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
тырнет для детей вреден, особенно если по веревке.. там же вирусы и всякое непотребство. заразятся и перемрут все.
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529
Снежный Барс 2 часа назад
Что тут скажешь: похоже глобализация глобализирует глобус
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133
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Взялась бы и и занянялась воспитапнием детей. А то командовать все горазды, только работу некому делать.
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329
Гиви 2 часа назад
А в чем собственно разобраться? Наверно с тем, что у Марины с администрации нет тырнета.
А так эта баба - тупая пи.з.д.ища.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Нах этот интернет
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12
Тарас Розеткин Дарвин и аморальная премия Час назад
и тем не менее ты в нем.логично.
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