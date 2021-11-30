"Для вредности детей": жительница села пожаловалась, что к ним в деревню провели интернет

Женщина из российской глубинки очень эмоционально высказалась на тему "интернета", который провели в село "без нашего ведома" и даже "подписи не собирали". В интернете же она, сняв этот ролик, и прославилась.
"Без нашего ведома подключили интернет, для вредности детей",- жалуется некая Ольга Кириленко. Что интересно, жалуется на камеру смартфона.
«И висит очень-очень низко, вот дети гуляют, и вся эта срань висит. Ни подписей, ни разрешения. Электрики никого не спрашивали, не предупреждали. <...> Будьте добры, разберитесь!»
Шел 2021 год. В неиспорченную российскую деревню пришли Facebook, Tik Tok и прочие "Одноклассники".
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Через месяц население подало жалобу. Что, дескать, наблюдаются головные боли, ухудшение самочувствия, бессонница, бла-бла-бла...
Ответ директора был простым:
- Это всё фигня! Вы только подумайте, что будет, когда мы её включим...
А так эта баба - тупая пи.з.д.ища.