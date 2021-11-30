"Для вредности детей": жительница села пожаловалась, что к ним в деревню провели интернет

"Без нашего ведома подключили интернет, для вредности детей",- жалуется некая Ольга Кириленко. Что интересно, жалуется на камеру смартфона.

«И висит очень-очень низко, вот дети гуляют, и вся эта срань висит. Ни подписей, ни разрешения. Электрики никого не спрашивали, не предупреждали. <...> Будьте добры, разберитесь!»

Шел 2021 год. В неиспорченную российскую деревню пришли Facebook, Tik Tok и прочие "Одноклассники".